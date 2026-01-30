2025年第5部破億國片！《大濛》票房衝破1億再創新紀錄

【緯來新聞網】近來台片票房陸續開紅盤，繼《陽光女子合唱團》衝破3.17億，挺進台片票房排行前10名，《大濛》也於今（30）日正式宣布，全台累積票房突破億萬大關，繼奪下第62屆金馬獎最佳劇情片大獎後，成為2025年上映第5部票房破億的台灣電影，也是金馬獎最佳劇情片得主睽違14年再度創下破億票房佳績。

《大濛》票衝破億萬大關，柯煒林、導演陳玉勳、方郁婷、9m88都相當開心。（圖／華文創提供）

近來電影票房復甦，《大濛》如今衝破1億大關，也成為繼《角頭 — 鬥陣欸》、《96分鐘》、《泥娃娃》以及《陽光女子合唱團》後，2025年第五部票房破億台片，也是繼《賽德克．巴萊》後，暌違14年再度破億的金馬獎最佳劇情片。柯煒林為宣傳奔走港台兩地，依舊活力滿滿，他回憶起宣傳期間坦言：「真的感覺到自己被好好接住了，那是拍攝時預想不到的。」也形容這趟旅程尚未劃下句點：「有種感覺，這趟旅程並沒有真的結束。我相信《大濛》還是可以在世界各地到處開花，跟不同的觀眾見面。」字裡行間流露他對作品的深厚情感。



劉冠廷在片中飾演神出鬼沒的盜賊高金鐘，他也表示這趟旅程太奇幻，並表示：「高金鐘這個角色能帶給大家喘息的空間，讓我覺得好開心。」他也不忘向導演陳玉勳喊話，笑言自己會牢牢記住導演曾提過「若票房破億，會試著寫高金鐘的故事。」



而方郁婷則難忘宣傳期間，有觀眾於映後分享：「我們現在能夠這麼自由地生活，都是因為前人們的努力。」一句話讓她直呼「很溫暖」，也動容說道：「我覺得又幸福又幸運可以遇到每一個人。」有觀眾則分享自己已經超過30刷，9m88感動表示：「有很多影迷因為這部電影來看了非常多次，跟他們見面的時候感覺他們眼神中的炙熱，才發現拍一部電影真的是一件非常具有使命感的事情！」她也談及拍攝《大濛》的收穫，回想阿霞看待事物的方式，坦言：「我更加相信，帶給身邊的人多一點溫柔，是一件美好的事情。」

廣告 廣告

《大濛》以好口碑衝破億萬大關，有粉絲表示已經30刷。（圖／華文創提供）

更多緯來新聞網報導

黃少祺、江宏恩新八點檔山區開拍 陳冠霖吊鋼絲慘腿軟

謝沛恩巴黎遭搶劫損失6位數 急奔警局竟被Uber司機丟包