2025年聖誕節「6大禁忌」！風水師曝：4生肖要注意、聖誕樹擺放有學問

隨著2025年聖誕節的臨近，許多人開始準備這個充滿歡樂與祝福的節日。然而，根據風水專家的建議，若想在這個節日裡開運，還需注意一些禁忌。以下是一些需要留意的事項，讓你在聖誕節期間不僅能享受節日的歡樂，還能迎來好運。

▲ 聖誕樹別亂擺！2025年聖誕節6大禁忌曝光、4生肖運勢要注意。（圖／Shutterstock）

1. 大門裝飾的禁忌

2025年是乙巳年，生肖屬蛇的人值太歲，而屬豬、虎、猴的人則分別沖、刑、害太歲。因此，大門上不宜懸掛豬、虎、猴圖案的飾品。此外，聖誕花圈雖然常見，但由於其多為乾燥花或假花，象徵虛情假意和枯死，應避免過多使用。若想裝飾大門，建議使用光亮的燈泡製成的聖誕花圈，並在聖誕節後及時撤下。

2. 大門出入口的整潔

大門出入口象徵著家庭的前途與遠景，保持整潔有序非常重要。雜亂的出入口可能會影響運勢，阻礙貴人來訪。因此，務必保持這一區域的整潔，讓運勢順暢無阻。

3. 聖誕樹的擺放與裝飾

聖誕樹是節日的象徵之一，但其擺放位置和裝飾也有講究。建議將聖誕樹放置在客廳大門內的玄關角落，並以紅色或金色飾品裝飾，以增添陽氣。避免將聖誕樹放在臥室，因為這可能象徵虛情假意，影響感情運勢。此外，聖誕樹上的燈飾應選擇暖色系，如紅色、粉紅色等，以促進人際關係。

4. 聖誕紅與其他裝飾

聖誕紅象徵喜氣與好運，擺放時宜選擇雙數，並放置在大門口內或外的玄關處。至於聖誕貼紙，則不宜貼在床頭，以免影響睡眠質量。

5. 聖誕襪的選擇

聖誕襪是孩子們期待禮物的象徵，選擇時應避免使用舊襪或透明襪。紅色的聖誕襪最為吉利，象徵著對禮物的美好期許。

6. 言行與服裝的注意事項

聖誕節期間，應避免說出不吉利的話，如鬼、死等字眼，以免招來厄運。此外，出門時忌穿全身黑衣，尤其是在夜晚，因為黑色容易吸引不好的磁場。

這些禁忌雖然聽起來繁瑣，但在這個充滿希望與祝福的節日裡，遵循這些建議或許能為你帶來更多的好運與歡樂。希望大家都能度過一個愉快且充滿祝福的聖誕節！

（本文作者為 社團法人台中市名門命理教育協會 創會理事長 楊登嵙 教授）

民俗說法，僅供參考。

