2025年終獎金趨勢 半導體業稱霸 民生消費產業墊後
▲2025年各產業預期年終獎金。（圖：104人力銀行提供）
104人力銀行最新發布《2025企業年終及2026薪酬趨勢大調查》，68%的企業預期會發放年終獎金、6%預計不會發放，年終金額平均為1.56個月，相較去年1.62個月微幅下滑，降幅約相當於員工減少約1.8天的工資，企業年終趨於謹慎。其中以半導體業預計1.98個月最高。
概覽104人資學院《2025-2026台灣地區薪資福利調查報告》針對企業人資及用人主管進行薪資福利調查，2025年共計1,124家企業參加，結合50多萬筆在職者薪資資料庫，產出319個市場代表職務的薪資行情。2025年薪總額中位數67.3萬元，在AI數位轉型趨勢帶動下，高薪產業前段班由科技業與金融業領軍，高薪職務則包含類比IC設計工程師170.8萬元、數位IC設計師165.3萬元，以及具備高專業門檻的醫師211.8萬元、投資經理人157.4萬元。104人資學院資深專任顧問羅悅華建議，在薪資M型化加劇的趨勢下，相對低薪產業人才需求壓力更大，建議企業同步以福利與品牌形象加強雇主品牌，吸引有熱情的優秀人才加入。
細看各產業年終，前五高產業為半導體業1.98個月、營建業1.73個月、倉儲或運輸輔助業1.67個月、建築規劃及設計業1.61個月、電子零組件相關業1.6個月，這些高獎金產業多具備高獲利或高技術門檻的特性，在變動的經濟環境中仍能維持穩定的獎酬水準。而年終前五低產業則包含：出版及藝文相關業0.78個月、住宿服務業0.97個月、餐飲服務業1.07個月、運動及旅遊休閒業1.14個月、大眾傳播相關業1.18個月，低獎金產業多屬於景氣受限、人力密集的內需型服務業，營運更易受市場波動的影響。
2025台灣整體薪酬表現，整體年薪總額（包含固定年薪、固定獎金、變動獎金）中位數67.3萬元，其中，科技業與金融業憑藉其強勁的獲利能力與對關鍵人才的高度需求，持續在薪酬金字塔頂端佔據主導地位，年薪總額前五高的產業分別為：電腦及消費性電子製造業 89.7萬元、半導體業84.8萬元、投資理財相關業79.2萬元、軟體及網路相關業79.2萬元、金融機構及其相關業79.2萬元。
104人資學院資深專任顧問羅悅華分析，AI應用、雲端運算、智慧裝置帶動科技與金融服務升級，加上台灣在半導體與電子製造的全球供應鏈中扮演關鍵角色，直接推升科技與金融相關產業獲利表現與薪資水準。
根據104人資學院《2025~2026台灣地區薪資福利調查報告》，2025年高薪職務普遍具備「高技術門檻」或「直接貢獻營收」的特性，以台灣產業核心戰力的「工程職類」來看，高薪職務前五名包含：類比IC設計工程師170.8萬元、數位IC設計工程師165.3萬元、半導體工程師117.4萬元、韌體工程師116.1萬元、半導體製程工程師108萬元，此類人才具備極高技術門檻，例如：整合電機與軟體等多重跨領域知識，在AI發展趨勢帶動下，企業紛紛祭出高薪搶才。
「非工程類」的高薪職務前五名為：醫師211.8萬元、通路開發人員157.4萬元、投資經理人120.1萬元、教授/副教授/助理教授114.8萬元、電話行銷人員108.6萬元，凸顯高專業門檻與專業執照帶出的薪資力道，以及當職務能直接創造營收或有明確績效導向的獎酬機制，便有機會爭取到更高的薪資報酬。
值得注意的是，百萬年薪並非主管職的專利，在研發技術（例如硬體研發工程師、電源工程師）、資訊科技（例如網路安全分析師、資料科學家）、專業顧問（例如會計師、律師）及銷售服務（例如汽車銷售人員、空服員）等職務，許多非主管的專業職務同樣具備挑戰百萬年薪的潛力。
