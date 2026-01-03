2025年末回顧／振永年度最爽快譯通 林志玲年度最犟賣萌仔

振永這笑容讓人光看就爽，小編已融化～（姨母笑）

韓星振永在台韓愛情電影《那張照片裡的我們》挑戰不少中文台詞，戲中他對李沐說：「我喜歡妳…拍的照片。」神斷句讓人臉紅心跳，完全應證了人帥性高潮，人醜性騷擾。其他普信男要是敢隨便複製這金句，小編我第一個報警！除了戲裡台詞，振永也趁機學了一些實用中文，導演宋柏緯特別教了他「爽」這個字，「因為能用在不同狀況。」Nonono，只言教不行～（搖手指）小編我來身教「爽」為何意。（←想幹嘛？警察請來抓人）

林志玲年度最犟賣萌仔

林志玲有種給我裝可愛，就不要特製長裙版啦啦隊服啊！（←是在大聲什麼）

廣告 廣告

51歲的林志玲，雖然頻頻挨酸「這年紀還裝可愛，讓人看不下去」，但志玲姐姐依舊「供美春掐」（台語：講不聽），這次為PLG台灣職籃洋基工程隊，化身啦啦隊大跳少女時代〈Oh！〉，不但扭臀、摀嘴樣樣來，最後來個啾咪（ >.^），好想知道網友此刻的表情…（應該在爆橘吧？）林志玲獻出人生初次應援，事後表示：「因為（洋基工程）劉董事長的太太，是我的高中學妹。不然叫我跳啦啦隊裝可愛，怎麼好意思！」我看是很好意思呢。

2025年末回顧

歡樂的時光咻一下就過去了～（司馬玉嬌口吻）2025年就要下線，不免俗地要來年終回顧，但這次走一個效率路線，我們回顧上週就好。（理直氣壯）一起來看2025年度風雲人物有哪些？

更多鏡週刊報導

2025年末回顧／坤達年度最喪做功德 陳仙梅年度最凹裝小ㄟ

2025年末回顧／葛仲珊年度最香來一客 陳志強年度最洋反差萌

2025年末回顧／丁噹年度最敢纏人夫 辛曉琪年度最驚被結婚