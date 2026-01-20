2025年美國訂單2683億美元創高 接單占比36%居冠

（中央社記者曾筠庭台北20日電）經濟部今天公布2025年12月外銷訂單，其中，美國市場全年接單金額達2683.4億美元，占整體接單比重達36.1%，高居5大市場之冠，東協接單金額1395.4億美元，擠下中國大陸，成為第2大市場。經濟部表示，美國訂單以AI供應鏈為主，對整體接單形成主力支撐，目前台美關稅談判底定，看好汽車零組件將有機會帶動美國接單成長。

經濟部統計處今天公布去年12月以及全年度外銷訂單統計，觀察5大市場表現，美國與東協去年12月單月金額創歷年同月新高，分別為283.9億美元、135.4億美元，增幅也高達5、6成。

中國大陸及香港為131.8億美元，年增15%；歐洲108.5億美元，年增47%；日本33.7億美元，年增26.3%。

累計全年度表現，美國接單金額高達2683.4億美元，不僅創新高，年成長38.6%，睽違2年回到2000億美元大關，占整體接單比重高達36.1%，貢獻居冠。

美國市場訂單主力於資訊通信產品與電子產品，以產品類別全年度觀察，資通訊產品接單金額達879.8億美元，創新高，占該產品比重為37.7%；電子產品接單金額為1238億美元，同樣創新高，占比為42.5%。

針對美國關稅政策底定後，是否帶動美國訂單金額成長，經濟部統計處長黃偉傑表示，目前美國市場的訂單仍以AI相關供應鏈為主，對整體接單表現形成明顯支撐；不過若進一步觀察產業結構，工業產品中的汽機車零組件表現相對疲弱，主要受到關稅因素以及美國市場仍處於去化庫存階段影響。

黃偉傑指出，汽車零組件需求尚未明顯回溫，與關稅提高成本、下游客戶延後拉貨有關，不過隨著美國市場庫存逐步去化告一段落，加上台美關稅確定後，台灣可望與日本、韓國及歐洲站在相同競爭立足點，汽車零組件有機會成為AI供應鏈之外，另一項帶動美國接單成長的產品類別，進一步挹注整體接單動能。

至於傳統產業部分，黃偉傑指出，在關稅條件與日、韓、歐洲等主要競爭國家趨於一致後，部分傳統產業如工具機、機械及汽車零組件，將回歸產品品質與服務競爭；此外，相較中國大陸、越南及其他東南亞競爭對手，台灣相關產品在稅率條件上仍具相對優勢，有助提升手工具、水五金及紡織品等傳統貨品的國際競爭力。

東協2025年度接單金額1395.4億美元，年增41.2%，占整體接單比重為18.8%，首度超越中國大陸及香港1378億美元，躍升為台灣第2大外銷訂單來源。

對於此一趨勢是否將持續，黃偉傑表示，後續仍須觀察中國經濟情勢變化及相關產業需求走向，才能進一步評估東協接單表現的延續性。

展望今年外銷訂單表現，黃偉傑表示，全球經濟動能仍將以AI商機為主軸，同時在庫存調整逐步完成及競爭條件改善下，傳統產業出口表現可望逐步改善，為今年整體外銷接單動能增添支撐。（編輯：潘羿菁、林家嫻）1150120