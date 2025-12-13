2025年熱賣包集合！Longchamp品牌日下殺5折起 比專櫃便宜手刀快搶
時尚圈有一句話流傳多年「Longchamp 是買包的終點」，如果你常關注明星私服或網紅 OOTD，一定發現Longchamp是明星網紅的「國民包款」！韓星私服、歐美街拍到台灣演藝圈，總能看到明星、網紅揹著它出門，為什麼這個法國精品包能紅這麼久？關鍵就在「輕到不可思議」的設計，一般精品包動輒數公斤重，但Longchamp經典摺疊包空包重量不到200克，是媽媽界公認的「神包」，塞奶瓶、尿布、玩具通通沒問題，收納力強、防水又耐用，摺起來更是小到能塞進行李箱，這次Longchamp品牌日推出佛心價，全館下殺5折起、結帳再享7折優惠，原本專櫃要價上萬甚至破兩萬的經典款式，現在通通比專櫃便宜，完全不用再糾結「要不要等週年慶」或「要不要飛日本買」，在家滑手機下單就能用最划算價格帶回夢想包款！
Longchamp 品牌日
★下殺5折起
★結帳7折優惠
1.折扣%最多！LONGCHAMP Le Pliage 萬用小提包 化妝包-多色可選
專櫃$4100
12/12-12/14
近期在社群討論度很高的LONGCHAMP Le Pliage 萬用小提包，是Longchamp最經典、回購率最高的款式，有人拿來裝化妝品、有人專門放充電線和行動電源、還有媽媽專門拿來裝小孩的零食玩具，用途超廣，經典尼龍布料非常輕量、防水又耐髒，就算不小心潑到水或沾到髒污，濕布一擦就乾淨，完全不用擔心保養問題，加上摺疊收納超方便，在品牌日可以用超值價買到，想撿便宜的姊妹們快手刀下單！
2.市場最低價！ LONGCHAMP Le Pliage Xtra S 奔馬烙印牛皮半月包-多色可選
原價16700元 特價10222元
12/12-12/14
專櫃16700
每天通勤上班，包包絕對屬於戰友等級的存在，如果你已經有基本款托特包，最近正想再入手一咖「造型更亮眼、拿起來瞬間變年輕」的包，那 Longchamp 的半月包真的必須列入清單！Le Pliage Xtra 系列本來就很多OL愛用，而這款半月造型一背上身，整個人立刻變得更俐落、更時髦，甜酷感滿滿，瞬間有「會穿的女生都懂」的法式時尚感，半月包雖然不是走大容量路線，但剛剛好的內袋規格，放得下錢包、手機、粉餅、鑰匙、小化妝包等日常外出必備品，減輕重量後肩膀也更舒服，背起來整個人都輕盈起來，加上包身線條圓潤、皮革質感細緻，是很多女孩評為「一拿就比自己年輕五歲」的神奇包款，專櫃原價16700元，特價直接砍到10222元，現省超過6千塊，比專櫃便宜、比代購划算，而且還有多色可選喔！
3. 市場最低價！LONGCHAMP 專櫃$最高26900 Roseau XS 直式/橫式 /EPURE XL / Le Pliage Xtra XS 牛皮包-多款
原價26900元 特價12222元
12/12-12/14
專櫃26900元
如果你一直想入手拿出來會讓人眼睛一亮，質感細節經得起細看的精品包，「低調奢華」路線的Longchamp全牛皮系列很適合，全牛皮系列最迷人的地方在於「越用越有韻味」，牛皮會隨著使用時間產生自然光澤和紋路，設計剛剛好展現品味又不會太張揚，而且這一款的底部比折疊包更寬，雖然整體的尺寸不大，卻非常能裝，加上銀扣看起來非常有氣質，專櫃原價最高到26900元，現在特價統一只要12222元，直接對折還不到，這個價格根本是市場最低價，比出國掃貨還划算！
4.新品！LONGCHAMP Le Foulonne XL 荔紋牛皮肩背半月包
