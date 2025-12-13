2025年熱賣包集合！Longchamp品牌日下殺5折起 比專櫃便宜手刀快搶

時尚圈有一句話流傳多年「Longchamp 是買包的終點」，如果你常關注明星私服或網紅 OOTD，一定發現Longchamp是明星網紅的「國民包款」！韓星私服、歐美街拍到台灣演藝圈，總能看到明星、網紅揹著它出門，為什麼這個法國精品包能紅這麼久？關鍵就在「輕到不可思議」的設計，一般精品包動輒數公斤重，但Longchamp經典摺疊包空包重量不到200克，是媽媽界公認的「神包」，塞奶瓶、尿布、玩具通通沒問題，收納力強、防水又耐用，摺起來更是小到能塞進行李箱，這次Longchamp品牌日推出佛心價，全館下殺5折起、結帳再享7折優惠，原本專櫃要價上萬甚至破兩萬的經典款式，現在通通比專櫃便宜，完全不用再糾結「要不要等週年慶」或「要不要飛日本買」，在家滑手機下單就能用最划算價格帶回夢想包款！

2025年熱賣的Longchamp夯款全都有！

Longchamp 品牌日

★下殺5折起

廣告 廣告

★結帳7折優惠

點我逛逛🛍️

1.折扣%最多！LONGCHAMP Le Pliage 萬用小提包 化妝包-多色可選

專櫃$4100

12/12-12/14

近期在社群討論度很高的LONGCHAMP Le Pliage 萬用小提包，是Longchamp最經典、回購率最高的款式，有人拿來裝化妝品、有人專門放充電線和行動電源、還有媽媽專門拿來裝小孩的零食玩具，用途超廣，經典尼龍布料非常輕量、防水又耐髒，就算不小心潑到水或沾到髒污，濕布一擦就乾淨，完全不用擔心保養問題，加上摺疊收納超方便，在品牌日可以用超值價買到，想撿便宜的姊妹們快手刀下單！

點我購買🛒

LONGCHAMP Le Pliage 萬用小提包在社群討論度很高。

2.市場最低價！ LONGCHAMP Le Pliage Xtra S 奔馬烙印牛皮半月包-多色可選

原價16700元 特價10222元

12/12-12/14

專櫃16700

每天通勤上班，包包絕對屬於戰友等級的存在，如果你已經有基本款托特包，最近正想再入手一咖「造型更亮眼、拿起來瞬間變年輕」的包，那 Longchamp 的半月包真的必須列入清單！Le Pliage Xtra 系列本來就很多OL愛用，而這款半月造型一背上身，整個人立刻變得更俐落、更時髦，甜酷感滿滿，瞬間有「會穿的女生都懂」的法式時尚感，半月包雖然不是走大容量路線，但剛剛好的內袋規格，放得下錢包、手機、粉餅、鑰匙、小化妝包等日常外出必備品，減輕重量後肩膀也更舒服，背起來整個人都輕盈起來，加上包身線條圓潤、皮革質感細緻，是很多女孩評為「一拿就比自己年輕五歲」的神奇包款，專櫃原價16700元，特價直接砍到10222元，現省超過6千塊，比專櫃便宜、比代購划算，而且還有多色可選喔！

點我購買🛒

拿了Longchamp 的半月包，瞬間有「會穿的女生都懂」的法式時尚感！

3. 市場最低價！LONGCHAMP 專櫃$最高26900 Roseau XS 直式/橫式 /EPURE XL / Le Pliage Xtra XS 牛皮包-多款

原價26900元 特價12222元

12/12-12/14

專櫃26900元

如果你一直想入手拿出來會讓人眼睛一亮，質感細節經得起細看的精品包，「低調奢華」路線的Longchamp全牛皮系列很適合，全牛皮系列最迷人的地方在於「越用越有韻味」，牛皮會隨著使用時間產生自然光澤和紋路，設計剛剛好展現品味又不會太張揚，而且這一款的底部比折疊包更寬，雖然整體的尺寸不大，卻非常能裝，加上銀扣看起來非常有氣質，專櫃原價最高到26900元，現在特價統一只要12222元，直接對折還不到，這個價格根本是市場最低價，比出國掃貨還划算！

