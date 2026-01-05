2025年營收爆衝創高 生技股王備戰第2成長曲線

生技股王藥華藥營收一路加速，2025年繳出156億元的創高成績單，隨著新藥Ropeg在美、日市場持續放量，加上ET（原發性血小板過多症）新適應症藥證審查進入關鍵階段，藥華藥第2條成長曲線正浮上檯面。

藥華藥公告2025年12月營收達19.2億元，月增23.84%、年增69.93%，帶動第四季與全年營收同步刷新歷史紀錄。

連11季創高 Ropeg撐起藥華藥高成長

回顧第四季，單季營收48.8億元，季增25.4%，已連續11個季度改寫新高；全年營收156.3億元，年增60.61%，單月、單季與全年3項數據全面創高，成長力道在國內生技產業中相當罕見。

撐起這波營收爆發的關鍵，仍是核心產品Ropeg。

藥華藥指出，美國與日本市場需求持續擴大，2025年公司在美、日2地的銷售團隊分別擴編65％與45％，人力投資的效益已開始顯著反映在實際銷售表現上。隨著市場滲透率提升與醫師熟悉度提高，Ropeg在PV（真性紅血球增多症）適應症的成長動能仍具延續性。

ET藥證進入審查 牽動下半年營運柴火

不過，市場更關注的焦點，已逐步轉向「下一步」。藥華藥已於2025年10月向美國食品藥物管理局提交Ropeg用於ET的新適應症申請，並於12月29日正式進入實質審查。

藥華藥指出，FDA近期已陸續提出關鍵性統計與臨床相關問題（Information Requests），藥華藥已於今年1月5日前如期完成回覆。若審查進展順利，最快可望於今年上半年取得美國ET藥證，為公司啟動第2成長曲線提供關鍵引擎。

一旦ET適應症獲批，藥華藥內部人士認為，Ropeg的潛在市場規模將大幅放大，不僅有助於延長產品成長曲線，也能進一步提高單一藥物的經濟價值。藥華藥也指出，未來將以全球一致性的醫學科學訊息（Medical messaging）策略，搭配更精準的資源配置，提升新適應症上市初期的市場滲透效率。

美國法規風向變 藥華藥美國市場迎喘息空間

除了產品線進展，藥華藥在美國市場的營運環境，也迎來正向變化。2025年9月底，美國法院撤銷美國醫療保險與醫療補助服務中心（CMS）先前認定藥華藥美國子公司不符合「特定小型製造商」資格的決定，並將案件發回CMS重新審理。

CMS已通知藥華藥，在重新審理結果出爐前，可暫緩部分藥價折扣款項的繳納。若最終獲認定符合資格，有望享Medicare Part D製造商折扣計畫的階段性實施，有助於緩解短期現金流與獲利壓力。

整體來看，藥華藥2025年的關鍵，不只是營收創高，而是成長模式的升級。從單一適應症的快速放量，走向多適應症布局與國際市場深化，再搭配法規與制度面的潛在利多，公司的成長故事正邁入新階段。

當Ropeg的市場版圖持續擴張、ET適應症進入倒數，生技股王能否複製第一條成長曲線的成功軌跡，將是市場接下來關注的焦點。