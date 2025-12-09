2025年第三季全球手機銷售iPhone 16居冠 iPhone 17系列僅iPhone 17 Pro Max進入前10

雖然市場的手機話題多聚焦在旗艦手機，但從整體市場的銷售卻往往是由經濟實惠的機型霸佔銷售榜單，根據Counterpoint Research公布2025年第三季的全球智慧手機銷售狀況，iPhone 17系列僅有iPhone 17 Pro Max擠進前10，iPhone 16系列反而拿下前四名；至於前十名其它入榜機型則由三星Galaxy A系列佔據，但三星Galaxy S系列仍無法擠進前10。

根據Counterpoint Research公布與2024年第三季的對比，iPhone 16等同接替iPhone 15系列的位置成為最受歡迎機型，某種程度上iPhone 16e則是頂替2024年同期的iPhone 14成為更著重經濟效益的入門iOS產品，只是顯然更受消費者青睞；iPhone 16甚至還占據2025年連續三季的銷售冠軍，主因在於印度的促銷以及日本市場需求。

不過不同於2024年第三季三星Galaxy S24還擠進第十名、榜中還有小米旗下Redmi機型，2025年第三季前十名當中的Android陣營則清一色由Galaxy A系列奪得，其中Galaxy A16 5G拿下第五名，為市場最受歡迎的Android機型，其它Android機型還包括Galaxy A06、Galaxy A36、Galaxy A56以及Galaxy A16 4G等。

在出貨量部分，三星、蘋果出貨量分別較去年同季成長5%與9%，中國三大品牌小米、Oppo與vivo則以vivo表現較佳，達6%成長，oppo與小米則較去年同季分別提高1%及2%；在整體市佔部分，三星較前一季降低1%但維持與2024年同期相同的19%，蘋果則微幅自17%提高至18%，品牌勢力消長變化不算太明顯。

