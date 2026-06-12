2025年近35%企業幫員工加薪！創25年新高 主計總處：今年可望再創高

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財經中心／綜合報導

在最低工資調升、AI科技商機擴散及股市熱絡等三大因素帶動下，114年調薪廠商占比衝上34.8%，創下25年來新高。（圖／AI生成圖片）

主計總處今公布「114年工業及服務業經常性薪資調升情形統計結果」，在最低工資調升、AI科技商機擴散及股市熱絡等三大因素帶動下，114年調薪廠商占比衝上34.8%，創下25年來新高；調薪員工人數占比達40.7%，亦創近15年新高。主計總處表示，今年（115年）景氣持續熱絡，截至3月底已有逾3成廠商預計或已調薪，另有4成尚未決定，今年整體調薪廠商比率續創新高「當然有可能」。

政策、科技與股市交織 點燃近年最強調薪動能

主計總處國勢普查處副處長譚文玲分析，此波強勁的調薪動能主要由三大核心因素支撐。首先是政府調漲最低工資，直接拉抬基層員工薪資水準；其次，AI等新興科技需求迎來爆發性成長，帶動相關產業鏈營收大開，大幅提升廠商調薪意願；最後則是AI浪潮外溢至金融市場，台股強勢上漲帶動金融保險等產業連帶受惠，形成跨產業的加薪外溢效應。

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主計總處表示，今年（115年）景氣持續熱絡，截至3月底已有逾3成廠商預計或已調薪。（圖／AI生成圖片）

調薪現規模與產業差距 大廠及工業部門起薪更優

然而，調查也揭露了職場結構性差距。數據顯示，企業規模愈大，調薪情況愈普遍：9人以下微型企業僅31.4%調薪，但500人以上大型企業則高達85.2%有調薪動作，且大廠高達61.9%的員工獲得實質調薪。若從產業別來看，受惠於科技與外需帶動，工業部門有37.6%的廠商調升經常性薪資，表現明顯優於服務業部門的33.8%。

個人表現仍為加薪關鍵 115年調薪展望樂觀續看好

至於企業決定調薪的考量因素，仍以「員工個人表現」占比49.2%高居首位，顯示個人績效依然是爭取加薪的最核心關鍵，其次則為「最低工資調整」（39.8%）與「營利狀況較佳」（35.9%）。展望後市，截至今年3月底，115年已調薪或預計調薪的廠商占比已達31.4%，隨當前經濟情勢依舊暢旺，今年廠商調薪比率有望再寫歷史新頁。

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