【2025年諾貝爾和平獎得主】委反對派領袖現身挪威 矢言終結暴政

記者施欣妤／綜合報導

將近一年未公開露面的2025年諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多， 11日驚喜現身挪威奧斯陸，向全世界傳達自由與民主的重要性。儘管錯過了頒獎典禮，但她表示將帶著和平獎「盡力」返國，終結委國暴政。

無畏禁令 傳達捍衛民主決心

現年58歲的委國民主運動人士馬查多，長期遭當局禁止出境，年初在首都卡拉卡斯的示威中遭短暫拘留後，便銷聲匿跡。今年10月，馬查多榮獲諾貝爾和平獎，表彰她致力於對抗獨裁政權；而10日在奧斯陸的頒獎典禮，是由其女兒安娜代為領獎。

廣告 廣告

安娜代為宣讀演說指出，「民主對和平至關重要。委內瑞拉人可以與世界分享、經過漫長艱辛旅程才得到的教訓是：若要捍衛民主，就必須準備好為自由而戰」。諾貝爾委員會主席弗里德內斯也敦促馬杜洛「接受選舉結果並下臺」，為委國的和平民主轉型奠定基礎。

就在典禮後數小時，席弗里德內斯證實馬查多已抵達奧斯陸。11日凌晨，她在下榻旅館的陽臺向群眾揮手致意，支持者高喊「自由」為她歡呼；隨後她步出旅館，與支持者近距離接觸。

馬查多說，她是代表委國人民前來領獎，將在適當時機把獎項帶回去，但未透露返國時間和方式，僅表示希望盡快終結委內瑞拉的暴政，讓國家獲得自由。

變裝闖檢查哨 美F-18戰機護駕

根據報導，馬查多逃出委內瑞拉的過程「極度危險」，事前保密到家。在委內瑞拉地下組織幫助下，馬查多變裝通過10個軍方檢查哨，再冒險搭乘小艇橫越加勒比海抵達庫拉索，之後由美國政府資助的民間承包商接應前往挪威。

馬查多的團隊事前知會當地美軍，以避免她在加勒比海遭誤擊。在她抵達庫拉索前，2架美海軍F-18戰機在附近空域盤旋約40分鐘，這是美軍9月增兵加勒比海以來，最接近委國領空的一次。

馬查多驚喜現身挪威，在旅館陽臺上向民眾揮手致意。（達志影像／歐新社）

馬查多的女兒安娜，代表出席頒獎典禮，並代母宣讀演說。（達志影像／美聯社）