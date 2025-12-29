2025年終回顧：從中美貿易戰、東南亞電詐到中英「超級大使館」爭議
2025年開首之際，特朗普（Donald Trump；川普）一句「美國的黃金時代現在就開始」，為其第二個總統任期揭開序幕。不久，他公佈一系列以懲罰性關稅為基礎的貿易措施，「貿易戰」成為了這一年影響著世界的重要詞語。
中國是其中一個不斷與美國「過招」的國家。兩國「戰線」也不僅限於貿易，還牽涉民間往來層面。
「國家安全」一詞也左右著這一年的世界事件。美國政府限制中國留學生簽證，台灣在北京反「台獨」的罵聲中推展「反滲透」措施，英國爆出涉華間諜案起訴失敗爭議，香港有重大維護中國國安案件判決。
BBC中文與你回顧過去一年和中港澳台有關的重大事件。
中國與世界：美國關稅戰、高市早苗言論爭端和其他
特朗普在1月21日再次就職。他在當天便說：「我們正討論向中國徵收10%關稅，這是基於中國正向墨西哥和加拿大輸出芬太尼。」
4月2日，特朗普宣佈他所稱的「對等關稅」政策，其中對中國大陸的總稅率為67%。不到兩週後，美方對華稅率提升至145%，中國以125%對美關稅稅率還擊。
中國外交部發言人林劍4月16日說：「關稅戰、貿易戰沒有贏家，中方不願打，但也不怕打。」
順帶一提，在「對等關稅」政策下，台灣也被徵稅32%。
北京與華府其後至少兩度於第三國談判，特朗普與中國國家主席習近平也在10月到韓國出席亞太經合組織（APEC）峰會之際會晤，到11月又再次通話。兩國至此暫時進入「休戰」狀態。
在關稅風暴中，特朗普指控中國控制巴拿馬運河，香港富商李嘉誠的企業長江和記宣布向美資財團出售兩處巴拿馬港口業務。
大陸繼而傳出中央下令國有企業暫停與長和訂立新業務合作。國家市場監督管理總局明言將「依法審查」，警告交易各方勿試圖規避，也有官方媒體警告說：「必要時涉及國家安全的法律都是可以使用的。」
另一方面，美國在5月宣佈，任何「與中國共產黨有聯繫，或是在關鍵領域學習」的中國留學生，其簽證將面臨撤銷。來自中國的新申請人——包括香港在內——都將面對更嚴厲的審查。
到9月，特朗普宣佈將H-1B人才簽證的申請費用激增至10萬美元，中國在此之前宣佈在10月推出「K字簽證」，中美兩國似乎形成了一場「人棄我取」的國際人才轉移。
人工智能（人工智慧；AI）市場的大爆發也給2025年的中美關係發展添上了一筆。1月底，杭州深度求索（DeepSeek）公司推出聊天機器人，引發美國科技股份板塊強烈震盪。
特朗普評價其為「美國產業的警鐘」，一些國家對其安全性提出警告，甚至頒令禁止在政府電子裝置上安裝DeepSeek聊天機器人。
12月，特朗普宣布允許輝達（NVIDIA，英偉達）出口其H200人工智能高階晶片（芯片）至中國「經批准的客戶」，推翻拜登（Joe Biden）年代以維護國安為由而頒布的出口禁令。白宮公佈此事前，輝達執行長黃仁勳曾到華府游說。
但隨即有分析人士指出，中國或已不在乎能否購入輝達AI芯片——中國國家互聯網信息辦公室據傳已在9月底頒令禁止企業採購該芯片，轉為尋求國產代替品。
在特朗普與習近平到韓國會晤之際，韓國仍在處理前總統尹錫悅頒布戒嚴令事件的餘波，尹錫悅的代表律師在憲法法庭上一度宣稱中國「干預」韓國選舉，當地民間團體也持續舉行反對中國間諜活動的示威。
中國駐韓使館指責韓國政客造謠，6月當選的新總統李在明在APEC峰會臨近之際下令打擊反華示威，形成另一場爭議。
