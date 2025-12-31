2025年滿意度逆轉 賴清德回不去了

2025年即將結束，《美麗島電子報》最新的「2025年12月國政民調」顯示，賴清德總統的信任度、滿意度都在4成左右，大致與上月持平，不信任、不滿意則在5成上下，變化也不大。今年是有史以來政治衝突最嚴重的一年，出現了史無前例的大罷免，與今年1月相較，賴清德的信任度、滿意度都減少近1成，不信任、不滿意則增加了1成左右，氣勢完全逆轉。

賴清德本月的信任度為42.6％，比上月微增0.3％，不信任也同步增加0.2％為48.3％；滿意度則為40.6％，比上月微降0.3％，不滿意為52.2％，比上月少了1.1％。從交叉分析來看，各族群的變化都不大。

賴清德今年1月的信任度為53.6％，遠高於不信任的40.4％，在今年3月信任度達到56.7％的高點，與不信任37.0％有將近2成的差距，之後信任度就一路滑落，在大罷免二度失敗的8月，跌到36.0％的低點，不信任則高達55.1％，兩者的差距同樣接近2成。9、10月賴清德的信任度回升到41.7％，不信任降到47.5％，接著就一直維持在大致相同的水準。

賴清德滿意度在1月為50.4％，不滿意41.2％，兩者差距9.2％

賴清德滿意度在1月為50.4％，不滿意41.2％，兩者差距9.2％，滿意度同樣在3月達到55.6％的高點，不滿意度則為40.6％，兩者差距達15％，之後滿意度就一路下滑，同樣在8月跌到31.0％的最低點，不滿意則高達60.5％，兩者差距達3成。9、10月賴清德滿意度回升到40.1％、不滿意降到53.3％，之後大致持平。

行政院長卓榮泰的滿意度變化趨勢大致與賴清德相同，今年1月滿意度為39.9％、不滿意37.8％，3月滿意度達到47.4％、不滿意35.7％，兩者差距11.7％；8月滿意度跌到27.7％、不滿意53.1％，兩者差距25.4％。卓榮泰的滿意度9、10、11三個月持續回升，本月才小幅下滑。

今年1月，民進黨的好感度為45.6％，反感46.7％，同樣在3月民進黨好感度達到52.7％的高點、反感為40.9％，然後在7月好感度跌到32.7％的最低點，反感則在8月達到56.8％的高點，最近兩個月好感都在4成左右、反感則在5成上下。

國民黨1月好感度為33.3％、反感55.8％，3月國民黨好感度跌到27.2％、反感則高達61.0％，9月好感度達到36.6％的高峰、反感44.0％則是今年最低值。民眾黨今年1月好感度為27.0％、反感59.3％，3月好感度跌到25.2％的谷底、反感61.0％的最高點，8月好感度34.2％是全年最高點、反感最低的則是7月的42.1％。

從政治板塊變化來看，本月G1~G3泛藍族群合計38.9％比上月增加1.5％，G7~G9泛綠族群則為37.8％比上月增加2.0％。雖然板塊藍略大於綠，但本月自認泛藍族群比上月減少0.3％為25.0％，自認泛綠則減少1.3％為35.4％。

今年1月G1~G3泛藍政治板塊為32.3％，在3月跌到27.9％的低點，9月達到42.2％的最高點，之後又滑落到37.4％，本月則為38.9％；G7~G9的泛綠族群1月合計為41.5％，在3月達到48.5％的驚人高點，最低點則是9月的32.7％，然後一路回升到本月的37.8％。

今年1月自認泛藍族群為26.1％，之後滑落到3月的最低點20.5％，即便藍營贏了大罷免，7、8月自認泛藍的也僅有23.9％、24.2％，遠比自認泛綠少得多，直到11月才達到25.3％的全年次高，本月則為25.0％。

自認泛綠族群1月為38.6％，3月達到44.1％的高點，最低點則是8月的31.6％，之後一路回升到11月的36.7％，本月為35.4％。整體而言，泛藍支持者表態率遠低於泛綠，全年除了1、11、12三個月，自認泛藍的比例都在25％以下；泛綠則全年不曾低於3成，除了7~10四個月之外，都在35％以上。

本月賴清德和朝野政黨的民調變化雖然不大，但12月15日賴清德決定不副署《財劃法》和12月19日憲法法庭做出114年憲判字第1號宣告立法院去年通過的《憲法訴訟法》違憲，卻必然對未來政局產生嚴重的影響。

雖然賴清德支持卓榮泰「不予副署」的作法，但「12月國政民調顯示」，有高達60.0％的民眾，認為總統和閣揆不能自行決定是否接受立院三讀通過的法律，僅26.7％表示贊成。交叉分析顯示，即便是泛綠支持者，也僅有52.3％支持不副署，33.7％認為總統和閣揆不能自行決定是否接受立法院三讀通過的法律。

雖然有3名大法官表明憲法法庭組成不合法，但另外5名大法官仍組成憲法法庭做出憲判一號，認定《憲法訴訟法》違憲，未來憲法法庭必然復活，繼續處理行政院反對的法律案。

「12月國政民調」顯示，只有24.7％的民眾相信目前大法官能超出黨派，獨立行使職權不受干涉，不信的則高達59.9％，是相信的2倍有餘，比2024年7月的數字更加懸殊。從交叉分析可以看出，即便是綠營支持者，也僅有47.8％相信大法官獨立，有36.1％不相信，中間選民更是只有21.9％相信大法官，52.9％不相信。

對比2024年7月，當時綠營支持者還有61.3％相信大法官，僅23.3％不信。如今連綠營支持者對大法官獨立性的信賴都大幅下滑，即便有親綠法界人士站出來力挺憲法法庭，民進黨也很難贏得論述。

在政院不副署、憲法法庭復活的同時，賴清德也指控「立法濫權、在野獨裁」，結果有49.9％的民眾不認同賴清德的講法，僅36.8％認同。泛綠支持者在這個問題上力挺賴清德，有81.9％表示認同，但中間選民僅27.0％認同，45.3％反對。

不副署和憲判造成了史無前例的憲政僵局，有57.7％的民眾對賴清德解決憲政僵局的能力沒信心，僅34.6％有信心，和2024年12月兩者幾乎持平的情況，完全不可同日而語。交叉分析顯示，泛綠支持者有75.6％對賴清德解決憲政僵局有信心，18.5％沒信心，中間選民則僅有23.6％有信心，58.3％沒信心。而去年12月大罷免發動前，泛綠支持者有78.8％對賴清德處理憲政危機能力有信心，16.6％沒信心，中間選民則是27.2％有信心，57.5％沒信心。

行政院不副署、憲法法庭判決違憲，是賴清德對抗在野黨國會多數的兩把利刃，雖然政院對「停砍公教年金」已經決定副署、送釋憲，但可以預見未來這兩把刀必將成為常態，「在野獨裁」也必然是民進黨的重要論述。但這樣的論述多數民眾並不買單，就連綠營支持者對不副署和大法官都有高度質疑，賴政府若持續硬幹，必然會傷害自己的支持度，賴清德的民調也必然回不去了。

【作者 單厚之／媒體工作者】