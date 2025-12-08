2025年第21屆永信李天德醫藥科技獎頒獎 16位傑出研究人才受獎表揚
【警政時報 薛秀蓮／台北報導】為厚植國內研發能量，自 2005 年起推動的永信李天德醫藥科技獎，今年正式邁入第二十一屆。第 21 屆頒獎典禮於 12 月 3 日舉行，共表揚 16 位得獎者，包括卓越醫藥科技獎 2 位、青年醫藥科技獎 1 位、傑出論文獎 11 位及東南亞傑出論文獎 2 位。
現場包含永信李天德醫藥基金會李芳裕董事長，生策會王金平創辦人及衛生福利部食藥署王兆儀主任秘書、國家衛生研究院司徒惠康院長、台北醫學大學醫學科學研究所張文昌院士、國立陽明交通大學生物科技學系吳妍華院士、國家科學及技術委員會生命科學研究發展處楊台鴻處長等重要貴賓，一同為得獎人喝采。
其中，兩位卓越醫藥科技獎得獎人分別為國立陽明交通大學材料科學與工程學系所終身講座教授－陳三元博士及國立中正大學校長、國立成功大學生理學研究所合聘講座教授－蔡少正博士。這兩位卓越醫藥科技獎得獎人，分別奈米醫學領域及子宮內膜異位症與胰臟癌研究成果豐碩。
陳博士專注在奈米醫學領域研究，其研究主題包含癌症免疫調控奈米醫學、幹細胞標靶放射療法、智慧傷口敷料、神經再生材料與精準成像導引系統等等，皆屬當代醫藥科技前瞻性的議題。
蔡博士長期致力於子宮內膜異位症與胰臟癌研究，具高度原創性，並持續發掘重要機制性突破。其近期發表於《Molecular Cancer》的研究指出，胰臟癌須經第二階段活化（如ERK/DUSP2）以克服Kras突變引發的細胞衰老與凋亡，類似B-Raf突變導致痣轉為黑色素瘤的過程。進一步揭示腫瘤與巨噬細胞間經由TIMP1-CD63互作促進癌化，研究結合前臨床模式與生物資訊分析，具高度轉譯潛力，為治療策略提供新方向。
獎勵四十五歲以下優秀科學家的「青年醫藥科技獎」，獲獎者為：國立成功大學藥學系暨臨床藥學與藥物科技研究所教授賴嘉鎮博士，專注因果推論方法於真實世界數據之創新應用，涵蓋臨床整合與風險評估，整體研究具高度原創性與臨床實用性。
本屆「傑出論文獎」共有十一位年輕且表現優異的得獎者：國立陽明交通大學轉譯醫學博士學位學程于耀安博士、國立臺灣大學醫學院生物化學暨分子生物學研究所王紳博士、國立臺灣大學醫學院生物化學暨分子生物學研究所林欣賢博士、國立成功大學醫學院基礎醫學研究所林逸宣博士、國立成功大學醫學院基礎醫學研究所林新智博士、國立臺灣大學醫學院微生物學研究所高彩齡博士、長庚大學臨床醫學研究所陳俊賓博士、長庚大學臨床醫學研究所彭湛傑博士、國立清華大學化學系曾新凱博士、國立臺灣大學醫學院生物化學暨分子生物學研究所劉可婷博士、國立成功大學醫學院基礎醫學研究所謝宏嘉博士。他們於博士班在學期間，展現了豐沛的研究能量，研究成果均刊登於頂尖國際期刊。
全球生技與醫藥研發正加速進入新階段，AI、基因療法與精準醫療成為今年最受關注的三大核心趨勢。人工智慧在藥物研發流程中的應用日益深化，從早期藥物設計、臨床模型預測，到患者選取與試驗優化，都展現出提升效率與降低成本的成果。mRNA 技術與基因編輯平台持續突破，在癌症、罕見疾病及免疫相關疾病的創新療法上展現更大潛力；國際醫藥大廠也積極透過併購與策略合作，加速細胞與基因療法管線布局，推動產業快速整合。
在此背景下，醫藥科技獎的推動更具指標意義，旨在表彰具前瞻性與實質貢獻的研發成果，期盼促進產業創新，並引領台灣走向更具競爭力的醫療科技未來。
