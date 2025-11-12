2025年末投資機會在哪兒？ 國泰證券：AI電商AI主題債券

消費旺季、AI滲透與熱錢回流，成為年底三大關鍵。圖／國泰證券

美國聯準會已連兩次降息，熱錢資金回流，又來到消費旺季。隨著AI技術滲透零售與金融市場，年底投資氣氛轉趨樂觀。那麼，現在投資哪些標的最合適？國泰證券指出，從亞馬遜AI助理到Meta發行AI債，無論是電商、科技還是長天期債券，都是2025年第四季投資人關注的焦點。

時間之輪又轉到年末這個當下，投資的關鍵字仍離不開「AI」。美國聯準會（Fed）在9月啟動今年首度降息後，10月底又再降一碼，明確釋出「資金寬鬆循環」訊號。市場普遍預期利率將持續下行，有助企業融資與消費意願回溫。隨著降息環境啟動、年底購物旺季臨近，市場氣氛轉向樂觀，投資焦點也逐漸集中在AI技術加速滲透的產業。

廣告 廣告

隨著美國感恩節與聖誕節假期即將到來，全球電商平台動作頻頻。AI不再只是「搜尋引擎」，而是成為「會主動幫你買東西」的銷售代理。

●Amazon（亞馬遜）推出「Rufus聊天助理」與「Buy for me」功能，能根據使用者需求自動搜尋、比價、下單。

●Walmart（沃爾瑪）則與OpenAI合作，讓消費者可直接在ChatGPT內完成找商品、放購物車、結帳的一條龍流程。

國泰證券分析，AI代理（Agentic AI）＋個人化推薦，正推動電商產業進入新一波變革。AI不只讓購物體驗更聰明，也有望帶來銷售結構性成長。從AI技術供應商到物流、支付等周邊產業，皆是投資人可留意的方向。

在降息預期延續下，債券市場逐步回穩。雖然美國政府預算僵局仍存，但長年期美債高殖利率水準吸引買盤回流，近期價格表現領漲。

AI熱潮也蔓延至債券市場。科技巨頭如 Meta、甲骨文（Oracle）等企業，陸續發行公司債為AI投資籌資。這類「AI主題債」發行量增加，反映市場對AI長期發展的信心。

廣告 廣告

總體來看，在全球經濟逐步復甦、消費旺季、以及AI技術滲透等市場利多因素下，國泰證券建議投資人可聚焦於消費品、電商、科技等成長型與景氣循環產業。同時，搭配信用良好的長年期債券標的，並持續關注政策動向與產業趨勢，靈活調整資產配置。



回到原文

更多鏡報報導

裕隆傳將納智捷賣給鴻華先進 與鴻海合作升級引爆股價漲停

台塑三子第三季由虧轉盈 吳嘉昭：電子材料撐淡季看好明年貢獻

賴清德總統親口：2032年前穩定供電無虞 缺的是綠電會持續推動