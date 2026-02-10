2025年臺灣清廉印象指數再創紀錄 全球排名挺進前24名 反貪腐成果深獲國際肯定

行政院卓榮泰院長出席新竹海水淡化廠開工典禮，廉政署協助工程主辦機關成立採購廉政平臺，守護國家重大建設順利推動。（圖讚來源／法務部廉政署）

國際透明組織(Transparency International) 於今（10）日公布2025年全球清廉印象指數（Corruption Perceptions Index，簡稱CPI），本次計有全球182個國家及地區納入評比，臺灣排名第24名，分數68分（滿分為100分），比2024年晉升1名、分數提升1分，二者皆為史上最佳成績。臺灣在本次評比中展現了穩健的進步，不僅超過全球86%受評國家，穩居國際清廉前段班，且整體排名趨勢穩定向上，顯示國際社會對我國廉能治理實績持續予以高度肯定。

廣告 廣告

法務部鄭銘謙部長出席公益揭弊者保護法新法分區說明會。（圖片來源／法務部廉政署）

清廉印象指數（CPI）是目前全球具權威、引用最廣泛的公部門廉潔度衡量指標，主要量測各國公部門貪腐情況及公私部門往來互動情形的主觀印象，清廉印象指數評分越高，意味著感知的腐敗程度越低。賴總統上任以來，特別強調清廉勤政，落實民主治理，成功引領臺灣成為國際社會值得信賴、負責任的良善力量；行政院卓榮泰院長則明確指出廉能治理是深化民主的關鍵基礎工程，應透過公私協力，讓世界看見「自由、民主、法治、開放、廉能」的臺灣；而法務部鄭銘謙部長更希望能持續透過內化機關廉政文化，將廉政當作我們國家的實力，以走向國際。

在各部會通力合作下，我國清廉印象指數排名再創新高，此一成果不僅彰顯對清廉執政的高度肯定，更象徵著廉潔已成為臺灣社會共同堅持的核心價值。廉政署堅守「廉能政府、透明臺灣、接軌國際」之願景，與各機關群策群力，從制度建設、實務運作到國際參與上不斷精進多項具指標性的廉政作為。

法務部鄭銘謙部長（左4）及法務部廉政署馮成署長（左5）出席第3屆透明晶質獎頒獎典禮。（圖片來源／法務部廉政署）

響應國際反貪趨勢：實踐《聯合國反貪腐公約》，撰擬第三次國家報告

我國持續以具體行動響應國際反貪趨勢，展現自主遵循《聯合國反貪腐公約》的決心，為今(2026)年公布第三次國家報告及辦理國際審查預作準備，首度接軌國際體例(自評清單)進行撰擬，並由法務部鄭銘謙部長及廉政署馮成署長代表我國簽署聯合國反貪腐公約聯盟(UNCAC Coalition)倡議之「公約審查透明承諾(UNCAC Review Transparency Pledge) 」，展現臺灣高度重視公約審查透明度及公民參與之堅定決心。

完善揭弊保護機制：施行《公益揭弊者保護法》，鞏固廉潔透明政府

《公益揭弊者保護法》自2025年7月22日正式施行，廉政署積極研擬相關子法與配套措施，並於官方網站建置「揭弊者保護專區」及法律諮詢專線，提供即時且專業之支持管道，完善揭弊者權益保障。另為深化社會法治意識，協同各機關辦理各項宣導，2025 年累計達 3,493 場次、觸及 199,578 人次，致力打造揭弊友善文化，鞏固廉潔透明政府。

樹立廉能標竿典範：賡續辦理「透明晶質獎」，擴散廉能治理風氣

廉政署為帶動政府機關追求良善治理的正向循環，賡續透過辦理「透明晶質獎」，樹立廉能標竿典範，擴散廉能治理風氣。2025年第 3 屆「透明晶質獎」共有 22 個機關參獎，各獲獎機關結合AI資訊科技，善用跨域整合，有效控管風險，強化行政透明與治理效能，並獲賴總統賀電肯定，期勉公部門藉此精進廉能創新作為，共同提升國家競爭力。

精進採購透明治理：擴展「機關採購廉政平臺」，守護國家重大建設

廉政署持續擴展「機關採購廉政平臺」，以「跨域合作、公私協力、行政透明、全民監督」為四大內涵，強化採購透明度與外部監督效能，結合檢察、廉政、工程會等專業機關及民眾、專家學者、公民團體，建立公私部門夥伴關係，協助機關及早辨識廉政風險、排除外部勢力不當干擾，成功守護近年多項攸關民生福祉與產業發展之重大建設順利推動。另為深化數位治理，廉政署積極接軌國際，率先導入國際開放採購資料標準（OCDS），推動採購資訊結構化與透明化，提升外部監督便利性與可近性，向國際展現我國數位廉能治理與開放政府之具體成果。

深化反貪夥伴關係：推動私部門交流，厚植誠信經營環境

廉政署為落實「聯合國反貪腐公約」，持續深化與私部門多元交流合作，針對簡政便民、法令遵循等廉政議題，偕同中央主管機關及地方政府，以主題式系列對話與企業界廣泛溝通，研析實務疑義並回應產業需求。透過公私協力，健全產業發展環境，凝聚社會共識，營造效率、透明並與國際接軌之優質企業經營環境。

強化國家機密維護：凝聚政風力量，築起機關安全堅實防線

廉政署為防制國安威脅，實現守護公務機密、維護機關安全之政策目標，持續督同政風機構推動機關安全及公務機密維護工作，以「三層防護目標」及「五項策進作為」為核心，全面掌握重要維護事項與潛存風險，落實內控稽核作為，並定期檢視及評估維護措施執行情形，同時加強認知教育宣導，強化公務人員國安意識與保密責任感，共同築起守護機關安全的堅實防線。

導入科技偵查工具：運用智慧肅貪分析，精準打擊貪瀆犯罪

廉政署為推動精緻偵查、智慧肅貪，達成精準打擊貪瀆案件之目標，結合現有貪瀆情資資料，開發「智慧肅貪分析系統」，運用整合性分析及貪瀆網脈分析功能，提升科技偵查量能。經統計廉政署移送案件定罪率高達94.17%(統計至2025年底，以案計算)，展現智慧肅貪精準打擊犯罪之具體成效。

展望未來，廉政署將持續落實賴總統「清廉勤政、落實民主治理、建立開放政府」之施政理念，以務實思維與穩健步伐深化制度建設，強化風險預警與監督機制，精進預防及查處作為，讓廉能治理落實於各項政策推動與日常行政之中，並將持續與國內外各界合作，共同守護廉潔政府，深化交流互鑑與經驗分享，厚植國家韌性與國際信任基礎，推動臺灣廉政治理穩步向前，再創新猷。

(原始連結)





更多信傳媒報導

《刺胳針》研究掀議 降血脂他汀類藥物副作用與藥無關？醫師、藥師：仍須審慎解讀

台積電1月營收突破4千億創歷史新高 台股上3萬3千點

美軍無人機採購安杜里爾意外出局 專家：軍方一次採購20萬架風險高

