2025年末手搖新品推薦9款！鶴茶樓「酪梨凍」網路掀熱議是因為？

年末手搖市場火力全開，從鶴茶樓把酪梨做成珍珠、凍體引爆話題，到麻古金絨芋泥、龜記普洱咖啡、SOMA豆花歐雷、發發祈福系優格，各品牌輪番出招。為何鶴茶樓「酪梨凍」能率先洗版社群？這篇一次整理必喝清單。

2025年末手搖新品推薦1.龜記-普洱咖啡系列

冬季限定的普洱咖啡系列 Source：龜記

這個冬天，龜記把手搖飲的邊界往前推了一步。首度攜手新世代咖啡品牌 lebrewlife 樂步，從茶與咖啡如何共存出發，推出冬季限定的普洱咖啡系列，讓碎銀普洱遇上濃縮咖啡原液，在杯中慢慢展開層次。木質調的茶香先鋪底，焙香咖啡緊接浮現，最後由奶香收尾，風味深沉卻不厚重，喝起來反而格外平衡。「普洱咖啡奶茶」走的是溫潤路線，入口圓滑，回甘明顯，帶出淡淡太妃糖般的甜韻；「普洱咖啡鮮乳」則更聚焦在原味表現，鮮乳的清甜讓茶與咖啡的香氣更立體。

普洱咖啡奶茶（NTD85元）、普洱咖啡鮮乳茶（NTD90元）

2025年末手搖新品推薦2.麻古茶坊-芋頭系列

新登場的「金絨芋泥鮮奶」與「金絨芋泥玉米圓」把大甲芋泥的綿密香甜，疊上全新「金絨芝芝」從經典芝芝奶蓋延伸 Source：麻古茶坊

廣告 廣告

麻古冬季芋頭回歸！新登場的「金絨芋泥鮮奶」與「金絨芋泥玉米圓」把大甲芋泥的綿密香甜，疊上全新「金絨芝芝」從經典芝芝奶蓋延伸，加入現磨玉米汁，讓鹹甜奶香多了穀物的溫潤清甜，色澤金黃，喝起來更柔和耐口。想要咬感更過癮就選玉米圓，包心工法把玉米碎顆粒藏進粉圓裡，外Q內甜、層次很有記憶點；偏愛純粹派，濃厚芋泥鮮奶依舊穩，芋泥控清單，這杯值得直接加一。

金絨芋泥鮮奶（NTD80元）、金絨芋泥玉米圓（NTD80元）、濃厚芋泥鮮奶（NTD70元）、芋泥波波鮮奶2.0（NTD70元）

2025年末手搖新品推薦3.鶴茶樓-酪梨大王系列

鶴茶樓今年冬天再度把焦點放在「研發系統」，把近年風靡健康圈的超級食物酪梨，轉化為手搖飲前所未見的全新型態 Source：鶴茶樓

鶴茶樓今年冬天再度把焦點放在「研發系統」，把近年風靡健康圈的超級食物酪梨，轉化為手搖飲前所未見的全新型態。從冰沙、凍體到珍珠，酪梨被拆解、重組，成為一整套能自由搭配的冬季限定語言。全新的「酪梨大王系列」，最有話題性的莫過於把酪梨壓縮成珍珠的創意工法，晶透淡綠、入口柔潤，帶著自然奶香與青草氣息，咀嚼感乾淨不膩。酪梨凍則以真材實料果肉手工製成，口感滑順，風味直接卻不厚重。無論搭配鶴頂那堤或蕎麥茶底，都能呈現不同層次，讓配料不再只是加分，而成為主角。

酪吉酪梨（NTD90元）、酪梨凍蕎麥那堤（NTD85元）、酪梨珍珠鶴頂那堤（NTD80元）

2025年末手搖新品推薦4.茶湯會-冬季限定系列

隨著氣溫轉涼，茶湯會多款冬季限定飲品也同步回歸，從果香到穀物系一次補齊。 Source：茶湯會

隨著氣溫轉涼，茶湯會多款冬季限定飲品也同步回歸，從果香到穀物系一次補齊。草莓系列主打冬天最熟悉的酸甜節奏，「草莓四季春拿鐵」與「草莓翡翠珍珠奶綠」分別以清香四季春與回甘翡翠綠茶為基底，結合鮮奶或奶茶，再拌入草莓果粒醬，果酸與茶香交錯。偏好口感派，燕麥系列則走向紮實路線。「燕麥紅茶」、「燕麥觀音」到拿鐵版本，嚴選金黃燕麥增添咀嚼層次，紅茶帶蔗香、鐵觀音有焙火尾韻，搭配新鮮牛奶後，整體風味更厚實卻不顯負擔。

草莓翡翠珍珠奶綠（NTD75元）、草莓四季春拿鐵（NTD75元）、香柚翡翠綠（NTD65元）、香柚翡翠綠（NTD65元）、燕麥鐵觀音 （NTD45元）、燕麥紅茶（NTD45元）、燕麥鐵觀音拿鐵 （NTD80元）、燕麥紅茶拿鐵（NTD80元）

2025年末手搖新品推薦5.萬波-芋頭系列

迎接秋冬，萬波島嶼紅茶推出季節限定「芋頭系列」，以濃郁卻不厚重的芋香風味，為轉涼的日常注入溫柔暖意 Source：萬波

迎接秋冬，萬波島嶼紅茶推出季節限定「芋頭系列」，以濃郁卻不厚重的芋香風味，為轉涼的日常注入溫柔暖意。三款芋頭飲品同步登場，從配料到比例，完整展現萬波對芋頭質地與茶底平衡的掌握。全新「米麻糬芋泥奶茶」以島嶼紅茶與錫蘭紅茶調製的奶茶為基底，疊加細緻芋泥與軟糯米麻糬，茶香、芋香與Q彈口感層層展開，口感溫潤而有記憶點；「波霸芋泥奶茶」則以經典波霸增添嚼勁，讓濃郁芋泥與奶茶風味更顯飽滿；「芋泥奶茶」回歸純粹，以簡潔比例呈現芋頭的綿密厚實。