2025年是二次大戰結束，日本戰敗投降80週年。中國在9月3日舉行盛大閱兵，除了有新型武器亮相外，習近平與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）和朝鮮最高領導人金正恩並肩亮相天安門城樓引起世界注意，被視為習近平展示其「反美聯盟」力量的一場「外交大派對」。
大閱兵過後的10月底，中共召開二十屆四中全會，其間多名軍方將領「落馬」，引起外界對中國軍隊反腐敗的關注。
這也是緬甸電信詐騙園區被嚴厲清剿的一年。年初中國演員王星從電詐園區獲救後，緬甸政府軍開始清剿境內對華電信詐騙園區。
3月28日，緬甸發生7.7級強烈地震，東盟人道援助協調中心（AHA Centre）統計至少3600人死亡。當時曾傳出一些電詐園區受災，「豬仔」趁機逃跑的消息，但當中最為臭名遠播的「KK園區」並未受損。10月，政府軍攻佔了「KK園區」，並持續拆除園區設施。
2023年11月，緬甸北部華人自治地區果敢老街向中國雲南移交明國平、明珍珍等明氏家族成員。2025年11月，中國浙江省溫州市中級法院宣佈已對「明家犯罪集團案」作出一審判決，39人被判刑，其中11人死刑。
緬甸地震波及泰國，首都曼谷在建30層高國家審計署大樓瞬間倒塌。大樓由中鐵十局集團承建，中國駐泰國大使館承諾要求相關中資企業配合調查。
流亡印度達蘭薩拉的西藏精神領袖第十四世達賴喇嘛7月渡過90歲生日。7月2日達賴喇嘛透過錄影影片宣佈，「我在此確認，達賴喇嘛制度將會延續」，「應依循過往傳統，執行尋找與認證的相關程序」。
達賴喇嘛確認「轉世」制度將會延續，但中國外交部發言人毛寧隨即回應：「達賴喇嘛的轉世必須堅持國內尋訪、金瓶掣籤、中央政府批准的原則，遵循宗教儀軌和歷史定制，按照國家的法律法規辦理。」
持續兩年的以色列—哈馬斯戰爭在2025年10月出現停火曙光，英國、澳洲、加拿大和葡萄牙先後宣佈承認巴勒斯坦主權國家地位。
中國於1988年已承認巴勒斯坦。12月初，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）訪華期間，與習近平發表聯合聲明稱：「兩國元首重申在聯合國監督下大規模提供人道主義援助並在整個加沙地帶迅速、安全、可持續、不受阻礙地提供援助的必要性。」
烏克蘭與俄羅斯之間仍在交戰，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）12月初稱，他與特朗普政府之間有關和平計劃的談判取得進展。
至月中，烏克蘭第一副外長基斯利察（Sergiy Kyslytsya）訪華，與中國外交部部長助理劉彬「就烏克蘭危機交換意見」。烏方聲明稱：「雙方重申，相互尊重主權和領土完整是烏克蘭與中國關係的基石。」
2025年將近尾聲之際，中日爆發激烈外交衝突，兩國互相召見對方大使。導火線出現在日本首相高市早苗表示，要是中國對台灣動武，東京可能會採取軍事行動。
高市早苗11月7日在眾議院說：「如果（中國）使用戰艦，並且伴隨武力行使，這無論如何都可能構成『存立危機事態』的情況。」
「存立危機事態」又稱「存亡危機事態」。戰後日本依法只可在出現此等情況下，方可動用自衛隊行使「集體自衛權」。
中國隨即以治安惡劣等理由，「鄭重提醒」中國公民「避免」赴日旅遊與留學，大批赴日航班被取消。北京隨後又下令停止進口日本水產。
台灣總統賴清德繼而評論：「我呼籲國際社會持續關注，也呼籲中國應該要克制，展現大國的風範，不要成為區域和平穩定的麻煩製造者。」
台海兩岸：從「反滲透」到「大罷免」
3月13日，中國《反分裂國家法》頒布20週年前夕，台灣總統賴清德宣布，將全面檢討並修正《軍事審判法》，恢復軍事審判制度，以因應中共對台灣軍隊的滲透及間諜活動威脅。這次公佈的內容被稱為「拒統17條」或「賴17條」。
賴清德說：「過去這段期間，中國更利用民主台灣的自由與多元開放，吸收黑道、媒體、名嘴、政黨乃至於現、退役軍警，在我們的內部進行分化、破壞、顛覆等活動。」
