2025年經濟成長8.63％ 超車香港南韓新加坡

台灣經濟大躍進，鄰近國家看不到車尾燈。主計總處今(30)日發布去(2025)年國民所得概估統計，第4季經濟成長率高達12.68％，創下38年來單季最快增速，加上前3季的成長率後，全年成長率為8.63％，衝上15年來新高。快速的經濟成長超車香港、南韓、新加坡等亞鄰國家。

主計總處概估2025年第4季經濟成長率為12.68％，與去年11月預測數7.91％相較，大增4.77個百分點，主要因為商品出口強勁，增幅較預測高出12.56個百分點所致；經季節調整後，較第3季上揚5.52％，折算年率為23.96％。2025年第1季至第4季經濟成長率依序為5.54％、7.71％、8.21％、12.68％。

去年第4季出口由於AI與高效能運算等新興科技應用需求遠遠優於預期，雲端服務業者(CSP)持續提高資本支出，推升相關產品拉貨動能，按美元計價商品出口年升49.4％，比預測數高出12.56個百分點。主計總處表示，第4季出口預估數已經相當高，實際需求更超乎預期，且美國尚未對晶片等相關產品課徵高關稅，使得拉貨力道強勁，因此第4季及全年經濟成長率均大幅上修。

2025年第4季商品及服務輸出實質成長38.82％，商品及服務輸入實質增長24.6％，輸出與輸入相抵後，國外淨需求對經濟成長貢獻11.91個百分點，較主計總處的預測提高4.79個百分點。

內需方面，業者配合歲末年終節慶及政府普發現金，推出相關促銷活動，加上貨物稅減徵加碼政策，車市買氣恢復，第4季零售業、餐飲業營業額分別年彈1.43％及3.54％，且資通訊、休閒娛樂及交通運輸等相關消費續增，股市交易熱絡挹注證券交易手續費，跨境旅遊熱度持續推動國人海外消費等等，併計各項並剔除來台旅客消費影響及物價因素後，概估第4季民間消費實質成長3.43％。

第4季政府消費實質成長1.83％、概算資本形成實質負成長3.83％，綜計2025年第4季國內需求實質成長0.89％，對經濟成長貢獻0.77個百分點。2025年人均GDP也出爐，差一點衝到4萬美元，來到3萬9,477美元，比2024年跳升5,239美元。數字高於日本的3萬4,713美元、南韓的3萬5,962美元，但距離香港的5萬6,844美元仍有很大差距。

