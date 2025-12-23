2025年終獎金平均1.44月創新高 金融保險、會計業3個月最大方

又到了年終尾牙旺季，除了看舞蹈演出表演，最讓上班族期待的就是年終獎金發放，老闆夠不夠大方？也有民眾乾脆自己當自己的老闆，靠多兼差打工為自己賺年終獎金。

兼差族Bill說：「可能跟正職比較大的落差應該是年終，但是我覺得這件事情是可以找高於市場行情的工作、彈性的工作去處理的。」

舞蹈教室店長大熊觀察，「往年的話我們尾牙案件大概都可以成交到30場，今年衰退大概2、3成，大概有20幾場。」

根據求職網調查，今年年終獎金的基數平均值，去年約1.39個月、今年1.44個月 ，較去年多出1.5天，創17年來新高。

觀察各行業的年終獎金，今年獎金最高的行業落在金融保險、會計統計業，約有3個月年終；運輸、物流倉儲業2.44個月；科技資訊業也有2.25個月。不過包含大眾傳播、公關廣告業，今年年終可能只有0.4個月；文補教業0.53個月；農林漁牧礦、環保生態業0.78個月。

求職網發言人楊宗斌分析，「房仲業啦，我覺得可能今年會比較憂心的是說，年終獎金數字的部分會有腰斬的情況，甚至這種小品牌的一些房仲品牌，或者是比較財力吃緊的建商，可能會發不出年終獎金。」

淡大經濟系教授蔡明芳指出，「股票這個部分他們的投資獲利是很大的，債券市場也慢慢比較回穩下來了，這個都是讓這些銀行業金融業的獲利可以增加的一個原因。」

學者指出，預期今年的年終獎金發放包含金融和電子業都會非常好，但明年電子業恐怕得面臨今年基期高的挑戰，而非電子產業或非AI產業也得留意中國低價傾銷問題，才能及早因應產業衝擊。