財團法人永信李天德醫藥基金會以促進醫藥相關學門之教育與研究為宗旨，於2004年由永信集團創辦人 李天德榮譽博士成立；而為厚實國內研發能量、獎勵醫藥科技優秀人才，自2005年設置「永信李天德醫藥科技獎」，今年已邁入第二十一屆。其中，「卓越醫藥科技獎」旨在獎勵醫藥領域傑出研究學者，對醫藥科技發展有實質貢獻者；「青年醫藥科技獎」則為鼓勵四十五歲以下之年輕學術菁英持續投入醫藥科技研究；「傑出論文獎」則為拔擢優秀研發人才，鼓勵博士生未來從事醫藥科技研究工作之發展。另為能將獎勵卓越、提攜後進的精神，擴展至東南亞國家之醫藥學研界，故於2014年增設「東南亞傑出論文獎」。二十一年來，各獎項已累積了321人次得獎；歷屆得獎人更在國內外之產官學研界，持續發光發熱，也持續推進醫藥科技之發展！
更多警政時報報導
【獨家】租屋詐騙！？新北三峽闆娘租到「車庫偽店面」慘被坑！ 房仲、房東聯手誤導？創業2個月被迫收攤 恐遭工務局罰款
《獨家》圤智雨驚爆黃明志約炮「娃娃」翁雨澄 鹹濕對話及照片獨家曝光
其他人也在看
男露營完手掌現紅斑 就醫竟確診「二期梅毒」！醫示警：症狀千變萬化
一名年輕男子日前發現手掌上出現很多紅紅的斑點，以為是一個月前去露營被蟲咬到，自己擦了藥都沒有改善，豈料他就醫抽血後發現，竟然確診了「二期梅毒」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 31
心臟名醫揭迷思：絕不再碰的一種飲料
田納西州浸信會紀念醫院(Baptist Memorial Health Care)心臟科名醫亞拉諾夫(Dmitry Ya...世界日報World Journal ・ 7 小時前 ・ 12
長輩每天「這件事」，失智風險大降39%！ 研究證實：真的有用
面對高齡化社會，失智症已成為全球性挑戰。在沒有根治藥物的情況下，如何透過生活習慣延緩大腦退化，成為醫學界關注焦點。澳洲蒙納許大學最新發表的大規模研究帶來好消息，原來每天聽音樂這個看似簡單的習慣，竟有可能是預防失智的關鍵。 萬人追蹤證實 音樂刺激大腦可塑性 研究團隊追蹤超過10,800名70歲以上認知正常的長者，發現經常聽音樂的人失智風險比不常聽音樂者降低39%，輕度認知障礙風險也減少17%。這項發表於國際老年精神病學期刊的研究，使用澳洲大型臨床試驗ASPREE的數據，參與者都是生活在社區中的健康長者。研究也發現，經常演奏樂器的人失智風險下降35%，而同時有聆聽和演奏習慣的人，失智風險降低33%。特別的是參與者過去都沒有音樂訓練背景，代表退休後才開始接觸音樂也能產生保護效果。精神專科洪敬倫醫師指出，大腦老化不只取決於年齡和基因，還能透過環境和生活方式來影響；而音樂會使大腦中負責記憶和認知的灰質區域顯著增加，尤其是與工作記憶相關的小腦，並同時活化額葉、顳葉、小腦等多個腦區，創造豐富的神經刺激環境。 從日常聆聽開始 建立大腦防護網 當人們聆聽或演奏音樂時，大腦會釋放多巴胺等神經傳導物質，促進常春月刊 ・ 18 小時前 ・ 3
「天天吃1蔬菜」60歲婦癌症10年沒復發！腎癌醫驚：泌尿道感染也沒了
十字花科蔬菜因具備抗氧化、抗發炎、促進排毒等效果，長年被視為具有抗癌潛力的「超級蔬菜」。腎臟科醫師洪永祥近日在健康節目中分享一名實際案例：一位60歲婦人罹患腎細胞癌第一期，接受手術後長期把十字花科蔬菜當成日常保養重點，結果不但 10年零復發，連困擾多年的泌尿道感染也大幅減少。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 7
愛吃麵包怕血糖飆高！中醫師曝搭配「這一物」 血糖高峰竟降30%
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／台北報導剛出爐的麵包散發香甜香氣，隨著烘培市場升溫，社會上掀起一股麵包熱潮，但背後隱藏巨大的熱量炸彈，消費者擔心攝取過...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
