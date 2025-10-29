2025年標竿城市! 翁章梁滿意度83.3高分蟬聯第一
南部中心／綜合報導
天下雜誌舉辦2025年標竿城市頒獎典禮，其中嘉義縣長翁章梁以83.3分的高分，在縣市長滿意度的調查裡面，再度蟬聯第一，而且在永續幸福城市調查中，進步幅度也是全台最大，翁章梁說，接下來到2035年，將會是嘉義縣轉型最重要的黃金十年。
嘉義縣長翁章梁蟬聯施政滿意度調查第一名，榮獲標竿縣市首長獎。（圖／民視新聞）
接下代表榮耀的獎牌，嘉義縣長翁章梁在天下雜誌舉辦的縣市長滿意度調查中，以83.3分的高分，再度力冠群雄，在全台灣所有縣市首長中勇奪第一名，拿下標竿縣市長的殊榮，嘉義縣長翁章梁表示，「我講過事實上肯定越多、責任越大，確實我們的責任是非常地大，因為嘉義縣在轉型的過程當中，不發展對我們來講是一個很大的衝擊，在發展的過程當中，實際上也是一個很大的衝擊，因為發展我們必須要去處理，未來很多會發生的，比如說整個交通壓力的問題，包括居住的問題。」
嘉義縣長翁章梁（左四）蟬聯施政滿意度調查第一名，榮獲標竿縣市首長獎。（圖／民視新聞）
翁章梁感謝所有嘉義縣民對他的肯定，更說肯定越大，他的責任就會越大，在這次的調查中，不僅翁章梁再度蟬聯拿下滿意度最高，在永續幸福城市的調查中，嘉義縣也名列非六都第6名，比去年進步4名，是全台灣進步幅度最大的縣市，而翁章梁更說，再來將是嘉義縣力求轉型的黃金十年，翁章梁說，「實際上嘉義未來在十年，大概很多重大建設跟轉型都會完成，所以從2025年到2035年，會是嘉義的黃金十年，這些完成了以後，實際上就可以讓嘉義，走向一個比較均衡的縣市了，但是這些完成的過程當中，也會帶來的這個縣市沉重的壓力，所以這些壓力，要事先地去做規劃跟面對跟解決。」
嘉義縣長翁章梁蟬聯施政滿意度調查第一名，榮獲標竿縣市首長獎。（圖／民視新聞）
從台積電前進設廠、到帶動無人機產業，加上大型Outlet進駐即將開幕，也打造嘉義縣成為幸福宜居城市。