原價35900元 特價25222元
12/12-12/14
專櫃$35900
上班一整週，週末想來場小旅行，不管是搭高鐵到台南喝杯咖啡，還是開車到海邊吹吹風，一咖「能襯托甜酷魅力、又輕便好背」的包，就是整趟輕旅行的靈魂配件，這兩年半月包以俐落彎月線條紅遍時尚圈，簡約俐落、甜酷兼具，隨便一背整個人就時髦度＋100，搭牛仔褲很辣、配洋裝也很仙，因此LONGCHAMP全新推出的Le Foulonné XL 荔紋牛皮肩背半月包即備受矚目，柔軟但挺立的荔紋牛皮超級有質感，上肩服貼又不厚重，容量比外表看起來更能裝，手機、錢包、墨鏡、小相機通通收好收滿，品牌日特價只要25,222元，等於打了七折，這個價格入手法式經典包款真的很划算！
5. 市場最低價！LONGCHAMP Le pliage M 短提把摺疊水餃包-多款可選
原價5700元 特價3092元
12/12-12/14
專櫃$5700
說到法國必買包款，LONGCHAMP絕對是代購清單上的不敗經典，每次朋友出國，最常被託買的就是經典摺疊包，耐裝、輕量、防潑水、好折收的優點讓人不愛都難，加上百搭設計，不管是通勤、健身、出國旅行到媽媽包都能搞定，品牌日推出的Le Pliage M 短提把摺疊水餃包，特價只要3,092元，直接下殺五折有找，這個價格比代購還划算，日常實用度滿分、價格又甜到不行一定不能錯過！
6.市場最低價！【LONGCHAMP】Le Pliage Xtra hobo 肩背包(多款選)
原價21700元 特價16999元
12/12-12/21
2025 年度大勢包款，熱搜冠軍
LONGCHAMP hobo肩背包最近有點夯的，甚至被稱為2025年度熱搜包款，平常喜歡用大托特包，又在找CP值高的款式，這咖真的不要錯過，它的容量夠大，平板、水壺、雜物通通裝得下，線條又很俐落，背起來完全不會顯得笨重或邋遢，不管是上班通勤、週末出門逛街都超實用，屬於那種一包在手什麼場合都能應付的萬用款，重點是它真的好看又不貴，在專櫃要價2萬多元，就算找法國連線代購都還要1萬8以上，品牌日破天荒比專櫃、比法國連線都還划算，這個價格入手CP值真的破表！
7.電商平台獨家！LONGCHAMP Épure皮革手提斜背爆米花包(棕色)
原價16300元 特價14999元
12/12-12/21
繼之前的吐司包在社群掀起一波開箱潮後，Longchamp 又端出一款更有記憶點的新作，秋冬時尚圈討論度超高的Épure包款，靈感取自爆米花盒的俏皮輪廓，讓整體造型多了點趣味與輕鬆感，而這次最熱門的 Épure 皮革手提斜背爆米花包，竟然在品牌日推出獨家販售，不用去專櫃買、不用等代購，即能直接用優惠價格入手，完全是追求質感又想要新鮮感女孩的命定包，採用高級俄羅斯皮革製作，挺度好、耐刮又耐用，可手提、延伸成肩背、斜背三種背法，日常實用度比你想像得更高。
8.市場最低價！【LONGCHAMP】Le Pliage Xtra 手提斜背兩用包
原價19400元 特價13999
12/12-12/21
說到CP值爆表的包款，這咖絕對要筆記！很多人買包最怕的就是「只能這樣背」限制太多，LONGCHAM Le Pliage Xtra 手提斜背兩用包的皮革觸感細緻、質感挺度超高，手提時優雅、斜背時率性，而且底部設計成寬版設計，以同樣尺寸的包款相比，可以裝入更多用品，是日常與通勤的萬用款，品牌日日竟然直接下殺到13,999 元，不僅比代購便宜，甚至創下市場最低價，想要實用又時髦、質感與價格兼具的包款，千萬要把握這一款！
其他人也在看
大樂透頭獎衝1.9億！3生肖獲財神庇佑 意外之財不斷
大樂透今（12）日晚間開獎，頭獎上看1.9億元。《搜狐網》運勢專欄點名生肖鼠、龍、馬的人在這段期間受財神庇佑，財富機遇不斷找上門，有望實現財富飆升。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