人體每天排出8000顆！塑膠微粒遍布大腦、血液 台大醫「這樣做」有助排毒
塑膠製品隨處可見，不只污染海洋，也侵害人體。台大最新研究指出，人類糞便、血液、甚至大腦，都已經驗出塑膠微粒，台灣人每天排出至少 8000 顆塑膠微粒，而這可能和腸道發炎、代謝疾病、心血管疾病、甚至神經退化有關。營養醫學醫師劉博仁指出，避免熱食接觸塑膠、少吃高度加工食品等方式，有助於減少塑膠微粒污染。太報 ・ 1 天前 ・ 16
預防癌症必吃！60歲婦常吃1類食物 癌症10年沒復發
苦味食物中以十字花科蔬菜最具代表性，醫師也常在癌症患者術後的飲食建議中加入這類食材。一名60歲的婦人被診斷為腎細胞癌後，因為擔心再復發，聽從醫師的指示多攝取十字花科蔬菜，結果10年來真的沒在復發，洪永祥醫師解釋，因為十字花科蔬菜含有大量的「硫代配醣體」，具備抗發炎、抗氧化與抗癌等多重功效，是相當重要的植化素來源。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
胃癌早期無症狀最陰險！醫師：這些症狀拖不得、這些習慣一定要改
衛福部常務次長莊人祥日前在臉書證實，於擔任疾管署署長期間即被診斷出胃癌，目前已完信傳媒 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
MLB》想要變強！哈波大膽接受血液透析療法 慘遭球迷嘲笑
費城人明星一壘手哈波（Bryce Harper）接受了某種透析療法，他在網路分享這是EBOO（體外血液加氧與臭氧治療），「把你全身三分之一的血液抽出，以臭氧處理裝置過濾之後，再把血液送回你的身體。」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
睡一覺就走了！醫揭「4猝死徵兆」：睡醒頭痛要小心
低溫來襲恐造成猝死，醫師黃軒6日在臉書發布貼文指出，早上太冷有醫護人員凌晨在家睡夢中猝死，黃軒表示，俗稱的「睡眠猝死」不是都市傳說，也不是命太薄，這是一連串身體微弱幾乎察覺不到的警訊，累積到臨界點後，在夜裡悄悄關掉開關。鏡報 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
「2種魚」藏危機！醫揭露重金屬汙染危害 失智、神經病變找上門
「重金屬污染」已成為現代人健康的隱形殺手，對神經系統造成嚴重威脅。有研究顯示，高達87%的人體內存在不同程度的重金屬殘留，而鉛、汞、砷和鎘等常見重金屬，對人體神經系統的危害更不容忽視，日常快用4招，預健康2.0 ・ 4 天前 ・ 11
李多慧25年體重48kg不變！早餐竟敢吃「蘋果+花生醬」？ 營養師認證：很高招
南韓啦啦隊女神李多慧憑藉甜美笑容和傲人身材吸引了無數粉絲。來台發展的第三年，她近日在YouTube頻道上分享，她保持25年體重48公斤不變的祕密。李多慧表示，早餐是她飲食計畫的關鍵，她每天幾乎都吃蘋果健康2.0 ・ 1 天前 ・ 6
這款健康食品、酵素害一家人「腸子變黑」！5招讓腸子變年輕
排便不順吃健康食品居然讓腸子變成黑色？醫師分享，一位65歲女性患者因長期有便祕困擾而就醫，結果大腸鏡卻發現黑腸症現象，甚至全家人腸子都變黑了，最後靠著5招才讓腸子恢復正常光澤。 長期吃健康食品、健康2.0 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
吃麵包不用怕血糖飆！搭配「1種果汁」飯後血糖竟降30％，比喝茶還有幫助
