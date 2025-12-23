2025年終排行！ 「金融」3個月奪冠、「傳播」僅0.4個月

2025年平均年終獎金創17年新高達1.44個月，金融保險業連續13年蟬聯冠軍，高達3個月！然而，大眾傳播公關廣告業年終僅約0.4個月，排名墊底。此外，企業尾牙也呈現縮水趨勢，舞蹈教室詢問度較去年下降2至3成。年終獎金的多寡與尾牙的用心程度，不僅反映公司獲利，也關係到員工的被重視感。如何有效留才攬才，成為企業面臨的重要課題！

求職網最新調查顯示，2025年平均年終獎金達1.44個月，創下17年來新高紀錄。金融保險業連續13年蟬聯冠軍，平均年終高達3個月，緊接著是運輸與物流倉儲業約2.44個月及科技資訊業約2.25個月。然而，大眾傳播公關廣告業年終僅約0.4個月，排名墊底，文（補）教業及營建與不動產業也都不到1個月。此外，企業尾牙活動也呈現縮水趨勢，舞蹈教室詢問度較去年下降2至3成，反映當前企業面臨的經營挑戰與員工留任課題。

求職網調查顯示，2025年各行業平均年終獎金達1.44個月，創下17年來新高。在年終排行榜中，金融保險與會計統計業以約3個月的年終獎金連續13年穩居榜首，其後依序為運輸與物流倉儲業約2.44個月、科技資訊業約2.25個月、餐飲住宿與休閒旅遊業約1.89個月，以及醫護與生技業約1.5個月。

傳播、文補教、不動產，年終不到1個月。（圖／TVBS）

然而，並非所有產業都能享有豐厚的年終獎金。大眾傳播公關廣告業以約0.4個月的年終墊底，文（補）教業約0.53個月及營建與不動產業約0.93個月也都未達1個月。部分企業的尾牙活動同樣顯得相當寒酸，曾任職光學產業的Bill表示，該公司內勤人員年終只有2000元，被視為貢獻最大的業務人員也僅有5000元，尾牙更是簡單到4至5人一起吃鹹酥雞，預算僅約1000元以內。曾任職科技業助理工程師的劉小姐也分享，她所在公司的尾牙抽獎獎品竟是印有企業標誌的雨傘，這類似於股東會贈品的物品讓部門同仁感到不解，似乎是企業的滯銷品。

除了年終獎金縮水，尾牙活動也受到影響。舞蹈教室店長大熊老師指出，今年企業詢問尾牙表演教學的需求比去年同期下降2至3成。他表示，往年12月開始會有大量尾牙表演教學需求，舞蹈教室每月可多出至少20至30萬元以上的收入。年終獎金的多寡與尾牙活動的用心程度，不僅反映公司獲利狀況，也關係到員工的被重視感。當部分員工領到豐厚獎金時，也有人一整年的辛勤工作卻換來失落。如何有效留住人才、吸引更多優秀員工，已成為當前企業面臨的重要課題。