「這樣的中國，已是我國《反滲透法》所定義的「境外敵對勢力」。我們沒有選擇，必須採取更積極的作為。」
在此之前，台北當局已採取措施，要求台灣的大陸籍配偶——即所謂「陸配」——補交補交經過公證的大陸「喪失原籍證明」，否則將面臨撤銷台灣居留權。有「陸配」涉嫌在網上散播支持「武統」台灣論點，被遣返大陸。
大陸也在秋後「出招」，對台灣民進黨籍立法委員沈伯洋，以及網紅「八炯」與「閩南狼」發布通緝令並懸賞追捕，指控他們涉嫌「從事分裂國家活動」，並聲稱將透過國際刑警組織進行全球追緝。
5月，上海復旦大學中國研究院院長張維為稱，小紅書等中國的短影音平台受到台灣年輕人喜歡，台灣年輕人越來越受中國大陸影響，「統一台灣後，治理台灣會比治理香港還容易」。其言論在台灣引起討論。
12月，台灣內政部警政署以「詐騙攀升」及「資安檢測不合規且無回復改善要求」為由，對小紅書發出限制令，為期一年。
7月，年度「漢光演習」舉行，時間長度倍增至十天九夜，動員人數也創新高，並同步將萬安防空演習、民安民防演習合併成「城鎮韌性演習」舉行。
8月，行政院通過2026年中央政府總預算案，國防支出創下歷史新高9495億新台幣（311億美元；2234億元人民幣），佔國內生產總值（GDP）3.32%。賴清德在「雙十」國慶演說中稱，「和平必須靠實力」，新一年國防預算是按照北約標準，並且將在2030年前達到GDP的5%，「展現守護國家的決心」。
https://www.youtube.com/watch?v=8IjXzAntNHc
https://www.instagram.com/p/DRgxn-RgV1I/
4月21日復活節星期一清晨，羅馬天主教教宗兼梵蒂岡城邦領導人方濟各（Pope Francis）逝世，5月，新任教宗良十四世（Pope Leo XIV）誕生。作為台灣在歐洲唯一邦交國，台北委派前副總統兼宗座科學院院士陳建仁出席方濟各葬禮與良十四世就職彌撒，其間向新教宗轉達賴清德親簽賀函，希望台梵關係能永遠強韌。
相比於2013年方濟各就職時，時任中國國民黨籍總統馬英九能親自赴梵出席，台灣外交部次長吳志中稱「知道教廷有自己的國際關係考量」。《聯合報》引述中興大學紀和均博士稱，教廷是有意識的長時間對台灣採取冷漠態度，台梵關係一直屬於「緊張」。
上任一年的賴清德在這個夏天遭遇滑鐵盧——綠營對被視為親中的在野黨派發動「大罷免」行動，經歷7月26日與8月23日兩批次投票後，針對31名中國國民黨籍立法委員與原台灣民眾黨籍新竹市長高虹安的罷免案全部被否決。賴清德隨即在8月底改組內閣。
罷免投票「大勝」後，國民黨主席改選10月舉行，前民進黨黨員、選戰期間曾被批評其「親中」、「紅統」的鄭麗文當選。
鄭麗文當選後會見記者時說：「我在這邊也期待民主進步黨⋯⋯不要再打『仇中』牌、『反共』牌、『反中』牌⋯⋯我們絕對不能夠讓台灣成為『麻煩製造者』。」
「中國國民黨一定會努力，在麗文的任內成為台灣第一大黨，一定會在麗文的任內完成2028年完全執政，政黨輪替，兩岸和平，共榮共和。」
「超級大使館」與間諜爭議下的英中關係
中國自2018年起推進駐英國大使館搬遷計劃。新址倫敦前皇家鑄幣廠（Royal Mint Court）的規劃申請審批權後來被倫敦中央政府從地方議會「接管」，並於2025年2月召開公聽會。移英港人等團體發起多次抗議，要求阻止中方計劃。
6月，英國報章傳來華盛頓的消息稱，特朗普政府以通訊安全為由，向唐寧街10號過問中國大使館一事，稱「深感憂慮」。這讓事件受到更大關注。
工黨政府將公佈審批決定的日期一推再推，最新被推遲至2026年1月20日。中國外交部指責英方做法「沒有任何道理」，唐寧街10號首相府則試圖游說各界，批准中方申請能給英方帶來「安全好處」。
https://www.youtube.com/watch?v=Jkq-s4q18e8
