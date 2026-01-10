2025年確立中國經濟失速 2026年結構性下行常態化

邁入2026年，中國經濟會如何發展？是外界相當關注的議題。然而，中國2026年的經濟走向，仍延續著2025年的經濟表現，回顧2025年，中國經濟最顯著的特徵，不在於成長率高低，而在於驅動引擎的全面熄火；傳統經濟增長的三駕馬車：投資、出口及消費已不如過往強勁，而中共仰賴的政策工具：房地產、地方政府投資及出口也幾乎失效，而民間投資與消費則長期低迷，這正是過去一年的真實寫照，恐怕2026年也將延續下去，甚至更為嚴重！

總體而言，2026年的中國經濟不會劇烈崩潰，但也難以真正復甦，呈現一種被政治安全邏輯緊密約束的「慢性失速」狀態：維持成長但質量下降、穩定維持但所有代價、風險壓制但問題延後。

2025年刺激政策邊際效益快速遞減

2025年中共的經濟治理邏輯，清楚顯示是「政治安全優先於經濟效率」，無論是對民營企業的監管不確定性、對資本流動的實質限制，抑或是對產業發展的高度政治化指導，導致市場風險無法評估、市場預期難以樂觀。過去這一年，中共採取各種刺激方案來維持經濟穩定，但這多屬短期維穩工具，許多根本性問題未解決及改善，更不用說政策存在不可預測性，使得北京的刺激政策效果明顯遞減，可以想像在2026年，政策的邊際效益恐怕是趨近於零。

長期以來，中共透過政策宣示、統計調整與局部刺激維持「中高速成長」的表現，但實質上，經濟活力、制度彈性與市場信心的流失，已使中國經濟逐步轉向一種「低效率穩定」的狀態，這不只是經濟成長率下降，而是國家發展模式，包括政府投資、國有企業擴張及統計操作等已失去制度優勢。進一步預測2026年中共可能設定的GDP成長率，仍可能會維持在5%左右，以及維持「穩中求進」的政策敘事。

2026年中國經濟結構性下恐成常態

2025年中國的內需疲弱問題難解，這已不是暫時性問題，而是陷入日益嚴重的狀態，就算中共針對失業問題透過統計技術來調整，表面上看似「技術性改善」，但實質就業、薪資水平與社會流動並未回升，失業問題蔓延難緩、中產階級資產縮水(房地產、金融產品)等都進一步壓抑消費意願，這進一步削弱了市場消費力，仍會是2026年中國經濟的最大痛點，再加上在高度不確定的政策環境下，企業不敢投資、家庭選擇儲蓄、資金持續外流，就算中共再祭出擴大補貼、發放消費券及降低利率等作法也是短暫有限且「短多長空」。

2026年的中國經濟，沒有意外的話，擴張性財政、政策性金融及國有企業投資等仍會是中共的經濟作為，且會強調「新質生產力」、「科技自立自強」等方向，將政策資源集中在半導體、人工智慧、軍民融合、新能源及高端製造等項目；但是，這都不是理性的經濟決策，而是以政治需要為優先的成長管理，在黨國體制深度介入資源配置的前提下，隨著政策環境高度不確定、政治風險持續，加劇經濟、產業、市場效率低的問題。

2026年，中國內部環境將呈現「看起來有成長、但缺乏自我修復能力」的現象，再加上外部環境仍趨向「對中高風險、低信任」的挑戰，2026年的中國經濟，會是延續下行、低迷的狀態，恐怕沒有轉折點，而可能形成結構性的常態。

作者》吳瑟致 台北海洋科技大學通識教育中心助理教授、台灣智庫諮詢委員、中國問題研究中心主任、海基會無給職顧問。