麵包是許多人早餐或點心的首選，但也容易造成血糖快速上升。中醫師高晧宇表示，一項研究發現，只要在吃麵包時搭配一杯250c.c.的檸檬汁，餐後血糖高峰值竟可下降30％，而血糖上升的時間也能延緩約35分鐘，給身體更多時間調節血糖，達到更穩定的效果。姊妹淘 ・ 23 小時前 ・ 1
睡夢中就走了！高風險族群注意了 醫點名4症狀
（記者周德瑄／綜合報導）入冬後天氣驟冷，近期接連傳出有人白天看似正常、夜裡卻在睡夢中猝逝，引發關注。胸腔重症醫 […]引新聞 ・ 18 小時前 ・ 1
男子露營長紅斑「以為蟲咬」 AI竟答「是梅毒」！
生活中心／尤乃妍報導一名男子去露營回來發現「手掌長紅斑」，以為被蟲咬，沒想到擦藥一個月都沒好轉，將症狀敘述給AI聽，沒想到竟說他是感染了「梅毒」，情急之下趕到醫院抽血檢查，果真如AI所說，被確診為「二期梅毒」。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
每日「3至4杯咖啡」抗老化！研究：細胞年輕5歲助長壽
咖啡除了提神醒腦外，適量飲用更可能延緩老化。最新研究指出，每天飲用三至四杯咖啡的人，端粒長度相當於生物年齡年輕約五歲，有助延長壽命；但若每日攝取五杯以上，反而可能加速細胞老化，造成反效果。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 2
「睡夢中猝死」佔19%！醫揭「最佳室溫區間」：否則虐暴心臟
近來天氣轉濕冷，醫師黃軒提醒，許多致命事件的時間點在清晨零時～6時之間的「睡夢中猝死」例如心律不整、急性心臟事件、夜間呼吸中止等，約佔所有猝死的12~19%。他並列舉預防之道，包括睡覺室溫維持20～24°C、側睡避免呼吸中止、睡前避免喝酒等。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1
7日「大雪」至！6大禁忌一次看 民俗專家提醒做2事可旺財
以下提供「大雪」習俗：1.喝熱薑茶：冬天喝薑茶能促進血液循環，還能抗氧化，在冬天裡可以預防感冒，幫助消化。 2.吃洋蔥：吃洋蔥可以暖胃，去除寒氣。 3.吃醃肉：俗語說:小雪醃菜，大雪醃肉。因此大雪天適合吃醃肉，補充體力也能讓我們增加熱量，抵禦寒冷。 4.吃溫熱性根莖...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發起對話
「這1鍋底」以為清淡，竟比奶鍋更肥！ 營養師揭「驚人真相」：藏油、藏糖、還先爆炒
雖然說台灣人吃鍋不分季節，但冬天吃鍋特別療癒！尤其很多愛喝湯的人，最喜歡那種滑順濃郁的湯頭，一不小心就喝了好幾碗，但可要注意了，火鍋湯底可是隱藏版的熱量地雷，一碗下肚，不只熱量飆高，連油脂、鈉含量都爆表。 有些鍋底看起來清淡 卻暗藏高油高鹽陷阱 ▲紅燈區（高油高鹽，盡量不選）這些湯底油脂與鈉含量高，熬煮越久越濃稠，熱量加乘不知不覺就破表•麻辣鍋 810 kcal•起司牛奶鍋 305 kcal•酸菜白肉鍋 375 kcal•番茄鍋 415 kcal•叻沙鍋 412 kcal•沙茶鍋 285 kcal ▲黃燈區（中等熱量，偶爾吃就好）想吃有味道又不太負擔，可以偶爾選，但還是建議控制湯量，才不會攝取過多鈉•牛奶鍋 210 kcal•南瓜鍋 165 kcal•藥膳鍋 170 kcal•石頭鍋 160 kcal•泡菜鍋 160 kcal ▲綠燈區（負擔較低，優先選）這類湯底較清爽且負擔低，特別推薦想控油控鹽的族群優先選擇•昆布鍋 35 kcal•菌菇鍋 80 kcal•胡椒豚骨鍋 93 kcal•酸白菜鍋 95 kcal•味噌鍋 75 kcal•白開水鍋 0 kcal 這樣吃 減少負擔 營養師高常春月刊 ・ 19 分鐘前 ・ 發起對話