9月，兩名被控為中國從事間諜活動的男子獲撤銷起訴，其中包括一名前議會研究員，引發英國政界強烈不滿。
案發於2021年至2023年間，首相施紀賢爵士（Sir Keir Starmer）把檢控失敗歸咎於在野保守黨。他稱，皇家檢察署的指控是依據時任保守黨政府在涉嫌犯罪發生時對華採取的政策。
曾任刑事檢控專員的施紀賢爵士說：「換句話說，檢方必須證明當時的保守黨政府立場是『中國是英國的敵人』。」
保守黨黨魁栢丹娜（Kemi Badenoch）反駁稱，保守黨執政期間已有無數官員或文件形容中國是個「威脅」。
中國外交部發言人毛寧批評英方「無聊」，稱中方「沒有興趣蒐集英國議會的所謂『情報』」。
兩起涉及華人的刑事案件在2025年震撼著英國社會。
中國籍學生鄒鎮豪被控在2019年9月至2023年5月期間，在倫敦對三名女性，及在中國對另外七名女性，施以迷姦，他在6月被法院判處終身監禁，最低服刑期24年。
「比特幣女王」錢志敏被英國警方指控從成千上萬中國退休人士手上騙取資金，用於購買現價達數十億英鎊的加密貨幣。11月，她因洗錢罪被判監禁11年8個月。
《國安法》下的港澳：黎智英案與兩場立法會選舉
2025年是中國《香港國安法》頒布五週年，也是俗稱「23條」的香港《維護國安條例》生效一週年。香港一宗「危害國安」大案有了裁決。
經過前後兩年長達156日的審訊，中國香港高等法院合議庭12月15日裁定壹傳媒創辦人黎智英兩項「串謀勾結外國勢力」和一項「串謀發佈煽動刊物」罪名成立，押後到新年後，與八名早已認罪的同案被告人一併聽取求情。
英、美等國與台灣紛紛譴責判決——倫敦強調黎智英是英國公民——北京與香港多個部門表態支持法院。
中國國務院港澳事務辦公室發表評論文章稱：「黎智英長期以來『逢中必反』，投靠外國和境外勢力，對香港、對國家幹盡各種壞事⋯⋯就是甘當外部勢力『走狗』『爪牙』的漢奸國賊。」
泛民主派政團在這一年「清零」。《香港國安法》生效五週年前夕，社會民主連線（社民連）於6月29日宣佈解散。更為老牌的民主黨早於2月初公佈有意解散，12月14日，黨員大會批准解散決議。
澳門7月31日公佈當地歷來首宗國安抓捕：民主派前立法議員區錦新被司法警察局以涉嫌「長期勾結境外敵對勢力」，並向境外反華組織和媒體提供「不實的本澳資訊以作宣傳和傳播之用」為由，引用2009年《維護國安法》拘捕，移交檢察院。
其後，澳門在9月中舉行立法會選舉，政府大力動員選民投票，官方直選投票率達53.35%，17萬多選票中出現了1.3萬多張無效票。
12月，香港的立法會選舉，官方同樣大力催票。在發生大埔宏福苑大火的背景下，投票率31.9%，有3%選票無效，相當於約4.1萬票。
港澳兩地選舉同樣只有所謂的「愛國者」參與，民主派徹底絕跡。
台中氣爆、超強颱風樺加沙、台北捷運襲擊案與香港大埔大火——各種各樣的天災人禍
兩岸今年遭遇了不同類型的天災與社會事件，造成重大傷亡。新的疫病傳播也引起了廣泛關注。
2月13日，台灣台中新光三越百貨中港店發生爆炸，造成5人死亡、38人受傷。一個澳門七人家庭首當其衝，50多歲的祖父母遇難，兩歲女童送返澳門留醫三週後宣告不治。
11月，台灣監察院公佈主動調查結果，認定台中市政府「明顯欠缺主管業務警覺性及專業敏感度」，要求市府檢討改進。
7月至8月間，颱風丹娜絲、韋帕讓台灣和香港暴雨連場。北京自7月23日至29日遭遇連日大雨，釀成至少44人死亡，超過8萬人被緊急疏散；香港於9月7日錄得自1884年有相關記錄以來的最高雨量紀錄。
9月24日，超強颱風樺加沙（Ragasa）吹襲華南，香港與澳門先後發出最高級別的十號颱風訊號，即俗稱十號風球，香港自1964年以來首度一年內兩度發出這個最高級號的颱風警報。
