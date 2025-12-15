2025年末彩妝聯名盤點：5款聖誕交換禮物清單，Hello Kitty、史努比、迪士尼限定必收

【文／Beauty美人圈．LISA】

又到了年底女孩們最愛的送禮季，還想不到該送什麼？最近不少彩妝品牌紛紛祭出超驚喜聯名，從人氣IP、期間限定到攜手大熱韓星推出聯名禮盒，各種「必收級」新品幾乎在社群刷滿一波存在感，讓人看了就想立刻結帳。這篇一次整理 2025 年末最新彩妝聯名新品，無論你是追星、IP 愛好者，還是收藏控，都能找到今年一定要收的心動組合！剛拿到熱騰騰的普發一萬用在這裡絕對值得～

2025年末最新彩妝聯名：FORMENT x Hello Kitty

韓國超人氣香氛品牌 FORMENT 這次直接聯手全球最萌的 Hello Kitty 推出全新香氛系列，一上架就被粉絲狂掃。最讓人尖叫的是這次全新登場的 Kitty 大頭吊飾固體香水，共有兩款香味，掛在包包上完全是「可愛爆擊」等級，走到哪都自帶萌感＋淡淡香氣。現在韓國門市已正式開賣，最近要去韓國玩的水水們一定要把它列入必買清單，錯過真的會捶心肝！

廣告 廣告

韓國超人氣香氛品牌 FORMENT 這次直接聯手全球最萌的 Hello Kitty 推出全新香氛系列 圖片來源：IG@forment_official

2025年末最新彩妝聯名：Moody x Peanuts 史努比

史努比控請尖叫～台灣美妝品牌 Moody 與《花生漫畫》史努比打造11樣萌度超標的聯名商品，把自家經典熱銷的睫毛卸除液、油頭髮蓬蓬粉、手工洗刷皂等都換上全新史努比包裝，另外周邊配件像是史努比與歐拉夫瀏海髮夾、化妝包都兼顧實用和可愛，絕對是要通通打包帶回家呀。

台灣美妝品牌 Moody 與《花生漫畫》史努比打造11樣萌度超標的聯名商品 圖片來源：Moody

2025年末最新彩妝聯名：Rom&nd x ZO&FRIRNDS

年末最令人期待的重磅聯名怎能少韓國美妝品牌 Rom&nd 和 GD 創作的 ZO&FRIRNDS 新品！這次系列涵蓋氣墊粉餅、唇彩、頰彩餅、眼影以及唇頰兩用霜，包裝細節還做得很到位，不只能瞧見超呆萌的灰色雲朵貓ZOA、GD 招牌小雛菊圖案 A&NE，還有兩位色彩精靈 AKI 和 ZAKI，還完美結合 rom&nd 一貫的粉嫩透明感妝容風，和 ZOA 標誌性的灰色視覺，整體童趣又可愛，現在韓國已經正式上市，喜歡的朋友一定要把握機會整套收藏。

現在在台北 URLIVING 中山南西店B1也有 rom&nd x ZO&FRIRNDS聯名快閃店，讓你不用飛韓國或是找代購就可以輕鬆入手啦～

年末最令人期待的重磅聯名怎能少韓國美妝品牌 Rom&nd 和 GD 創作的 ZO&FRIRNDS 新品 圖片來源：IG@romandyou

2025年末最新彩妝聯名：TONYMOLY x《動物方城市》

TONYMOLY 年末再度掀起話題！這次居然找上迪士尼超人氣動畫 《動物方城市》 推出超可愛限定彩妝系列，把茱蒂（Judy）、尼克（Nick）、樹懶 Flash 等角色通通變成妝物上的萌系主角。從腮紅、唇釉、眼影盤到氣墊粉餅、護唇膏都換上聯名限定包裝，像是甜甜圈造型眼影盤、肉墊造型唇頰兩用膏，不只超吸睛也超級想收藏。色號更融入角色個性設計——像是茱蒂的清新粉、尼克的暖橘調，都能讓日常妝感多一點俏皮感。

TONYMOLY x《動物方城市》唇膏蓋子上還有搭配角色吊飾和大頭版茱蒂唇彩套子，真的很可愛！而且這次聯名系列唇彩推出的配色都是日常很實用的粉嫩色系，完全不是只能拿來收藏而已，實用度也滿分啦～

TONYMOLY 年末再度掀起話題！這次居然找上迪士尼超人氣動畫 《動物方城市》 推出超可愛限定彩妝系列 圖片來源：IG@tonymoly

2025年末最新彩妝聯名：Bobbi Brown x 愛麗絲夢遊仙境

Bobbi Brown 再次帶來夢幻級聯名！這回攜手迪士尼《愛麗絲夢遊仙境》 打造全新限定系列，以繽紛迷幻的視覺語彙，將經典彩妝化為宛如仙境畫卷般的收藏級作品。從設計到色彩都充滿童趣、想像力與冒險精神，彷彿邀請大家一起重拾赤子之心、探索未知的奇幻世界。

系列中最吸睛的 8 色眼影盤，外殼換上愛麗絲夢遊仙境特別版設計，紅心皇后、柴郡貓、瘋帽子、白兔先生等經典角色全都融入細節；內部還有超可愛的愛麗絲主題壓紋，開盤瞬間仙境感爆棚。輕盈氣墊粉餅外殼則換上柴郡貓限定包裝，補妝時心情都會被治癒。至於唇彩控不能錯過的 金緻緞光唇膏，推出愛麗絲限量主打色 #玫瑰紅，一抹優雅又顯白，為日常妝容增添高級光澤。整個系列不只實用，更是值得珍藏的夢幻聯名彩妝，每件都是愛麗絲迷必收的仙境珍品。

Bobbi Brown 再次帶來夢幻級聯名！這回攜手迪士尼《愛麗絲夢遊仙境》 打造全新限定系列 圖片來源：Bobbi Brown

【本文由Beauty美人圈提供，未經授權，請勿轉載！】

《延伸閱讀》

梨形身材牛仔褲挑法！內行才知的6方法，正面尷尬Y字線消失、下半身視覺少5公斤！

2024春夏「牛仔丹寧包」10款推薦！CELINE、Tory Burch老花、Jennie同款愛心包太想收藏