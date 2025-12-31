2025年終獎金大調查！金融業連續13年奪冠 3產業最慘恐連1個月都沒有
辛苦工作一整年，上班族最期待的時刻莫過於領年終獎金！根據求職網最新調查，2025年各行各業的平均年終獎金落在 1.44個月，創下17年以來的新高紀錄，不過可不是所有產業都能享有如此好運。
年終獎金少得讓人心酸
2025年平均年終數字雖然漂亮，但現實卻總是幾家歡樂幾家愁。產業間差距巨大， 有曾任職於光學產業的內勤人員爆料，之前辛苦一年下來，年終獎金竟然只有2,000元，即便是貢獻度最高的業務人員，也僅僅只有5,000元。
拿贈品當尾牙獎品
更令人傻眼的是尾牙形式，老闆僅給出「1,000元預算」，要員工4、5個人自己去買鹹酥雞回來吃，讓員工直呼：「第一次體驗這種感覺，實在是蠻寒酸的。」
此外，曾任職科技業的助理工程師劉小姐也透露，公司的尾牙抽獎獎品，竟然是印有企業Logo的雨傘，看起來就像是股東會贈品。部門同仁對此都感到不解，認為拿公司宣傳品來當尾牙大獎，根本是在「清庫存」、「銷滯銷品」。
金融業連13年稱霸！大傳、文教業敬陪末座
根據求職網統計數據，2025年年終獎金的「前段班」與「後段班」差距明顯，以下是詳細說明。
年終最優前五名
金融保險與會計統計業：平均約3個月的高額獎金，連續13年穩居冠軍寶座。
運輸與物流倉儲業：約2.44個月。
科技資訊業：約2.25個月。
餐飲住宿與休閒旅遊業：約1.89個月。
醫護與生技業：約1.5個月。
年終最慘後三名
營建與不動產業：平均約 0.93個月。
文教與補教業：平均約 0.53個月。
大眾傳播與公關廣告業：平均僅約0.4個月，淪為最後一名。
尾牙預算縮水？舞蹈教室詢問度暴跌3成
每到年末，尾牙表演也相當重要。過去許多企業會在尾牙聘請舞蹈老師指導員工表演，讓大家秀才藝。但舞蹈教室店長大熊老師指出，今年整體的詢問度較去年同期下降了2到3成。
留住人才、吸納優秀員工年終獎金是關鍵
年終獎金多寡或是尾牙活動用心程度，反映的不只是公司獲利更是企業對員工的「重視程度」，也攸關員工的被重視程度，有人荷包滿滿，有人卻換來失落，如何留住人才、吸納更多優秀員工，也是企業至關重要的課題。
◎ 圖片來源／達志影像shutterstock提供
◎ 資料來源／TVBS
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
