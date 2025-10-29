2025年標竿城市頒獎典禮 嘉義市長黃敏惠連三年奪標竿首長
南部中心／綜合報導
天下雜誌舉辦2025年標竿城市頒獎典禮，其中嘉義市長黃敏惠，不但連續第三年，施政滿意度拿下施政標竿首長的殊榮，今年更帶領嘉義市，獲頒永續幸福城市，更是台灣本島第一名，黃敏惠感謝市民與施政團隊的努力，要繼續「全齡共享、世代宜居」的施政方向。
嘉義市長黃敏惠（右）連三年榮獲施政標竿首長。（圖／民視新聞）
從總統府秘書長潘孟安的手上接下獎座，天下雜誌在週三舉辦2025年標竿城市頒獎典禮，嘉義市長黃敏惠連續第三年，被評選為全國施政標竿首長，嘉義市長黃敏惠受訪時說，「我想非常地感恩、也非常地感動，因為我們只知道，一直努力地往永續的發展，去努力不停止腳步，我跟大家講不要停止腳步，但是我們一起努力，能夠獲得這麼高度地肯定，還是要謝謝。」
嘉義市獲雜誌評選永續幸福城市獎。（圖／民視新聞）
在雜誌調查期間，嘉義市正遭逢丹娜絲風災與西南氣流雨災的雙重考驗，但展現了行動力與韌性，不但施政滿意度排行連續第三年被評定為標竿縣市首長，也帶領嘉義市獲頒永續幸福城市，黃敏惠說這是嘉義人永不放棄的KANO精神，嘉義市長黃敏惠表示，「敏惠在第三任，一直到現在第四任市長的任內裡面，我們就給了清楚的方向，全齡共享、世代宜居，看到了我們的痛點，也看到我們未來整個發展當中，我們必須要做的挑戰，我再一次謝謝，在我們這一次風災來的時候，7月6日、7月7日，真的感謝中央，感謝我們所有13個縣市一起來支援，臺灣人就是這樣的可愛，我們不怕苦，我們怕的是沒有站起來的勇氣。」黃敏惠強調，不會停下腳步，要為城市的永續發展，繼續努力。
