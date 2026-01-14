2025年藝文活動榮獲10項國內外大獎 張善政：桃園藝文品牌獲國際肯定

文化局呈獻「2025年藝文活動榮獲國內外大獎」。





桃園市長張善政14日上午主持市政會議，接受文化局呈獻「2025年藝文活動榮獲國內外大獎」。張市長表示，市府推動藝文活動不以數量取勝，而是以品質為核心目標。文化局自年初至年尾舉辦多項活動，能在國內外競賽中屢獲肯定，囊括倫敦設計獎、法國設計獎、羅馬設計獎、美國泰坦創新大獎、美國NYX設計大獎、美國謬思創意獎及金點設計獎等共10座獎項，顯示活動品質深受專業評審認同，感謝同仁們高度投入與用心規劃，期勉團隊持續精進，讓市民持續感受優質且具國際水準的藝文表現。

文化局指出，市府積極推動藝文發展，114年度至今共獲得32座國際獎項、9項業務取得國內評鑑肯定，本次獻獎涵蓋多元面向。在大型節慶活動部分，「2025桃園管樂嘉年華」獲倫敦設計獎白金獎，該活動以「愛與和平」為主題，邀請日本廣島管樂團首演，透過音樂節慶平台傳遞希望；「2025桃園兒童藝術節」獲法國設計獎金獎，結合「藝文五力」概念，打造親子共學的多元藝術體驗；「2024土地公民俗藝術節」同獲法國設計獎金獎，號召203尊土地公會師桃園，深化民俗教育與社群凝聚；「2025桃園閩南文化節－藝閣踩街」則獲羅馬設計獎金獎，由40組在地團隊打造創意流動舞台，以創新手法翻轉傳統。

文化局進一步指出，在科技藝術與品牌展覽方面，「2025桃園國際動漫大展」勇奪美國泰坦創新大獎金獎，邀請《烏龍派出所》作者秋本治及多位VTuber參與，結合虛實互動技術打造暑期動漫盛事；「2025TAxT桃園科技藝術節」榮獲倫敦設計獎鉑金獎，集結13組跨國藝術家，透過沉浸式科技裝置展現未來生命探索；「2024鐵玫瑰音樂節」獲美國NYX設計大獎公關活動類大獎，運用5G專網打造具科技感的音樂盛典；「在藝術中遇見大自然特展」榮獲美國謬思創意獎金獎，引導親子重新想像環境共生。此外，「當下—朱振南書藝展」及「橫山獎品牌塑造」分別獲選金點設計獎整合設計類及傳達設計類獎項，成功形塑當代美學品牌。

