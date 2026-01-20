2025年訪日外國旅客破4000萬人次 陸客銳減45%也創新高

日本國土交通大臣金子恭之宣布，2025年訪日外國旅客人數突破4270萬人次，刷新歷史紀錄，並沒有因為中日關係惡化受影響。（示意圖／Unsplash）

日本國土交通大臣金子恭之今（20）日正式宣布，2025年訪日外國旅客數首次突破4000萬人次大關，更已達到約4270萬人次，創下歷史新高，也較前一年成長16%。不過中國旅行禁令的關係，去年12月陸客人數暴跌45%。

根據日媒《讀賣新聞》報導，金子恭之今日在內閣會議後的記者會上透露，2025年訪日外國旅客人數達到4270萬人次，比2024年的3687萬人次大幅成長，更是首度突破4000萬人次大關，創下歷史新高。而這情形主要受惠於日圓貶值，及疫後觀光需求強勁復甦。在經濟貢獻方面，2025年訪日遊客消費總額亦同步增長17%，達到約9.5兆日圓（約新台幣1.9兆元），寫下連續3年創紀錄的成績。

觀察訪日外國旅客構成，佔整體客源逾2成的中國市場動向成為增長關鍵。儘管中國市場在疫後的復甦步調較緩，但2025年下半年起，在年輕族群與家庭旅遊的需求帶動下，全年中國旅客數仍成長30%至910萬人次。不過日圓低迷的匯率環境也提升了日本觀光的性價比，使歐美及澳洲遊客數顯著增長22%，達到約720萬人次。

然而，亮眼的年度數據中卻透露出外交局勢的隱憂，因日本首相高市早苗日前針對台灣有事之相關發言影響，中國政府於去年11月起呼籲國民減少赴日旅遊，導致12月單月中國旅客數較前一年同期重挫45%，僅剩約33萬人次，這也是近4年來中國赴日客數首度低於前一年水準。

由於農曆春節長假即將於2月到來，中國旅客數的驟減已引發日本觀光產業界對春節商機的高度擔憂。對此，金子恭之強調，日本政府未來除了將致力於開發更多元化的國際客源，亦會努力促使中國旅客早日回流。

關於2025年各國訪日旅客人數及詳細消費數據，日本觀光廳預計於明（21）日對外正式公布。

