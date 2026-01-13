2025年第4季台股散戶人數583萬人 創新高

（中央社記者曾仁凱台北13日電）台股頻創新高，吸引投資人湧入，根據台灣證券交易所統計，2025年第4季成交值1億元以下的自然人（散戶）人數衝上583萬2615人，比起第3季的538萬6911人，增加44萬5704人，創新高。

證交所今天公布2025年第4季集中市場相關數據，去年第4季成交值新台幣5億元以上的自然人（大戶）人數為4899人，比第3季3967人增加932人，成交值1億元至5億元的自然人人數4萬2295人，也比第3季的3萬5485人增加6810人，皆為2019年統計以來的第3高。

另外，去年第4季自然人占集中市場總成交值比重為53.19%，比第3季的54.16%略減，國內法人比重11.80%，也比第3季的12.24%略減，外資比重35.01%，則比第3季的33.60%增加。

去年12月台股高檔震盪，根據證交所統計，去年12月台股有交易戶數411萬5281戶，比起11月的450萬239戶減少約38.49萬戶，終止先前連第6個月成長。

其他去年12月集中市場相關數據還包括成交量週轉率12.89%，比11月的11.8%略增。當沖成交值占比37.12%，比11月的38.2%略減，平均每日當沖戶數14萬2889戶，比起11月的15萬戶減少。

去年12月ETF成交值占比6.22%，比11月的6.48%略減。定期定額投資金額223.58億元，比11月的195.97億元增加。（編輯：張均懋）1150113