樺加沙並未正面吹襲台灣，但它的環流雨帶在花蓮引發馬太鞍溪堰塞湖崩堤，泥石流湧入光復鄉，至少18人死亡，包括百歲老人。其後台灣全島民眾自發湧入協助清理淤泥，至少10萬人次「鏟子超人」投入救災。
7月下旬，衛生當局證實基孔肯雅熱（Chikungunya fever；屈公病）病毒感染在粵港澳大灣區擴散，其中以佛山市順德區情況最為嚴重，其後全省數以千計民眾受感染，台灣也錄得輸入病例。
佛山當局採取了部分與新冠病毒病（COVID-19）大流行時類似的措施，包括要求患者必須住院隔離治療。佛山要求所有藥店對購買治療發熱、皮疹或關節疼痛等藥物的人進行實名登記，還有社區對不配合檢查的家庭斷電。
10月20日凌晨，阿聯酋航空（Emirates）EK9788貨運航班從杜拜抵達香港時衝出跑道，並撞上一輛機場保安巡邏車，致其墜海，導致車上兩名機場保安人員殉職。這是赤鱲角機場1998年投入運營以來第二宗致命空難。
https://www.youtube.com/watch?v=Xtu9St_HlT0
12月19日，一名27歲男子先後在台北車站捷運站和捷運中山站商圈發動無差別攻擊，拋擲煙霧彈並持刀砍人，致三人死亡、11人受傷。兇手被警察追捕至一棟書店兼百貨公司後墜樓身亡。
據台灣媒體報導，57歲旅客余家昶在台北車站試圖阻止兇手繼續襲擊而遭刺死，被廣泛認定阻止事態惡化。12月22日，立法院內政委員會通過臨時決議，按家屬意願協助余家昶入祀忠烈祠——這是台灣對去世有功者的崇高榮譽。
11月26日發生的香港大埔宏福苑大火震驚世界。屋苑八座31層高樓七座著火，焚燒近兩天方告撲滅。警察於12月21日上調死亡人數至161日，是二戰後香港死亡人數第二多的火災。
香港行政長官李家超宣佈成立「獨立委員會」徹查，限九個月內提交報告。警察與廉政公署分別以誤殺和貪污罪嫌拘捕十多人調查。
中國中央政府駐港維護國安公署警告有其所稱之「反中亂港」份子試圖「以災亂港」，使香港重返2019年「反送中」示威時中方所稱之「『黑暴』至暗時刻」。至少四人因相關事件被國安警察拘捕。
其他人也在看
印度神童預言「示警4國家、關鍵3時段」！2026年局勢恐巨變
國際中心／綜合報導被稱為「印度神童」的阿南德近日在莫斯科發表對 2026 年的最新預測，指出全球恐將迎來 四百年一遇的重要轉折時刻。他在分析中點名中國、菲律賓、北韓與日本為潛在風險較高的國家，並提醒 2026 年的 4 月、7 月與 11 月，可能成為局勢特別動盪的關鍵階段。儘管阿南德認為地緣政治不確定性將持續升高，但他同時也提出正面看法，認為 2026 年有望成為醫療與科技快速突破的一年，他呼籲外界保持警覺之餘，也要做好心理調適，以因應全球情勢可能出現的劇烈變化。民視 ・ 13 小時前 ・ 245
東部海域23:05芮氏規模7.0地震！全台22縣市有感 最大震度4級
地牛翻身！今（27）日23時05分台灣東部海域發生深度72.8公里地震，芮氏規模7.0，最大震度4級，全台22縣市有感。各縣市震度分別為宜蘭縣4級、新北市4級、花蓮縣4級、台北市4級、基隆市4級、桃園台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 19
7.0強震台北狂搖！象山「鏡頭君」直擊101大力晃動20秒
宜蘭外海27日深夜發生規模7.0的強烈地震，全台有感。值得注意的是，台北市象山上的即時影像鏡頭，剛好拍下地震時台北101晃動的影像，時間長約20秒左右。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 63
台日對抗賽》平鎮完封北海道聯隊 台灣怪物左投震撼日本
