2025年第21屆永信李天德醫藥科技獎頒獎 16位傑出研究人才受獎表揚

【警政時報 薛秀蓮／台北報導】為厚植國內研發能量，自 2005 年起推動的永信李天德醫藥科技獎，今年正式邁入第二十一屆。第 21 屆頒獎典禮於 12 月 3 日舉行，共表揚 16 位得獎者，包括卓越醫藥科技獎 2 位、青年醫藥科技獎 1 位、傑出論文獎 11 位及東南亞傑出論文獎 2 位。

第21屆永信李天德醫藥科技獎頒獎典禮。(圖／永信藥品提供)

現場包含永信李天德醫藥基金會李芳裕董事長，生策會王金平創辦人及衛生福利部食藥署王兆儀主任秘書、國家衛生研究院司徒惠康院長、台北醫學大學醫學科學研究所張文昌院士、國立陽明交通大學生物科技學系吳妍華院士、國家科學及技術委員會生命科學研究發展處楊台鴻處長等重要貴賓，一同為得獎人喝采。

其中，兩位卓越醫藥科技獎得獎人分別為國立陽明交通大學材料科學與工程學系所終身講座教授－陳三元博士及國立中正大學校長、國立成功大學生理學研究所合聘講座教授－蔡少正博士。這兩位卓越醫藥科技獎得獎人，分別奈米醫學領域及子宮內膜異位症與胰臟癌研究成果豐碩。

陳博士專注在奈米醫學領域研究，其研究主題包含癌症免疫調控奈米醫學、幹細胞標靶放射療法、智慧傷口敷料、神經再生材料與精準成像導引系統等等，皆屬當代醫藥科技前瞻性的議題。

第21屆永信李天德醫藥科技獎得獎名單。(圖／永信藥品提供)

蔡博士長期致力於子宮內膜異位症與胰臟癌研究，具高度原創性，並持續發掘重要機制性突破。其近期發表於《Molecular Cancer》的研究指出，胰臟癌須經第二階段活化（如ERK/DUSP2）以克服Kras突變引發的細胞衰老與凋亡，類似B-Raf突變導致痣轉為黑色素瘤的過程。進一步揭示腫瘤與巨噬細胞間經由TIMP1-CD63互作促進癌化，研究結合前臨床模式與生物資訊分析，具高度轉譯潛力，為治療策略提供新方向。

獎勵四十五歲以下優秀科學家的「青年醫藥科技獎」，獲獎者為：國立成功大學藥學系暨臨床藥學與藥物科技研究所教授賴嘉鎮博士，專注因果推論方法於真實世界數據之創新應用，涵蓋臨床整合與風險評估，整體研究具高度原創性與臨床實用性。

本屆「傑出論文獎」共有十一位年輕且表現優異的得獎者：國立陽明交通大學轉譯醫學博士學位學程于耀安博士、國立臺灣大學醫學院生物化學暨分子生物學研究所王紳博士、國立臺灣大學醫學院生物化學暨分子生物學研究所林欣賢博士、國立成功大學醫學院基礎醫學研究所林逸宣博士、國立成功大學醫學院基礎醫學研究所林新智博士、國立臺灣大學醫學院微生物學研究所高彩齡博士、長庚大學臨床醫學研究所陳俊賓博士、長庚大學臨床醫學研究所彭湛傑博士、國立清華大學化學系曾新凱博士、國立臺灣大學醫學院生物化學暨分子生物學研究所劉可婷博士、國立成功大學醫學院基礎醫學研究所謝宏嘉博士。他們於博士班在學期間，展現了豐沛的研究能量，研究成果均刊登於頂尖國際期刊。

全球生技與醫藥研發正加速進入新階段，AI、基因療法與精準醫療成為今年最受關注的三大核心趨勢。人工智慧在藥物研發流程中的應用日益深化，從早期藥物設計、臨床模型預測，到患者選取與試驗優化，都展現出提升效率與降低成本的成果。mRNA 技術與基因編輯平台持續突破，在癌症、罕見疾病及免疫相關疾病的創新療法上展現更大潛力；國際醫藥大廠也積極透過併購與策略合作，加速細胞與基因療法管線布局，推動產業快速整合。

在此背景下，醫藥科技獎的推動更具指標意義，旨在表彰具前瞻性與實質貢獻的研發成果，期盼促進產業創新，並引領台灣走向更具競爭力的醫療科技未來。

財團法人永信李天德醫藥基金會以促進醫藥相關學門之教育與研究為宗旨，於2004年由永信集團創辦人 李天德榮譽博士成立；而為厚實國內研發能量、獎勵醫藥科技優秀人才，自2005年設置「永信李天德醫藥科技獎」，今年已邁入第二十一屆。其中，「卓越醫藥科技獎」旨在獎勵醫藥領域傑出研究學者，對醫藥科技發展有實質貢獻者；「青年醫藥科技獎」則為鼓勵四十五歲以下之年輕學術菁英持續投入醫藥科技研究；「傑出論文獎」則為拔擢優秀研發人才，鼓勵博士生未來從事醫藥科技研究工作之發展。另為能將獎勵卓越、提攜後進的精神，擴展至東南亞國家之醫藥學研界，故於2014年增設「東南亞傑出論文獎」。二十一年來，各獎項已累積了321人次得獎；歷屆得獎人更在國內外之產官學研界，持續發光發熱，也持續推進醫藥科技之發展！