雙12環保杯/保溫瓶推薦、交換禮物必買： 史努比聯名款、樂扣樂扣吸管杯、WOKY買1送1手刀搶｜GD、舒華也在用的是這家！聖誕限定色「草莓枴杖糖」Q爆了
進入冬季，又到了喝熱飲的季節！使用環保杯不只能減少垃圾產生，同時也降低塑化劑遇熱溶出的風險，愛地球同時顧健康，在連鎖店家還能退5~10元。快趁雙12購物節推出買1送1、超殺特價，還有輸碼現折等眾多優惠...趕快手刀下單去！Yahoo精選購 ・ 1 天前 ・ 發起對話
行李箱推薦、雙12撿便宜！American Tourister 20吋+30吋限時$3199、Deseno柴語錄聯名款、胖胖箱下殺4折...行李箱／前開式行李箱／5輪行李箱推薦
年末出遊機會多，聖誕跨年假期預備備，旅遊起手式就是準備好一咖時髦又實用的行李箱，陪你跑遍世界各地。趁著一年一度的雙12優惠，正好可以撿便宜！經常旅行的小編，不只為大家開箱現在最流行的「前開行李箱/上掀式行李箱」，同時也整理了許多行李箱優惠讓大家下好離手，無論是一家大小出遊，或是爆買一波也不怕！早買早享受！Yahoo精選購 ・ 1 天前 ・ 發起對話
2025素食餐廳/吃到飽推薦｜果然匯、漢來蔬食、養心茶樓、小小樹食、Miacucina… 餐券優惠總整理 米其林認證的好吃！肉食控也嘴角失守啦
近年的素食與蔬食料理，不只越做越精緻，味道富含層次，料理風格更跨越國界，比肉食料理更能展現出一間餐廳的功力，就連非吃素者也常慕名而來。「揪愛Mei」小編這次精選7家高人氣的素食／蔬食餐廳，從飯店美饌、吃到飽、港式飲茶到無菜單料理，帶你走進蔬食料理的多重宇宙！Yahoo夯好物 ・ 1 天前 ・ 1
BTS V金泰亨最愛底妝來了！韓國國民底妝 TIRTIR 快閃登台新光三越A11
自然光澤 × 高度服貼：韓國國民底妝的成功關鍵TIRTIR 以「讓肌膚呈現最真實、最美好的狀態」為核心理念，不追求厚重遮瑕，而是透過細緻光澤與高服貼度，放大肌膚原生的透明感與乾淨質地，也因此在韓國累積極高回購率，成為名副其實的國民底妝代表。...styletc ・ 17 小時前 ・ 發起對話
8連槓！大樂透1.9億搶不到…下周二上看2.2億元 二獎開1注在這縣市
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導台彩第114000113期大樂透今（12）日晚間開獎，頭獎獎金上看1.9億，中獎獎號為：「15、17、24、26、40、47」，特別號則為「3...FTNN新聞網 ・ 11 小時前 ・ 發起對話
吃鍋送肉！台中人專屬福利～這家鍋物憑身份證送5oz梅花豬，超多款飲料冰品任你拿
先前經過向上路一段的時候發現初美涮涮鍋的原址改開了一家新的火鍋叫做▸很秋鍋物◂，爬文了一下原來是從北部開下來的連鎖火鍋店，看了一下評價都還不錯，趁著朋友生日就揪來這裡吃火鍋啦！Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
年末、新春家庭聚餐首選！全台19家人氣飯店、中餐廳餐券優惠｜烤鴨、牛肉麵、酸菜魚、港式點心 折扣74折起 尾牙公司聚餐吃起來
年末聚餐旺季即將來臨，從經典台菜、精緻粵菜到創意川味與港式飲茶，中華料理總是百吃不膩。「揪愛Mei」小編發現，透過線上購買餐券，不僅方便快速，還能享有獨家優惠，若再搭配平台不定時推出活動，還能再省下一筆。讓你用最實惠划算的價格，吃遍全台各地的中華美饌！Yahoo夯好物 ・ 1 個月前 ・ 發起對話
營業31年SOGO敦化館12/14謝幕 出清活動吸老顧客回流