平鎮高中今天推派2位U18世界盃強投宰制北海道聯隊，「怪物左投」劉任右先發5局4K無失分、何樺2局無失分，終場以4：0獲勝，最終以1勝1和的不敗成績為中信盃台日高中棒球對抗賽收尾。中信盃台日高中棒球對抗賽最終戰，平鎮高中推派U18世界盃國手劉任右先發，他前3局無安打，4局下被後藤健擊出滾地安打，但其自由時報 ・ 1 天前 ・ 16
它是最傷腎醬料！醫示警：害人慘洗腎保命 醬油膏只排第二
國人習慣飲食沾醬料，對於慢性腎衰竭患者，醬料就像空氣般無所不在，但這些「靈魂醬料」往往就是把慢性腎友推向洗腎室的最後一根稻草。他點名5大傷腎醬料，嚴重程度依序為辣豆瓣醬、醬油膏、番茄醬、沙茶醬與沙拉醬。其中，辣豆瓣醬每百公克的鈉含量就高達7000毫克，無機磷含量約500毫克以上。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 56
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 18
成龍懊悔「嚴父教育」逼退房祖名…兒子連1年1通電話都不打了
國際動作巨星成龍（71歲），近日在宣傳新片時罕見談及與兒子房祖名（43歲）的疏離關係。成龍坦言過去篤信「嚴父出孝子」，長期採取高壓教育，甚至在兒子於特殊節日來電問候時予以斥責並掛斷電話，導致父子互動降至冰點。隨著年歲增長，成龍對此深感懊悔，公開認錯表示「教育方式錯了」，如今不再強求，只盼兒子能平安快樂。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 38
書摘／福原愛驚爆江宏傑沒把她看在眼裡？ 26個字曝離婚真實原因
日本「桌球甜心」福原愛與江宏傑的離婚大戲。沉寂一段時間時候，隨著福原愛挺巨肚說已再婚再度引爆注意。福原愛早在《不管怎樣的哭法，我都準備好了》書中曝光江宏傑「根本沒把自己看在眼裡」。福原愛訴說兩人的互動：【真正愛妳的人，會讓妳的心情自由，並且看見自我、重新認識自我。】時間軸拉到現在來看，福原愛真的做到了「自由」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 212
內幕／彰化派系反彈太大 謝衣鳯恐退選2026
[NOWnews今日新聞]藍綠備戰2026年九合一選舉，除六都選區之外，全國最大縣：彰化縣的選情也備受關注。民進黨已確定徵召綠委陳素月參選，國民黨內原本都看好由藍委謝衣鳯出馬，但迄今無下文。據了解，若...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 63
TPBL／林書豪球衣引退座無虛席 6500人進場！國王本季首度滿場
新北國王在28日替林書豪舉辦球衣引退儀式，這場比賽吸引了滿場6500位觀眾進場，一舉刷新了本季國王的進場人數新高。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 9
李晧禎「全妝逛東區」無人認出...罕吐失落心聲 釣出一票網友曝真相
「釜山女神」李晧禎今年宣布回歸富邦勇士啦啦隊Fubon Angels，人氣居高不下。經常透過社群分享近況的她，近日發文透露自己全妝現身台北東區卻沒被認出，讓她不禁難過直呼：「看來我得再努力一下…」，貼文一出引發網友討論。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 36
總統當面喊選彰化縣長！ 謝衣鳳：願意挑戰
民進黨在31日將正式提名民進黨立委陳素月參選彰化縣長，總統賴清德今(28日)到彰化參香時，除了大力支持陳素月外，並感謝其他3位候選人「有風度」，對於國民黨人選未定，總統祝福國民黨立委謝衣鳳可以出線，謝衣鳳也鬆口「願意挑戰」。TVBS新聞網 ・ 9 小時前 ・ 77
新北雙屍命案！三重套房飄散惡臭 警破門發現46歲情侶陳屍屋內
