2025年重大職災死亡統計出爐 「高處墜落｣仍是致死主因

114年重大職災死亡統計出爐，高處墜落仍為最大風險(記者李靚慧攝)

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部持續推動產業減災，2025年全產業重大職災死亡統計出爐，全年死亡人數達251人，較2024年的287人減少36人，營造業重大職災死亡人數下降最多，顯示加強建築工程勞檢初具成效，但佔比近7成的「高處墜落」，仍是勞工職災致死的主要原因。

勞動部指出，2025年營造業死亡人數為105人，比重達占42％，較113年減少40人，減少的原因除了強化勞檢並落實墜落、火災等高風險的監督預防，2025年營造業不當趕工的情況減少，也使營造業現場之安全風險減緩。但分析營造業職災致死的各項原因，「墜落」致死的比例仍高達67%(70人)，且民間工程災害占比超過7成，仍是未來須持續強化重點。

廣告 廣告

製造業方面，2025年死亡人數增加7人共計63人，占全產業25％，同樣以墜落27人死亡最高，占製造業比重43%，其次是被夾、被捲10人死亡(16%)，被撞5人死亡再次之(8%)。勞動部解讀，反映國內中小企業仍欠缺防止職災的資源，安全管理知能也極度匱乏。

為持續降低職災發生，勞動部已修正《職業安全衛生法》，並同步提出「強化職場減災行動計畫」，從法制面與執行面積極推動減災，重點包括強化工程源頭防災、加強承攬安全管理、擴展防災夥伴合作量能，及導入科技防災效能。此外，勞動部也設置「職場重大職災/違法資訊公布專區(https://www.osha.gov.tw/48110/48417/198096/nodelist)」，公告2025年重大職災死亡人數統計資料，後續並將按季，於次月15日前公布最新統計資料，接受社會大眾監督。

【看原文連結】

更多自由時報報導

內行人也不敢買！修車師傅點名11款SUV「買了必後悔」

65歲想延後退休？勞動部出招：這份「談判指引」助勞工開口

65歲延後退 裕隆汽車：已回聘數十名退休員工紓解缺工難題

世界最強護照「亞洲3強」制霸 台灣進步名次曝 英美被軟實力打趴