點我購買🛒

Longchamp牛皮包底部比折疊包還寬，尺寸不大卻非常能裝。

4.新品！LONGCHAMP Le Foulonne XL 荔紋牛皮肩背半月包

原價35900元 特價25222元

12/12-12/14

專櫃$35900

上班一整週，週末想來場小旅行，不管是搭高鐵到台南喝杯咖啡，還是開車到海邊吹吹風，一咖「能襯托甜酷魅力、又輕便好背」的包，就是整趟輕旅行的靈魂配件，這兩年半月包以俐落彎月線條紅遍時尚圈，簡約俐落、甜酷兼具，隨便一背整個人就時髦度＋100，搭牛仔褲很辣、配洋裝也很仙，因此LONGCHAMP全新推出的Le Foulonné XL 荔紋牛皮肩背半月包即備受矚目，柔軟但挺立的荔紋牛皮超級有質感，上肩服貼又不厚重，容量比外表看起來更能裝，手機、錢包、墨鏡、小相機通通收好收滿，品牌日特價只要25,222元，等於打了七折，這個價格入手法式經典包款真的很划算！

點我購買🛒

又挺、又有質感的LONGCHAMP牛皮肩背半月包，實用度很高！

5. 市場最低價！LONGCHAMP Le pliage M 短提把摺疊水餃包-多款可選

原價5700元 特價3092元

12/12-12/14

專櫃$5700

說到法國必買包款，LONGCHAMP絕對是代購清單上的不敗經典，每次朋友出國，最常被託買的就是經典摺疊包，耐裝、輕量、防潑水、好折收的優點讓人不愛都難，加上百搭設計，不管是通勤、健身、出國旅行到媽媽包都能搞定，品牌日推出的Le Pliage M 短提把摺疊水餃包，特價只要3,092元，直接下殺五折有找，這個價格比代購還划算，日常實用度滿分、價格又甜到不行一定不能錯過！

點我購買🛒

經典折疊水餃包下殺5折，比代購還划算！

6.市場最低價！【LONGCHAMP】Le Pliage Xtra hobo 肩背包(多款選)

原價21700元 特價16999元

12/12-12/21

2025 年度大勢包款，熱搜冠軍

LONGCHAMP hobo肩背包最近有點夯的，甚至被稱為2025年度熱搜包款，平常喜歡用大托特包，又在找CP值高的款式，這咖真的不要錯過，它的容量夠大，平板、水壺、雜物通通裝得下，線條又很俐落，背起來完全不會顯得笨重或邋遢，不管是上班通勤、週末出門逛街都超實用，屬於那種一包在手什麼場合都能應付的萬用款，重點是它真的好看又不貴，在專櫃要價2萬多元，就算找法國連線代購都還要1萬8以上，品牌日破天荒比專櫃、比法國連線都還划算，這個價格入手CP值真的破表！

點我購買🛒

品牌日LONGCHAMP hobo肩背包推出高CP價。

7.電商平台獨家！LONGCHAMP Épure皮革手提斜背爆米花包(棕色)

原價16300元 特價14999元

12/12-12/21

繼之前的吐司包在社群掀起一波開箱潮後，Longchamp 又端出一款更有記憶點的新作，秋冬時尚圈討論度超高的Épure包款，靈感取自爆米花盒的俏皮輪廓，讓整體造型多了點趣味與輕鬆感，而這次最熱門的 Épure 皮革手提斜背爆米花包，竟然在品牌日推出獨家販售，不用去專櫃買、不用等代購，即能直接用優惠價格入手，完全是追求質感又想要新鮮感女孩的命定包，採用高級俄羅斯皮革製作，挺度好、耐刮又耐用，可手提、延伸成肩背、斜背三種背法，日常實用度比你想像得更高。

點我購買🛒

靈感取自爆米花和的 Épure 皮革手提斜背爆米花包超可愛！

8.市場最低價！【LONGCHAMP】Le Pliage Xtra 手提斜背兩用包

原價19400元 特價13999

12/12-12/21

說到CP值爆表的包款，這咖絕對要筆記！很多人買包最怕的就是「只能這樣背」限制太多，LONGCHAM Le Pliage Xtra 手提斜背兩用包的皮革觸感細緻、質感挺度超高，手提時優雅、斜背時率性，而且底部設計成寬版設計，以同樣尺寸的包款相比，可以裝入更多用品，是日常與通勤的萬用款，品牌日日竟然直接下殺到13,999 元，不僅比代購便宜，甚至創下市場最低價，想要實用又時髦、質感與價格兼具的包款，千萬要把握這一款！

點我購買🛒

LONGCHAM Le Pliage Xtra 手提斜背兩用包肩帶可調，方便依照不同身高調整長度。

💳 中信uniopen聯名卡🔥Yahoo購物尊享最高12%＋2500 OPENPOINT點數