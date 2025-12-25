2025年海外慈青幹部精進研習營 靜思精舍尋根

2025年海外慈青幹部精進研習營，一百多位學員回到靜思精舍尋根，走一趟師公路，感受上人籌建花蓮慈濟醫院的初心，慈青們也親身參與農務與勞作，感受靜思家風「一日不作，一日不食」的自力耕生精神。

清晨，天還沒亮，海外慈青就從花蓮靜思堂出發，朝著靜思精舍前進，不畏低溫和細雨，這一趟師公路，每一步都走得堅定。澳洲慈青 霍賢蓁：「那個時候我就心裡在那邊想說，師公上人有一句靜思語，叫有願就有力 我就覺得說，師公上人真的很有毅力和勇氣，他就是為了要蓋這個醫院，走了很多很多次。」

走讀精舍，回顧慈濟一甲子的歷史，讓年輕世代，更加貼近法脈的源頭。 親手剝除無患子的外殼，感受師父製作淨皂的用心，慈青們也走進田裡，實際參與勞作，體驗自力耕生的靜思家風。印尼慈青 林彥成：「慈濟的特點就是在，師父這邊他們不受這些貢獻(養)，他們自己去做，然後一日不做一日不食，這個理念我覺得很厲害。」

來自馬來西亞的王瑾璇，新冠疫情期間，隻身在台求學，慈濟人伸出援手，幫忙解決生活上的難關。後來成為慈青，參與營隊，更深刻感受到慈濟大家庭的凝聚力。馬來西亞慈青 王瑾璇：「其實我從台灣到新加坡，或者是我回到馬來西亞，其實都可以找得到慈青，就是感恩有這樣的營隊，造就我就是到哪裡都有法親家人。」

唐永羽，過去是營隊學員，現在承擔課務工作，未來還發願要挑起天下米蘿。新加坡慈青學長 唐永羽：「去年海外營，然後他講的那句，師公上人給我們靜思弟子法髓，而我們靜思弟子，可以給師公上人什麼，所以聽到了這句話，我就在此發願說，我要成為一名慈誠。」

海外慈青回到心靈的故鄉尋根，要將學到的法脈精神帶回世界各地，繼續實踐。

