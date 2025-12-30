2025年財經專家眼鏡碎滿地 關稅、匯率、股市發展都和「預測」相去甚遠

美國總統川普在2025年大規模推行關稅措施，讓美國貿易政策出現歷史性轉向。川普於4月2日在白宮玫瑰園舉行儀式，正式宣布「解放日」關稅計畫，對幾乎所有進口商品徵收至少10%的基準關稅，並對特定貿易夥伴施加更高稅率。這套政策來自川普長期主張美國在全球貿易中長期處於不利地位的立場。



雖然川普在競選期間多次公開表示支持保護主義，並強調關稅是他偏好的政策工具，市場參與者仍對關稅規模與推出速度感到措手不及。標普500指數在「解放日」後數日內劇烈波動，一度下跌近15%，但在川普政府隨後調整部分較高稅率後，指數迅速回升並收復大部分失地。根據耶魯大學預算實驗室（The Budget Lab at Yale）數據，美國進口商品的有效關稅率從去年底約2.5%大幅攀升至接近17%，創下1935年以來最高紀錄。

標普500逼近7000點大關，超乎市場預期



市場對關稅政策的反應呈現明顯分歧。路透社2024年底調查顯示，分析師共識預測標普500指數年底將達到6500點，相當於約9%的年漲幅。然而，實際表現遠超預期，該指數全年漲幅接近兩倍，並逼近7000點大關。人工智慧技術熱潮與企業強勁獲利成為推升股市的主要動力，外國投資者持續大舉流入美國股市，但多數選擇對沖美元匯率風險。

廣告 廣告

美元匯率成為2025年另一項重大意外發展。美元指數在前半年下跌約12%，創下自1970年代尼克森總統時期以來最差年度開局。分析師原本預期，保護主義關稅將帶來通膨壓力，促使聯準會維持較緊縮貨幣政策，進而吸引外資流入並支撐美元強勢。但全球投資者對川普政策議程的不確定性感到擔憂，普遍減少美元曝險，導致股市繁榮與美元走弱同時出現的罕見情況。

中國人民幣兌美元匯率同樣大幅偏離市場預測。年初分析師共識認為，北京將允許人民幣適度貶值以抵消美國關稅衝擊，尤其在中國面臨通縮壓力之際。然而，人民幣全年呈現升值走勢，至年底兌美元匯率接近7.00關鍵心理關卡，為14個月來最強水準。儘管中國對美國出口下降近20%，但對全球其他地區的出口大幅成長彌補缺口，推動中國2025年貿易順差突破1兆美元。



投資人並不擔憂聯準會獨立性受損



美國聯準會（Fed）貨幣政策走向亦超出市場預期。一年前，期貨市場僅預計2025年降息一次，但聯準會全年實際降息3次，且全部集中在最後四個月。部分觀察人士將此較為鴿派的立場歸因於白宮對主席鮑爾（Jerome Powell）的政治壓力。川普多次公開批評聯準會，並在5月一度暗示可能撤換鮑爾，引發短期市場波動。然而，投資人對聯準會獨立性受損的擔憂相對有限，下半年美國股市、美元與10年期公債收益率均呈現上漲。



川普關稅政策、人工智慧熱潮、公共債務持續成長以及央行獨立性等議題，成為主導2025年全球金融市場的主要焦點。這些因素深刻影響國際貿易結構調整與主要貨幣波動走勢。



責任編輯：許詠翔

更多風傳媒報導