米麻糬芋泥奶茶（NTD85元）、波霸芋泥奶茶（NTD85元）、芋泥奶茶（NTD75元）

2025年末手搖新品推薦6.Mr.Wish-五窨茉莉綠茶系列

Mr.WISH攜手京都織物紋樣設計品牌SOU・SOU，推出全新「SOU・SOU聯名企劃」，以茶文化為核心，串聯生活風格與日常態度 Source：Mr.Wish

Mr.WISH攜手京都織物紋樣設計品牌SOU・SOU，推出全新「SOU・SOU聯名企劃」，以茶文化為核心，串聯生活風格與日常態度。此次合作結合SOU・SOU以日本四季為靈感的經典紋樣，將視覺設計與茶香體驗同步整合，讓一杯茶成為可被感知的生活美學。主打新品「五窨茉莉綠茶系列」嚴選經五次窨花工藝製成的茉莉綠茶，花香層次細膩而純淨，展現優雅不張揚的冬季茶飲風格；同步推出的加料新品「焙茶粉粿」，則以焙茶特有的溫潤香氣為主軸，搭配Q彈粉粿，讓茶感更為厚實立體。

五窨初茉綠茶（NTD39元）、五窨粉粿奶綠（NTD59元）

2025年末手搖新品推薦7.可不可熟成紅茶-靜岡焙茶烏龍系列

年末的冷空氣一到，對「暖一點」的渴望就變得特別直接 Source：可不可熟成紅茶

年末的冷空氣一到，對「暖一點」的渴望就變得特別直接。可不可熟成茶行在半熟烏龍之後，選擇把冬季的重心拉向更深層的焙火風味，推出限定新品「靜岡焙茶烏龍奶」，把台灣熟成烏龍的節奏，接上日本靜岡的細膩焙茶工藝，為冬天鋪陳一杯安靜卻有重量的奶茶。以日本靜岡大井川流域直送焙茶粉為核心，低溫研磨至極細等級，入口沒有粉感，反而呈現近乎霧化的滑順質地。焙茶先帶出堅果與木質調的沉穩香氣，隨後半熟烏龍的中焙茶韻在口中展開，最後由濃乳收尾，讓整體風味厚實卻不顯負擔。

靜岡焙茶烏龍奶茶（NTD55元）、靜岡焙茶烏龍歐蕾鮮奶茶（NTD65元）

2025年末手搖新品推薦8.SOMA-山海豆花系列

SOMA特調飲品中山概念店近日攜手台東排隊名店山海豆花，把永康街一碗難求的天然鹽滷絹豆花，首次放進飲品系統裡 Source：SOMA

SOMA特調飲品中山概念店近日攜手台東排隊名店山海豆花，把永康街一碗難求的天然鹽滷絹豆花，首次放進飲品系統裡。細緻如絲的豆花，遇上SOMA經典茶歐雷，奶香溫潤、豆香清雅，入口柔軟卻層次分明，為秋冬午後多了一份安靜的療癒感。聯名主打「絹豆花茶歐雷」，讓豆花不再只是甜點，而成為飲品裡的靈魂配料；只要加價，也能把完整豆花直接加入歐雷系列，邊喝邊吃，節奏剛好。同步登場的「觀日茶香絹豆花」，則以高山茶香、冰球與珍珠，重新演繹豆花的清爽表情。

絹豆花茶歐雷（NTD85元）、觀日茶香絹豆花（NTD120元）

2025年末手搖新品推薦9.發發-冬方神秘力量系列

優格手搖品牌「發發」這個冬天找來大甲鎮瀾宮，推出冬季限定「冬方神秘力量」系列 Source：發發

天氣轉冷，手中的一杯不只想暖胃，也想被好好守護。優格手搖品牌「發發」這個冬天找來大甲鎮瀾宮，推出冬季限定「冬方神秘力量」系列，把祈福意象與飲品體驗結合，讓日常喝飲料這件事，多了一層情緒安放的儀式感。核心亮點是全新配料「黑糖粉粿」，以慢火熬煮黑糖帶出焦香與圓潤甜味，口感軟Q滑順，存在感卻恰到好處。系列以黑糖、芝麻、麵茶、紅豆為靈感，分別對應溫暖、平靜、福運與安康，搭配發發招牌優格或鮮奶，延伸出九款冬季限定風味。從能量補給到療癒安定，每一杯都把傳統食材轉化成溫柔、好入口的冬日陪伴。

能量黑糖粉粿優格（NTD75元）、能量黑糖粉粿鮮奶（NTD60元）、能量黑糖粉粿焙金萱奶茶（NTD70元）、玄光黑糖粉粿芝麻優格（NTD85元）、玄光黑糖粉粿芝麻鮮奶（NTD70元）、福運黑糖粉粿麵茶優格（NTD85元）、福運黑糖粉粿麵茶鮮奶（NTD70元）、安康黑糖粉粿紅豆優格（NTD80元）、安康黑糖粉粿紅豆鮮奶（NTD70元）

【本文由「Bella儂儂」提供，未經授權，請勿轉載!】

【延伸閱讀】

朱珠41歲減齡髮色推薦！10款顯白顯年輕染髮造型一次看

趙露思同款帽子髮型6款！顯臉小、好整理，棒球帽、毛帽造型一次看