2025年演藝圈告別名單：徐熙媛、方大同近20人都走了...曹西平歲末殞落

【緯來新聞網】以毒舌、直來直往風格受觀眾好評的資深藝人曹西平29日被乾兒子Jeremy發現陳屍家中，目前家屬將後事全權交給Jeremy負責處理，曹西平在2025年末離開人世，也再為演藝圈投下一顆震撼彈，不少藝人也紛紛發文弔念，而2025年無論是台灣還是香港演藝圈，有不少知名藝人過世。

《緯來新聞網》整理2025年辭世藝人概覽：



台灣藝人：

徐熙媛（大S）：女演員、主持人，以《流星花園》成名。2月因流感併發症於日本病逝，享年48歲。

千百惠：80年代代表女歌手，代表作《想你的時候》。8月因病過世，享年62歲。

韓賢光：幻眼合唱團團長與資深音樂人。5月因心源性猝死，享年67歲。

顏正國：從童星轉型為演技派演員。10月因肺腺癌病逝，享年50歲。

坣娜：實力派女歌手。10月因肺腺癌辭世，享年59歲。

曹西平：多元發展的資深藝人，跨足綜藝、戲劇與廣播。12月家中離世，享年66歲。

張立威：男演員，出演多部影視作品。1月因病去世，享年56歲。

林沖：「鑽石歌王」，資深台語歌手，7月辭世，享壽92歲。

謝侑芯：社群時代的代表性網紅。10月離世，享年31歲。



香港藝人：

許紹雄：資深影星，以反派與正派角色皆能駕馭聞名。10月因癌症病逝，享年76歲。

馮淬帆：知名綜藝與電影演員，作品跨越多年代。

方大同：金曲歌王、音樂創作人，以靈魂樂聞名。2月因病去世，享年41歲

唐佳與雪妮：著名武術指導與其妻，同年相繼辭世。

周驄：老一輩粵語片演員，演技備受肯定。

黎宣：經典港劇常見臉孔，代表作眾多。

蔡瀾：知名作家、美食家，亦為香港文化符號。

夏春秋：長年活躍於娛樂圈的資深藝人。





2025年華語演藝圈接連傳出多位藝人辭世消息，涵蓋影視、音樂與網路領域，年齡橫跨不同世代。這些藝人的離世不僅對產業造成損失，也引發各界對其生前貢獻的重新關注。相關紀念活動與作品重播也使部分藝人再次成為輿論焦點，反映其長期影響力仍在持續。