財經中心／唐詩晴、戴亞倫 台北報導營業滿31年的SOGO敦化館，將在12/14正式吹熄燈號，近一個月來，百貨全館舉辦出清活動，吸引不少老客戶回流，來客量大幅增加五成，業績也成長2到3倍，最後營業日當天，百貨也將請到聲樂家表演，並在晚上9點半，正式謝幕。民視記者唐詩晴：「1994年開幕的SOGO敦化館，是全台首家精品百貨，屹立東區超過31年，不過年底租約到期，也順勢在12/14熄燈，不少老顧客趁著熄燈倒數前來搶便宜。」雙人床包、五星飯店枕頭買一送一，天氣變冷，特價韓系荳荳被，也吸引大量民眾選購。3折起的女裝，從店內到走道花車，路過都有人停下來試穿，各種名品珠寶、包包，也全掛上特價標籤。SOGO敦化館全館除了精品百貨，都祭出折扣出清。（圖／民視財經網）記者vs.民眾：「我上禮拜來看也蠻多特價的，買了皮外套、毛衣外套、風衣，（算下來真的省很多嗎？）省蠻多的，我聽我老婆說好像省一半的樣子，（會覺得說之後這邊少一個百貨有點可惜嗎？），應該是啊。」以後少一個地方逛街，難免可惜，匯集各種國際精品的SOGO敦化館，餐飲選擇包含漢來海港、名人坊，紅豆食府，知名紐約早午餐、頂級咖啡廳，下午時段，也座無虛席，但敦化館退場後，員工和主力精品品牌，將移轉到復興館或明年開幕的大巨蛋商場。SOGO敦化館是全台首家精品百貨，網羅國際精品、知名餐廳。（圖／民視財經網）SOGO百貨公關部協理陳昀隆：「從11月下旬到現在，整體的來客我們就有增加超過五成，那在最近這個禮拜整體的交易客數，也有大概有增加成長一倍之多，在這幾天的一個業績表現，確實有成長大概有兩到三倍之多。」12/14熄燈當晚，百貨將請來聲樂家表演，溫馨謝幕，向老顧客道謝，但SOGO敦化館從皇翔豪宅改建案生變，延後開工，到誠品否認接手進駐，未來將改建豪宅還是商辦？備受市場關注。原文出處：營業31年SOGO敦化館12/14謝幕 出清活動吸老顧客回流 更多民視新聞報導青森外海7.6地震 岩手縣出現70公分高海嘯 疏散警報大響連鎖超市插旗桃園青埔 員工換「F1新裝」打造一站式購物體驗不趕不累的香港半日遊 五大網美路線輕鬆買、輕鬆美民視財經網影音 ・ 14 小時前 ・ 發起對話
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 26
無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天
無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 121
賴清德公開罵藍白立委 吳子嘉痛批：簡直不像話
總統賴清德12日公開批評國民黨、民眾黨立委，指稱其不審總預算，還阻止1.25兆國防特別預算進入委員會審查，反而逕付二讀通過許多法案，嚴重影響國家安全。賴清德更嗆藍白立委未檢討改進、沒有得到教訓。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉驚呼，總統怎麼可以罵藍白立委，痛批他「簡直不像話」。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 194
網友吵翻...行李箱「託運貼紙」要撕嗎？ 桃園機場給答案
出國旅行時，行李箱上的託運貼紙是否應該撕掉成為熱議話題。近日有民眾在社群媒體發文認為「貼紙不撕會送錯、遺失」只是都市傳說，引發網友正反辯論。桃園機場對此給出明確解答，表示舊條碼若未撕除或貼紙過多，確實會影響機器判讀，可能導致行李輸送到錯誤航班。此外，行李保護套鬆脫、綁帶過長等也會影響行李運送順暢，提醒旅客出國時多加注意。TVBS新聞網 ・ 20 小時前 ・ 86
賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世 她淚喊：這麼好的年輕人...
