國際透明組織(Transparency International) 於今（10）日公布2025年全球清廉印象指數（Corruption Perceptions Index，簡稱CPI），本次計有全球182個國家及地區納入評比，臺灣排名第24名，分數68分（滿分為100分），比2024年晉升1名、分數提升1分，二者皆為史上最佳成績。臺灣在本次評比中展現了穩健的進步，不僅超過全球86%受評國家，穩居國際清廉前段班，且整體排名趨勢穩定向上，顯示國際社會對我國廉能治理實績持續予以高度肯定。

清廉印象指數（CPI）是目前全球具權威、引用最廣泛的公部門廉潔度衡量指標，主要量測各國公部門貪腐情況及公私部門往來互動情形的主觀印象，清廉印象指數評分越高，意味著感知的腐敗程度越低。賴總統上任以來，特別強調清廉勤政，落實民主治理，成功引領臺灣成為國際社會值得信賴、負責任的良善力量；行政院卓榮泰院長則明確指出廉能治理是深化民主的關鍵基礎工程，應透過公私協力，讓世界看見「自由、民主、法治、開放、廉能」的臺灣；而法務部鄭銘謙部長更希望能持續透過內化機關廉政文化，將廉政當作我們國家的實力，以走向國際。在各部會通力合作下，我國清廉印象指數排名再創新高。

2025年臺灣清廉印象指數再創紀錄！ 全球排名挺進前24名

此一成果不僅彰顯對清廉執政的高度肯定，更象徵著廉潔已成為臺灣社會共同堅持的核心價值。廉政署堅守「廉能政府、透明臺灣、接軌國際」之願景，與各機關群策群力，從制度建設、實務運作到國際參與上不斷精進多項具指標性的廉政作為：

我國持續以具體行動響應國際反貪趨勢，展現自主遵循《聯合國反貪腐公約》的決心，為今(2026)年公布第三次國家報告及辦理國際審查預作準備，首度接軌國際體例(自評清單)進行撰擬，並由法務部鄭銘謙部長及廉政署馮成署長代表我國簽署聯合國反貪腐公約聯盟(UNCAC Coalition)倡議之「公約審查透明承諾(UNCAC Review Transparency Pledge) 」，展現臺灣高度重視公約審查透明度及公民參與之堅定決心。





2025年臺灣清廉印象指數再創紀錄！ 全球排名挺進前24名

《公益揭弊者保護法》自2025年7月22日正式施行，廉政署積極研擬相關子法與配套措施，並於官方網站建置「揭弊者保護專區」及法律諮詢專線，提供即時且專業之支持管道，完善揭弊者權益保障。另為深化社會法治意識，協同各機關辦理各項宣導，2025年累計達3,493場次、觸及199,578人次，致力打造揭弊友善文化，鞏固廉潔透明政府。

廉政署為帶動政府機關追求良善治理的正向循環，賡續透過辦理「透明晶質獎」，樹立廉能標竿典範，擴散廉能治理風氣。2025年第3屆「透明晶質獎」共有22個機關參獎，各獲獎機關結合AI資訊科技，善用跨域整合，有效控管風險，強化行政透明與治理效能，並獲賴總統賀電肯定，期勉公部門藉此精進廉能創新作為，共同提升國家競爭力。









