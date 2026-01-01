2025年華爾街封關美股收跌! 台積電ADR勁揚1.37%、輝達跌0.55％

2025年落幕，美股主要指數12月31日收跌。 圖：達志影像／美聯社（資料照）

[Newtalk新聞] 2025年落幕，美國股市主要指數12月31日收跌。受到美國總統川普（Donald Trump）關稅政策不確定性影響，加上人工智慧（AI）題材推動行情，美股今年歷經震盪起伏，但全年仍繳出亮眼漲幅。台積電ADR在2025年最後一個交易日上漲1.37%，收在303.89美元。

綜合媒體報導，標普500指數、道瓊工業指數與那斯達克指數在2025年全數上漲超過兩位數，連續第三年收紅，是2019年至 2021年以來首見，受益於市場對於AI類股的旺盛需求，推動3大指數全年創下新高。今年標普500指數上漲16.39%，那斯達克指數上漲20.36%，道瓊工業指數上漲12.97%。

道瓊工業指數連續第8個月上漲，是自從2017至2018年以來最長的連長紀錄。焦點個股方面，台積電ADR在2025年最後一個交易日上漲4.34美元或1.45％，最終收在303.89美元；AI晶片龍頭輝達下跌1.04美元或0.55％，收在186.50美元。不過輝達股價今年上漲了39％，仍大有斬獲。

美股12月31日收盤，道瓊工業指數終場下挫303.77點或0.63%，收報48063.29點。標準普爾500指數下跌50.74點或0.74%，收在6845.50點。以科技股為主的那斯達克指數下滑177.09點，或0.76%，收在23241.99點。費城半導體指數下跌85.97點或1.20%，收7083.13點。

