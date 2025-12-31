2025年破天荒上兩萬九！台股今年有五大驚奇 2026年法人看旺這幾個族群繼續噴

台股加權指數在今年封關收盤突破史上新高28963點。

今天是2025年台股最後一個交易日，權值股王台積電盤中站上1550元新天價，帶領台股刷新歷史紀錄來到29006點，收盤收在點，同樣創下史上新高。今年不僅在AI浪潮持續席捲產業下，今年4月還遇到美國總統川普祭出關稅讓股市重挫，風風雨雨的一年依然在台股史上新高下結束，今年台股共寫下五大驚奇，明年法人也點名2026年要重點關注的五大族群。

今天是台股最後一天交易日，回顧這一年來，台股迎來五大驚奇，加權指數從最低到最高漲了將近1萬2千點，台積電也寫下歷史，來到史上新高1550元。

關稅讓台股殺到17306點 封關日站上29009點

今年4月，美國總統川普手拿一塊關稅表，寫著台灣32%對等關稅，讓台股連續兩天跌停，加權指數最低殺到17306點，震撼所有投資人。

廣告 廣告

不過後續台灣在AI伺服器、半導體出口景氣帶動下，台股一路回升，到今天封關日收盤收在28963點，從最低點到最高點漲了將近1,2000點，讓今年有買AI概念股或指數型ETF的投資人都賺得盆滿鉢滿。

美國總統川普今年4月公布對等關稅。（翻攝自白宮臉書）

台積電寫最驚奇一年 AI讓2026年更旺

今年全球AI熱不減反增，晶圓代工龍頭、台股權值股王台積電也因為在先進製程無人能敵，台積電董事長暨總裁魏哲家更直言：「所有AI玩家都要跟台積電合作。」證實台積電在AI晶片時代的絕對領先地位。

台積電在2024年底以1075元收盤，來到2025年封關日，台積電漲到1550元，大漲超過44%，如果今年剛好在關稅股災時的780元抄底台積電，一張就能賺超過60萬元。

台積電今年在AI業績帶動下將寫下史上最佳的一年。

改寫大立光股價紀錄 新股王信驊衝上7715元超級天價

伺服器遠端控制（BMC）晶片大廠信驊今年最高來到7715元的台股史上天價，一舉刷新前股王大立光創下的6075元紀錄。

受惠雲端服務供應商（CSP）不斷上調資本支出，伺服器晶片管理市場不斷增加，且信驊在技術、市占率上有優勢，營運有望持續提升。

信驊科技董事長林鴻明。

AI讓大牛股翻三倍 台達電市值超車聯發科

AI浪潮強到能讓大牛股翻三倍！台達電今年在AI推升電力需求下，扛下所有AI需要的電力核心元件的台達電估值全面上修，今年大漲三倍，股價最高來到1085元，更讓原先穩坐台股權值股三王之一的聯發科跌到第四名

法人預期，在HVDC滲透率提高、AI 伺服器機櫃功率全面上修的趨勢下，台達電在伺服器電源市場的領先地位將更穩固。

台達電董事長鄭平。

記憶體超級循環玩真的！從清庫存到沒貨賣

記憶體產業迎來超級循環，由於AI需求強勁，三大廠宣布停廠DDR4，將產能移往DDR5、HBM，無論是DDR4、NOR Flash等記憶體產品都供給吃緊，讓報價全面上漲，讓原先還在清庫存的記憶體公司變成要「惜售」，客戶不斷要貨都還是沒貨賣。

群聯、華邦電、南亞科、威剛、旺宏、創見等記憶體概念股今年全面起漲，南亞科更從2024年收盤的24.7元，今年最高漲到201元，法人指出，明年上半年記憶體還會持續缺貨，記憶體廠營運還會向上。

法人表示，2026年持續關注晶圓代工、矽智財/ASIC、記憶體、散熱、封裝測試族群，相關概念股包含台積電（2330）、創意（3443）、世芯-KY（3661）、南亞科（2408）、華邦電（2344）、健策（3653）、台達電（2308）、奇鋐（3017）、日月光投控（3711）、京元電（2499）。



回到原文

更多鏡報報導

蔡力行親自鏟薯條！麥當勞進駐聯發科新竹總部 同仁笑稱：這員工很親切

惜售還這麼強！群聯11月獲利年增逾6倍「開盤就漲停」 潘健成：優先供應高附加價值客戶

台積電低調揭2奈米時代來臨 輝達、蘋果搶爆高雄、寶山產能