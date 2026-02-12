2025年讀者最愛問 TOP5
回顧2025年關注度最高、LINE機器人收到最多詢問的「讀者最愛問TOP5」。還記得去年被什麼傳言困擾嗎？一起喚回記憶。
台中新光三越氣爆案，瓦斯外洩時該怎麼辦？
去年2月，台中新光三越氣爆引爆嚴重工安事故，社群熱傳「聞到瓦斯味6點提醒」。其中提到不要開冰箱，消防人員特別提醒，有些人可能擔心冰箱壓縮機啟動而刻意拔掉插頭，但這是危險行為，因為拔插頭也可能產生火花導致爆炸。
查小喵提供大家處理瓦斯外洩4步驟：
禁：禁止開、關任何電器，以免產生火花。
關：關閉瓦斯桶開關閥。
推：輕輕推開窗戶通風。
離：離開現場到戶外，如果瓦斯大量洩漏快打119報案。
白髮是擋掉突變癌細胞？
日本一篇針對黑色素幹細胞研究，被過度詮釋成「白髮是消滅癌細胞的機制」。實際上原始研究不是這樣解讀的。
東京大學針對黑色素瘤研究顯示：當黑色素幹細胞受到嚴重DNA損傷時，身體會啟動「衰老耦合分化」機制，強制高風險細胞停止分裂並分化、清除，以「預防」受損幹細胞轉變為黑色素瘤。
老化、遺傳等都可能使頭髮變白，並不代表所有的白頭髮都是為了抵擋癌症。DNA損傷也不代表一定會癌化。
流感溫泉一泡就掛？
伴隨藝人大Ｓ流感併發肺炎病逝，「染流感泡溫泉一泡就掛」的說法，在情緒渲染下迅速擴散。
我們立刻訪問公衛、心臟科、小兒科與感染症等多位醫師與專家，釐清相關病理機制。泡溫泉並不會加速流感病毒感染全身器官，但要避免將病毒傳染給他人。
若處於嚴重發炎期或發燒，不建議泡溫泉，以免水分流失過多、影響血壓，造成心肺負擔過大。
北京故宮千龍吐水
2025年7月中國北京暴雨成災，一張稱是故宮太和殿「千龍吐水」圖片在社群熱傳，並被解讀為「古人智慧勝過現代城市排水系統」。
接收資訊不能僅憑「有圖有真相」。查核記者以故宮線上虛擬導覽平台確認實景，並參考歷史文獻比對圖像，同時搭配AI鑑識工具檢測，確認網傳圖片其實是經AI生成的誇大畫面。
北京故宮古代有多次積水紀錄，至於處理方式古今並無落差，都是要盡快找到堵塞處並清理。
花蓮馬太鞍事件
花蓮洪災衝擊台灣社會，輿論伴隨大量議題發酵。事發當下，就出現盜用印度洪災畫面，謊稱是花蓮實景影片；也有稱賑災基金會募款被不當利用，及大馬村長相關的錯誤訊息流傳，種種謠言撕裂社會互信。查核中心後台收到大量讀者詢問，大家期待能透過事實查核釐清真相。
面對傷痛與修復，假訊息的轉傳反而會帶來二次傷害，在分享前先查證，以事實守護台灣。
