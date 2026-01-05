2025年盛大舉行金融之星暨台灣最佳財務策劃師選拔頒獎典禮

（生活中心／綜合報導）「台灣最佳財務策劃師選拔」暨「金融之星公司獎項」頒獎典禮於2025年日前在台北隆重舉行。活動由美國註冊財務策劃師協會台灣管理中心（RFPI Taiwan）與社團法人台灣註冊財務策劃師協會（TRFP）共同主辦，匯聚金融產官學界重要代表與業界菁英。典禮由 RFP 台灣管理中心執行董事張鎧麒致詞揭開序幕，張執行董事於致詞中指出，頒獎典禮不僅是表揚成果，更是讓專業人員被看見、讓專業價值被肯定的重要時刻；透過持續舉辦金融之星與最佳財務策劃師選拔，期望為市場建立可被信任、可被複製的專業標準。

圖／2025金融之星暨台灣最佳財務策劃師選拔頒獎典禮邀請到前金管會主委、現任新世代金融基金會副董事長沈臨龍、前金管會副主委王儷玲、投信投顧公會理事長尤昭文，壽險公會理事長陳慧遊以及RFP 台灣管理中心執行董事張鎧麒等人，共同見證台灣金融專業的重要年度盛會。（業者提供）

廣告 廣告

本次典禮邀請多位重量級貴賓蒞臨，包括前金管會主委、現任新世代金融基金會副董事長沈臨龍、前金管會副主委王儷玲、投信投顧公會理事長尤昭文，以及壽險公會理事長陳慧遊等人，共同見證台灣金融專業的重要年度盛會。

「金融之星公司獎項」由王儷玲擔任頒獎嘉賓。保險業展現亮眼成果，遠雄人壽榮獲「最佳產品發展獎」與「最佳公益關懷獎」兩項肯定，展現其在商品設計與企業社會責任上的長期投入；宏泰人壽則以創新商品策略，獲得「最佳產品創新獎」，彰顯其持續推動保險服務升級的成果。值得關注的是，遠東商銀 Bankee社群銀行成為2025年唯一獲獎的銀行機構，一舉榮獲「最佳產品貢獻獎」與「最佳業務創新獎」兩項大獎，展現其在社群金融經營、數位服務創新與年輕客群經營上的高度差異化優勢，在眾多金融機構中脫穎而出。

在「台灣最佳財務策劃師選拔」方面，個人組獎項由沈臨龍擔任頒獎嘉賓。第一名由詹玉薇奪得，其於高度整合的財務策劃個案中，展現紮實的專業深度、風險管理思維與以客戶為核心的規劃能力，獲得評審團高度肯定。

團體組獎項則由壽險公會理事長陳慧遊擔任頒獎嘉賓。其中，公勝保險經紀人（公勝超業）表現亮眼，一舉榮獲「最佳財務策劃表達獎」與「最佳財務策劃創意獎」兩項肯定，展現團隊在專業整合與溝通表達上的卓越實力。

典禮在熱烈掌聲中圓滿落幕。本次活動不僅是金融專業成果的年度檢視，更是促進產業交流與專業進化的重要平台。主辦單位期許，未來持續推動財務策劃專業發展，為台灣金融產業注入更多創新動能與正向影響力。

得獎名單（摘錄）：

金融之星獎項

‧ 最佳業務創新獎：遠東商銀Bankee社群銀行

‧ 最佳產品創新獎：宏泰人壽

‧ 最佳產品發展獎：遠雄人壽

‧ 最佳產品貢獻獎：遠東商銀Bankee社群銀行

‧ 最佳公益關懷獎：遠雄人壽

最佳財務策劃師選拔

個人組

‧ 冠軍：詹玉薇

‧ 亞軍：朱信菖

‧ 優良獎：陳玉玲

團體組

‧ 最佳財務策劃書獎：公勝保經 – 公勝超業

‧ 最佳財務策劃表達獎：公勝保經 – 公勝超業

‧ 最佳風險管理獎：大誠保經 – 愛人家族-1

‧ 最佳資產配置獎：台灣人壽 – 鈔級拍檔

‧ 最佳客戶服務獎：磊山保經 – 御謙VIP菁英會

‧ 最佳財務策劃創意獎：大誠保經 – 愛人家族-2

（完整名單依主辦公布為準）

更多引新聞報導

台鐵售票機全台大當機！故障到週一還沒好 售票員崩潰了

被上銬竟比讚？馬杜洛遭押解赴美 還祝新年快樂

