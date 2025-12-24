2025年末3C下殺：CASETiFY波紋殼獨家89折、Dyson福利品3折起最後瘋搶，小米聖誕加碼！

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

年末最後一波折扣，3C品牌紛紛釋出破盤優惠！從手機配件、筆電電競、家電到軟體服務，優惠力度全面升級！「揪愛Mei」小編幫大家整理出這份「2025雙12 3C品牌優惠攻略」，省去你比價的時間，連同熱銷品項一起推薦給你！

💡加碼好消息！政府已啟動「普發一萬現金」政策，這筆現金正好能搭上年末檔期，不論你是想入手觀望已久的3C行頭、夢幻家電或電腦遊戲，都能無痛升級，將普發現金變成「購物神助攻」，荷包再省一波。

（圖片來源：三星商城、LG官方商城、恆隆行線上購)

一年真的就一次，CASETiFY大規模優惠啟動了！「揪愛Mei」實際逛發現，真的誠意十足，像是最新的聯名款、波紋手機殼系列等指定款，最低享89折起，還有「揪愛Mei」自己也在用的Bounce Odyssey Apple Watch錶帶，最新款式實在太好看，真的必收！

🛍️熱銷推薦：

(圖片來源：CASETiFY)

TOYSELECT推出「年末狂歡派對」活動，優惠一路到明年1/1，誠意滿滿！有原創防摔BLAC冰川殼，站內最受歡迎的還有韓國文創品牌DINOTAENG短尾矮袋鼠、史努比、蠟筆小新及迪士尼等超人氣IP配件。年末狂歡優惠一路買到跨年，客製化手機殼兩件享85折、年末跑趴神器A+B有88折。如果想要搶便宜，還有盲袋驚喜包，可以用3折價買到iPhone手機殼、MagSafe充電器等，非常划算！

🛍️熱銷推薦：

(圖片來源：TOYSELECT)

igogosport聖誕優惠延長，即日起到12/28，集結眾多品牌，有JLab 任選兩件100元；Cardo指定品項9折起；EarFun Air 2 真無線藍牙耳機單一價1212元；還可挑戰「幸運輪盤天天抽」遊戲，每日可試手氣一次，最高可獲得1,212的折價券！

🛍️熱銷推薦：

（圖片來源：igogosport）

AdobeCreative Cloud Pro即日推出一整年最低優惠價，Creative Cloud Pro個人版，月繳型年度計畫，首年優惠價1,270/月，直接預付一整年為首年優惠價14,548/年；學生與教師更便宜，首年每月為882元。付費後可使用Photoshop、Illustrator、Premiere和Acrobat Pro，加上用於影像、影片和音訊的Adobe Firefly，需要的人推薦趁現在下手。

（圖片來源：Adobe）

NordVPN今年推出史上最殺的折扣，2年的基本方案，再加碼贈送3個月，等於27個月費用從原價7,803元，折扣後為2,133元，降價達72%，平均一個月只需繳79元，這波折扣是年度最划算的入手時機！

（圖片來源：NordVPN）

小米聖誕優惠活動，即日起至12/28，包含旗艦機、智慧家居、影音設備等熱門產品線，祭出年終最低價。目前官網也有促銷正在進行中，新品POCO F8 Pro售價16,999元起。智慧家電也超便宜，像是小米掃拖機器人直接省萬元，要買3C或家電的小米粉們，務必趁年末一次買齊最省！

(圖片來源：小米商城)

蘋果推出年度活動，購買特定Apple裝置，可享3個月免費訂閱Apple Music或Apple TV；想要讓禮物更別出心裁，購買指定品項，享有免額外付費的鐫刻服務，還可混搭表情符號、名稱、暱稱文字、數字與日期，增添個人風格。

適用款式：AirPods、AirTag、Apple Pencil Pro 、 Apple Pencil (第 2 代)、 iPad

（圖片來源：APPLE）

歡慶12月！現在於三星商城推出【普發一萬 加碼再送一萬！】優惠活動，即日起至12/31 ，買三星手機、平板旗艦系列商品，送千元配件購物金；買「指定機型」加碼送萬元家電購物金。12月的限時特惠日也超划算，行動電源、45Ｗ快充頭等人氣品項，直降6折以下！另外，購買Galaxy S24 Ultra「演唱會神機」最低只要6折，Tab S10+現折最高8千元，讓你買到賺到！

🛍️熱銷推薦：

（圖片來源：三星商城)

ASUS Store 華碩官方商城正舉行「年末感恩回饋」活動，提供多項優惠，除了購買指定系列商品最高可送千元購物金，筆電保證回購最高可享 37% 加碼回饋，配件、延長保固等好康！手機系列則有獨家優惠，Zenfone 11 Ultra特級福利品，現省 14,000元，福利價19,990元，並享有原廠保固12個月，年末想換筆電、手機、電競周邊是入手最划算時機。

🛍️熱銷推薦：

（圖片來源：ASUS官方商城)

LG年末限定優惠！全館指定商品滿新台幣$25,000現折$2,000，購買指定品項，LINE購物加碼回饋。此外，無線吸塵器即日起最低62折起，最高省9千元，買到超划算！

🛍️熱銷推薦：

（圖片來源：LG官方商城）

tokuyo 年末優惠來了，新品泡腳機、玩美揉捶按摩枕、七星級足部按摩器、按摩椅等祭出折扣，獨家組合，冷熱眼部按摩器，福利品區折扣超殺4折起，喜歡按摩療癒系商品的人要把握這波！

🛍️熱銷推薦：

（圖片來源：tokuyo)

恆隆行線上購推出線上特賣會！限量福利品3折起，滿5千再送500點；Dyson全館商品下殺5折起，原廠濾網三件4,888元；Dyson Supersonic HD08 Origin 吹風機12,900元；Dyson Solarcycle Morph 檯燈快閃價17,900元。一站入手全屋好物的絕佳檔期就是現在！

🛍️熱銷推薦：

（圖片來源：恆隆行線上購)

💡小編溫馨提醒：多數品牌年末促銷活動都有延長優惠至12月中下旬，無論是一次全額付款或搭配分期付款，都能讓這筆普發1萬元現金發揮最大效益。想換新筆電、遊戲機、升級空氣清淨機、或添購iPhone 17、AirPods新款，記得善用這波政策紅利，省上加省！

