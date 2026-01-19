2025年機器人理財規模逾156億元 年增近4成

（中央社記者蘇思云台北19日電）機器人理財規模持續成長，金管會統計顯示，2025年底機器人理財規模達新台幣156.58億元，年增39.77%，客戶數為23萬5398人，年增11.77%。金管會指出，雖然2025年少了1家業者，但以資產規模來看，近4成仍為蠻高的成長率。

自動化投資顧問服務（Robo-Advisor）又稱為「機器人理財」或「智能投顧」，是指應用AI及大數據分析提供客戶投資理財建議的顧問服務，和客戶經由網路互動，全無或極少以人工進行。國內業者自2018年1月開始提供自動化投資顧問服務。

廣告 廣告

金管會證期局副局長黃仲豪表示，機器人理財家數去年為16家，減少野村投信1家，不過以客戶數與資產規模來看，2025年底客戶數達23.5萬人、資產規模156.58億元，分別年成長11.77%與39.77%，雖然資產規模成長稍微下降，但近4成仍為蠻高的成長率。

黃仲豪指出，目前業界跟公會暫無其他業務建議，機器人理財主要是提供多一個工具給投資人參考，如果投資人認為相關機制可以省時間的話，也鼓勵可以選擇這項工具。

金管會資料顯示，開辦機器人理財業務的銀行中，以國泰世華銀行機器人理財資產規模達29.82億元穩坐寶座，市占率達19.05%，其次是一銀資產規模24.84億元，市占率15.86%，第3為華南銀行資產規模20.72億元，市占率13.23%。

投顧部分，以阿爾發投顧資產規模17.17億元居冠，市占率10.97%，其次為富蘭克林投顧資產規模2.84億元，市占率1.82%，再來是中租投顧資產規模0.54億元，市占率0.35%。投信方面，復華投信資產規模6.69億元居冠，市占率4.27%，再來是國泰投信資產規模0.18億元，市占率0.12%，第3為群益投信資產規模0.12億元，市占率0.08%。（編輯：林家嫻）1150119