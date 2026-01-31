2025年經濟成長8.63%、人均GDP逼近4萬美元 卓榮泰樂喊：非常大的成就

記者劉秀敏／台北報導

行政院長卓榮泰出席「南科30園慶暨集團結婚」活動（圖／翻攝畫面）

行政院主計總處30日公布2025年經濟成長概估指出，去年第四季經濟成長率高達12.68%、全年經濟成長率8.63%。行政院長卓榮泰今日出席活動時表示，這是15年來最高，完全超越亞洲四小龍，而今年的人均GDP已經3萬9477美金，逼近4萬美金，國家GDP也成長到28兆，「這是一個非常、非常大的成就」。

卓榮泰今日上午出席「南科30園慶暨集團結婚」活動時表示，從去年520至今上任622天，他真正第一次有機會參加集團結婚。他也笑說，這也印證南科30年來，不僅是科技的搖籃也是愛情的溫床，能夠孕育國家的高科技、人才跟產業，也能夠孕育出數百對新人，用護國群山的力量來解決國安問題。

「還有一件喜事！」卓榮泰指出，昨天行政院主計總處公布，台灣去年第四季的經濟成長率12.68%，是35年來最高；而去年的經濟成長率，他跟總統賴清德都背「7.37%」好久，不過昨天已經更正了，是8.63%，這也是15年來最高，完全超越亞洲四小龍。

卓榮泰提到，賴清德曾表達，希望明年的人均GDP可以達到4萬美金，「報告總統，今年已經3萬9477美金，接近4萬美金了！」這個成果，很大多數來自在南科的工作夥伴們，因為台灣的半導體產值已經從5.3兆成長到6.5兆，國家GDP也成長到28兆，「這是一個非常、非常大的成就」。從30年前到現在，取代甘蔗園的，是一片片的晶圓，也是台灣邁向世界、主導世界科技力量的高科技產品。

卓榮泰說，沒有1980年從竹科開始，台灣不可能累積這麼強大的經驗，而台灣產業聚落的經驗，全世界都在看，連台美談判，美國都希望台灣把產業聚落的經驗，能夠到美國去服務廠商，「台灣真的要立足台灣，走向全世界了」。

卓榮泰表示，2024年開始，政府提出了很多的計畫，10年3000億元的「晶創台灣」計畫，培養更多的AI人才、引進更多的IC產業，讓台灣在異質整合的功能上，取得先進技術的領先地位，並能吸引更多的國際資金、更多的國際大廠來到台灣，讓科技園區能夠蓬勃發展。從「晶創台灣」到今年的「AI新十大建設」，都是希望讓台灣從硬體製造提升到軟體登峰。

卓榮泰進一步指出，有這些經濟成長、科技成長，讓全民的生活能夠改善，政府也做了許多減輕人民負擔的工作，包括「0到6歲國家一起養」、托育補助等，政府將經濟成長累積的成果給全民共享，也希望今年結婚的66對新人都能來得及、趕得上、用得著。

卓榮泰更巧妙比喻，科技製造最重要的是不斷電的系統跟設備，他也要特別提醒這66對新人，都能記住相識、相戀、相愛時「來電」的感覺，每天都要不斷電；同時，台灣硬體製造的高良率已經是世界先驅，也希望這66對新人，不僅是硬體的製造，軟體的生產也要百分之百的高良率，為台灣生出優秀的下一代。

卓榮泰表示，政府有晶創台灣計劃、托育計劃，可以讓大家減輕負擔，最重要的是，要用經營園區的精神去經營幸福的家園，讓每個家庭都跟晶圓一樣的圓滿，碰到了問題都有晶片功能解決，讓家庭成為一個愛情跟幸福的聚落，每天都能夠快快樂樂工作、歡歡喜喜回家。

最後，卓榮泰說，30年前南科剛開始的時候，也許很多人沒能來得及參與，但66對新人在今天開始人生新的旅程，政府會跟大家站在一起、走在一起，用政策來協助大家減輕負擔、做更多的工作，讓大家能夠敢婚、樂生，能夠生育更多的下一代。