【緯來新聞網】藝人賴佩霞今（11日）透露，小女兒的外籍丈夫Kevin日前不幸過世，過世主因是「換心失緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 79
4種杯子不要用！小心釋放毒物傷大腦、重金屬中毒 這種陶瓷杯也NG
喝水也可能會中毒？有些杯子可能含有鉛、鎘等重金屬物質，毒素會溶解在液體中，喝下去會導致腹痛腹瀉，嚴重的話甚至會損害神經系統，小心不要選錯杯子！ 近日有茶藝師「漫仔說茶」在《小紅書》中發文，指出幾健康2.0 ・ 1 天前 ・ 13
陳曉缺席岳父葬禮喝爛醉！陳妍希父親「生前對話」曝真實互動
陳曉缺席岳父葬禮喝爛醉！陳妍希父親「生前對話」曝真實互動EBC東森娛樂 ・ 14 小時前 ・ 12
痛失愛妻沉寂5年！辛龍復出認仍夢見劉真 讚女兒遺傳母親
男星辛龍於2020年失去愛妻劉真後，消失在螢光幕前五年，近日他在台北南港展覽館為KPMG安侯建業聯合會計師事務所的尾牙晚宴獻唱，正式展開復出活動。他表示重返舞台的心情既興奮又期待，並希望能帶給大家溫暖的正能量。辛龍在演出中唱了《春暖花開》、《一夫當關》和《愛情釀的酒》，並透露自己仍會夢見劉真。中天新聞網 ・ 12 小時前 ・ 25
熊本二廠驚傳停工？ 日媒曝「施工機全消失」 台積電回應了
台積電位於熊本縣菊陽町的熊本二廠，10月正式簽約動土，預計2027年12月將開始投產運作，主攻AI等高階應用市場的6奈米晶圓。不過據《日經》報導，現熊本二廠的工程突然暫停，且大型施工機具幾乎全不見，而供應商也證實接到暫停施工的通知。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 39
Lulu搶先曝婚紗風格！ 陳漢典突然脫口「一家三口」
Lulu（黃路梓茵）與陳漢典將於明年（2026）一月舉辦婚禮，小倆口12日現身宣布，婚禮喜餅將選用喜憨兒與畫家幾米合作的「完美小孩」，落實公益。婚禮進度目前約五、六成，正在確認賓客名單，尚未寄出邀請，陳漢典笑稱桌數從40桌到80桌都有可能，「如果到時人氣低落，就拍台上就好！」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 18 小時前 ・ 3
沒白養…阿嬤凍夜找嘸路「靈性小白引路」畫面曝！感動全網
忠犬小八真實上演！入夜低溫難耐，高雄旗津區中洲三路一名80歲林姓阿嬤騎著電動車外出，卻忘了回家的路，無助的還在後頭，報警接獲報案到場關心，但阿嬤無法回答地址，要送去哪傷透腦筋；警方眼尖看見一隻米克斯犬「小白」不斷在旁徘徊，有靈性般示意主動引路，成功帶阿嬤回家，事件曝光，感動全網：不愧是阿嬤養的。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 27