2025年海洋「吸熱爆表」！ 專家警告：災難將一波接一波

海水升溫導致熱帶珊瑚礁白化甚至死亡，對生態系造成嚴重衝擊。（圖／達志／美聯社，下同）

國際科學團隊指出，2025年全球海洋所吸收的熱能創下有紀錄以來新高，這項變化恐將加劇海平面上升、極端風暴與珊瑚死亡等氣候災難。

全球上千具海洋監測浮標協助科學家追蹤深達2,000公尺的海洋熱含量變化。

這項研究刊登於《大氣科學進展》（Advances in Atmospheric Sciences），科學家指出，2025年全球海洋總吸熱量約增加了23澤焦耳（zettajoules），相當於全球將近40年初級能源消耗量的總和，為自1950年代開始現代記錄以來的最高數值。

此次研究由來自31個研究機構、超過50名科學家共同完成，研究團隊結合多項數據來源，包括部署於全球、可潛至2,000公尺深度的上千具浮動監測器，以掌握海洋深層變化。研究共同作者、法國梅卡托海洋國際研究所（Mercator Ocean International）海洋學家馮舒克曼（Karina von Schuckmann）向《法新社》表示：「2025年的結果再次證明，海洋持續暖化，證據相當明確。」

海洋被視為地球氣候系統的主要調節器，吸收人類排放溫室氣體（如二氧化碳）所造成的90％多餘熱能。然而，這些能量所引發的後續效應正在不斷擴大。海水升溫導致大氣中水氣增加，進而為熱帶氣旋與極端降雨提供條件。

此外，暖化的海水會發生熱膨脹，進一步推升海平面；長期高溫更會導致熱帶珊瑚礁發生白化甚至大規模死亡。馮舒克曼警告：「只要地球持續累積熱能，海洋熱含量就會持續上升，海平面也將持續攀升，並不斷刷新紀錄。」

海洋吸熱導致熱膨脹，加劇海平面上升，威脅沿海社區安全。

報告也指出，海洋升溫並非均勻分布。2025年吸熱量創新高的區域包括熱帶海域、南大西洋、地中海、北印度洋與南冰洋。儘管2025年海洋表面溫度平均略為下降，仍創下有史以來第三高紀錄。科學家解釋，此現象是因2023至2024年期間強烈聖嬰現象（El Niño）轉為拉尼娜型態（La Niña），後者通常會短暫降低海面溫度。

然而，從長期趨勢來看，海洋暖化速度仍持續加快，主要原因是人類長期大量燃燒化石燃料，導致大氣中溫室氣體濃度不斷上升。研究團隊總結指出，唯有立即減少溫室氣體排放，才能減緩氣候變遷帶來的衝擊。馮舒克曼強調：「目前氣候系統中最大的變數，不再是物理學本身，而是人類的選擇。快速減碳仍有機會保護人類與生態系所賴以生存的氣候。」

2025年海洋熱含量增加達23澤焦耳，創下自1950年代以來最高紀錄。（圖／翻攝自X，@straits_times）