新北市三重區光復路二段39巷一處出租套房，昨（26日）因屋內持續傳出異味，引起大樓管理人員警覺，通知房東後報警處理。警方會同房東進入屋內查看，發現一對同為46歲的林姓男子與謝姓女子倒臥床上，已無生命跡象，研判死亡時間已超過數日。鏡報 ・ 1 天前 ・ 47
新北市、新竹市藍白合大破局？鄭麗文表態了
即時中心／潘柏廷報導隨著2026年地方大選不到一年，朝野各政黨陸續展開布局，令外界關注之一是在野陣營的「藍白合」；然而在新竹市長方面，雖國民黨宣稱會禮讓市長高虹安連任，但有意角逐市長的藍營前發言人何志勇則嗆，除非民眾黨承諾2028年禮讓國民黨推派總統人選，自己就會退選，而民眾黨主席黃國昌今（27）日下午更在新北新莊舉辦首場造勢活動，都讓外界好奇藍白合是否破局。對此，國民黨主席鄭麗文下午也表態了！民視 ・ 1 天前 ・ 187
不甩國民黨中央？何志勇提「1條件」才退選新竹市 高虹安回應了
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導新竹市長高虹安遭控虛報助理酬金、加班費，日前二審判決大逆轉，貪污部分無罪，意即她可回到市長職位，明（2026）年競選連任也順勢解套。國民黨祕書長李乾龍昨（26）日定調，新竹市長確定禮讓現任不提名，藍白合又添一樁。不過，有意爭取提名的前國民黨發言人何志勇堅持，民眾黨要是承諾2028總統大選禮讓國民黨，他現在可立刻退選；而高虹安也對此做出回應了。民視 ・ 1 天前 ・ 115
地震後竹科路上大塞車！工程師深夜衝回公司
[NOWnews今日新聞]昨日晚間約11時宜蘭外海發生規模7.0大地震，全台多地皆有感！不少民眾在睡夢中也被驚醒，而在地震後的另一邊，有人發現，竹科的工程師們又出動了，不少工程師已經在地震發生後開車趕...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前 ・ 51
7.0強震「領帶歪、頭髮亂」他第一時間開記者會 網喊「好安心」部長也讚聲
宜蘭外海昨天（12／27）晚間11點5分發生規模7.0大地震，地震深度72.8公里、震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里，全台多地最大震度達4級，幾乎全台都有感，相關話題在社群引發討論。不少網友關心地震情報，不少人大讚一位「關鍵人物」讓人看了很安心，就是第一時間開記者會的中央氣象署地震測報中心的陳達毅科長，「領帶歪歪的，頭髮亂亂的，很明顯就是很敬業從家裡跑來的好科長」。對此，台灣青年民主協會理事長張育萌也發文點讚，連交通部長陳世凱都給好評。太報 ・ 19 小時前 ・ 27
目標價喊出400元！這「代工大廠」坐穩輝達GB300、微軟等供應鏈 投信不買單結帳65億猛丟第3週
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數本週（12/22~12/26）收在28556.02點，週漲859.67點、漲幅3.1%，據證交所籌碼動向，投信週賣超70.45億元，觀察...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
影帝布蘭登費雪慘失業！陷入《日租家庭》複雜道德邊緣
影帝布蘭登費雪慘失業！陷入《日租家庭》複雜道德邊緣EBC東森娛樂 ・ 17 小時前 ・ 1
目標價喊上52元！三大法人砸24.6億狂掃這「航海王」4萬張 利多能見度直達2月
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數上週（12/22~12/26）收在28556.02點，週漲859.67點、漲幅3.1%。據證交所盤後公布籌碼動向，本週投信賣超70.45...FTNN新聞網 ・ 11 小時前 ・ 3