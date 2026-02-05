2025年經濟成長率達8.63% 龔明鑫：人均GDP今年將衝破4.2萬美元

經濟部今（5）日舉行年終記者會，部長龔明鑫表示，台灣失業率創下20餘年新低，去（2025）年經濟成長率高達8.63%，創下近15年新高紀錄，使得今（2026）年人均GDP有望突破4萬美元，朝4.2萬美元邁進。

經濟部長龔明鑫。（圖／中天新聞）

龔明鑫提到，經濟成長的2大引擎是投資與出口，去年台灣出口額達到6400億美元，成長率達30%；另外在投資部分，僑外投資金額達113億美元，包括NVIDIA、AMD等晶片大廠持續擴大在台布局，這顯示外資對台灣信心爆棚。

廣告 廣告

龔明鑫還說，根據經濟部預估，在AI及高效能運算需求持續火熱，並且消費性電子新品鋪貨效應持續發酵下，2026年出口總值有望突破6600億美元，再創歷史新高，在這股經濟動能下，即便以保守的3.54%成長率推估，台灣人均GDP也有望來到4.2萬美元的優異水準，並將持續拉開和亞洲鄰近競爭國家的距離，往高所得國家行列邁進。

行政院主計總處。（資料照／中天新聞）

龔明鑫還點名5大核心產業，分別為半導體、AI、次世代通訊、軍工、關鍵礦物，總產值在去年突破10.3兆元，今年有望朝11兆元大關衝刺。其中在軍工產業，將鎖定無人機發展，目標產值將從200億元挑戰400億元。

另外對於市場關注的經濟預測，龔明鑫說明，主計總處的預估值3.54%是反映先前對出口相對保守的假設，從目前貿易動能來看，「出口成長率將高出預期許多」，所以之後上修幾乎成為趨勢。

龔明鑫說明去年經濟成長概況和今年目標。（圖／中天新聞）

此外，針對台美關稅談判結果，龔明鑫也以「撥雲見日」形容這次談判進展，台灣取得關稅15%不疊加原則，將會大幅提升台灣工具機和機械業者輸美的競爭力。更關鍵的，是成功爭取到232條款最優惠待遇，不僅強化產品輸美優勢，也降低了業者赴美設廠成本 。

最後龔明鑫強調，展望2026年，台灣經濟已從去年保守經營模式轉為主動出擊，未來在AI運算中心、新十大建設和高階製造能力等加持下，供應鏈實力會更上層樓。不過龔明鑫也提醒，內需市場仍需持續優化，政府也會持續關注國內消費力道，確保經濟成長具備全面與均衡的動能。

延伸閱讀

2025年經濟成長估8.63%創15年新高！超車韓國新加坡

關稅拍板、AI熱潮不減！台經院大幅上修GDP至4.05%

展現韌性！外媒估陸去年GDP達標近5% 惟Q4放緩至三年新低