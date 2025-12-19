2025年盤點李威特金句！最年輕發言人曾嗆記者「蠢問題」、「你媽選的」

編譯曾宜婕／綜合報導

台灣有「政院新戰神」張惇涵，美國也有「史上最犀利女戰神」白宮發言人李威特（Karoline Leavitt），她也是白宮史上最年輕的發言人。今年28歲的李威特（Karoline Leavitt）以態度強硬出名，曾多次在記者會上毫不留情回嗆記者。她今年也在白宮記者會上爆出許多驚人之語，甚至直接怒回記者問的是「蠢問題」。

史上最年輕白宮發言人李威特以「犀利」回應記者出名。（圖／翻攝自白宮網站）

李威特：「這什麼蠢問題。」

今年6月，李威特甚至在記者會上毫不留情地說記者問的是「蠢問題」。美國於今年6月14日舉行盛大閱兵儀式，慶祝美國陸軍成立250周年，川普曾在閱兵活動前公開表示，如果14日的閱兵儀式當天有民眾抗議，將會以「武力回應」。

6月11日的白宮記者會上，非營利媒體NOTUS的記者捷絲米（Jasmine Wright）提問：「川普總統支持或接受什麼形式的抗議？」李威特回應：「總統絕對支持和平抗議，他支持美國人發聲的權利，他不支持任何形式的暴力，他不支持攻擊那些僅在履行職責的執法人員，對總統來說，他非常清楚哪些是他支持的，哪些不是。」接著捷絲米追問：「如果周六在閱兵儀式進行和平抗議，川普總統會允許嗎？」李威特簡短回覆：「總統當然支持和平的抗議，這什麼蠢問題（what a stupid question）。」

李威特：「只有紐時記者才會問這種問題。」

李威特在8月記者會上公開嘲諷紐時記者。當時川普剛結束和歐洲各國領導人針對俄烏戰爭的會談。

紐時記者提問：「如果目的是讓大家達成共識，為什麼川普不在其他領導人都在場時直接接聽普丁的電話呢？他（川普）說這是不尊重的，問什麼會是不尊重呢？」李威特嘲諷：「恕我直言，只有紐約時報的記者才會問這種問題。」接著她解釋美國在和普丁會談後的48小時，川普就接見了所有歐洲領導人，也立即提供他們會議簡報，並強調川普與普丁的對話對戰爭停火有「相當多的進展」。

李威特怒回記者：「你媽選的。」

在今年8月雙普會前，《哈芬登郵報》（Huffington Post）在記者會上詢問誰選擇布達佩斯作為川普與普丁的會面地點，地點選擇有什麼含意。李威特怒回：「是你媽選的。（Your mom did.）」記者追問：「妳覺得很好笑嗎？」李威特反擊：「我覺得好笑的是，你竟然自認為你是個新聞媒體，你是一個極左派且帶有特定立場的偏激記者，沒人會把你當回事，包含你的媒體同僚，他們只是沒當面告訴你而已，別再傳這些不誠實、有偏見又垃圾的問題給我。」

《哈芬登郵報》的提問部非空穴來風，蘇聯解體後，俄羅斯曾與烏克蘭在布達佩斯簽署「布達佩斯備忘錄」，確保烏克蘭維持領土完整，但之後俄國在2014年毀約併吞克里米亞，在2022年全面入侵烏克蘭。

李威特護航川普「總統向來坦率」

美國記者於11月在空軍一號上詢問川普，為何反對公開已故性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的相關文件。川普聽到之後，突然身體前傾、用手指著她表示：「閉嘴，小豬」。李威特事後在記者會上為川普護航表示「總統向來坦率」，記者應該要感謝川普為媒體提供採訪機會，幾乎每天都回答記者問題。

