2025年繳出亮眼成績 上市銀行股利行情可期
上市銀行股2025年繳出亮眼成績，獲利寫新高的彰銀（2801）、台企銀（2834）、台中銀（2812）等股利行情可期。法人估算，彰銀今年配發去年營運成果每股總股利上看1.1元；台企銀逾0.8元；台中銀逾1.12元；上海商銀（5876）約1.8元。
彰銀2025年繳出亮眼成績單，稅後純益177.7億元，較前一年成長18.8%，每股純益（EPS）1.51元。法人指出，獲利增長幅度不差，但考量股利政策多採現金、股票平衡配發，預期今年配發去年營運成果每股0.55元現金股利、0.55元股票股利。
不過，該行日前已釋出今年現金股利配發比重會「多一點」，整體股利有望優於去年。彰銀去年每股配發1元股利，其中現金與股票各半。
台企銀去年稅後純益122.2億元，年增8.8%，連續四年攀新高，EPS為1.26元。現階段股利政策仍持續透過盈餘轉增資方式配發股票股利為主，同時考量部分股東對現金股利的偏好，將會適度搭配現金股利發放。法人指出，獲利維持成長趨勢帶動配息增加。
台中銀去年稅後純益達90.4億元，年增8.8%，EPS為1.53元。再創新高。該行指出，獲利相對2024年好，基本上股利也會比較高，將持續採取穩定股利政策。由於去年已配發0.39元現金及0.73元股票股利，總股息達1.12元歷史新高，分配率亦攀上75%高點，今年股利仍看俏。
上海商銀去年稅後純益147.9億元，EPS為3.05元，優於上年的2.78元。該行近八年配發率在55-65%之間，且近四年皆配發現金股利1.8元，在全年盈餘成長下，股利將基本維持每股1.8元，且不排除九年以來首次配發股票股利。
聯邦銀全年稅後純益60.2億元，再創新高，年增15.4%，EPS為1.27元。該行近年盈餘分配率皆在銀行中名列前茅，去年高達90%、前年88%；目前股利政策仍以股票股利為大宗。
遠東銀全年稅後純益41.7億元，較上年略減，EPS為0.93元。
近五年去除較特殊年份，盈餘分配率約在70%至74%之間。該行日前指出今年會好好考慮是否繼續配發股票股利。
