2025年末回顧／葛仲珊年度最香來一客 陳志強年度最洋反差萌

葛仲珊帶著餐車發送心靈美食，這次不送披薩，改送熱狗堡。

葛仲珊時隔9年再推新專輯《soul.food靈食》，消失歌壇這麼多年，到底跑去哪兒？她坦言，這段時間不只經歷人生低潮，更罹患憂鬱症，「那時候五感失覺，吃飯沒味道，音樂聽起來都一樣。」安捏母湯啊～美食可是台灣人的集體信仰，小編先吃塊雞排壓壓驚。（撫胸）好在人生總會出現轉機，葛仲珊說，她成為狗奴後生活變得規律，「有天忽然嘗到蛋的味道，讓我當場爆哭，我知道我已經好了！」我就說嘛，吸貓吸狗治百病，毛孩最香惹～（大口吸）

陳志強年度最洋反差萌

陳志強裝可愛賣萌，小編看了怎麼歸把火都起來了？（折指關節）

陳志強、曾智希夫妻倆近年為了試管嬰兒辛苦備孕，原定9月要植入胚胎，卻因接到《豆腐媽媽》拍攝邀約，兩人戲癮都犯了，決定暫緩「做人計畫」。記者問陳志強會不會擔心自己的…（欲言又止）他秒get到重點，一臉驕傲地說：「你說這個（精蟲）喔？（雙手比劃中）醫生誇我是『歐美等級』的餒！數量和活動力都是。」讓一旁的李運慶忍不住笑噴，虧他是「洋將陳志強」。小編忽然腦海浮現了一些今母湯的畫面…不要問，很可怕。

2025年末回顧

歡樂的時光咻一下就過去了～（司馬玉嬌口吻）2025年就要下線，不免俗地要來年終回顧，但這次走一個效率路線，我們回顧上週就好。（理直氣壯）一起來看2025年度風雲人物有哪些？

