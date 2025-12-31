2025年金價飆升66% 創46年來最大年度漲幅

金年黃金價格已飆升約66%，創下1979年以來最大年度漲幅。（示意圖／翻攝自PhotoAC）





現貨黃金在2025年12月30日上漲0.8%至每盎司4364.70美元，但因部分投資人獲利了結，金價自上週創下的每盎司4549.71美元歷史高點回落，創下自10月21日以來最大單日跌幅，不過今年黃金價格已飆升約66%，創下1979年以來最大年度漲幅。

根據外媒《Reuters》報導，Zaner Metals副總裁兼高級金屬策略師Peter Grant表示，昨日市場波動極端，亞洲盤面曾強勢上漲，但隨後出現大量獲利回吐，不過隨後情況已相對穩定，整體交易仍偏向有利。

黃金反彈、白銀回穩

Peter Grant分析，黃金作為避險資產，在利率寬鬆、地緣政治風險升高、央行大幅增購黃金以及資金流入黃金ETF等多重因素推動下，2025年黃金價格已飆升約66%，創下1979年以來最大年度漲幅。他進一步指出，市場對俄烏和平協議仍抱持懷疑態度，地緣政治風險整體居高不下，這也支撐了金價走勢。

除了黃金，白銀、鉑金及鈀金也呈現回穩行情。白銀價格上漲7.3%，至每盎司77.48美元。週一，白銀一度觸及83.62美元的歷史高點，但隨後回落，創下自2020年8月以來最大單日跌幅。

2025年白銀價格累計上漲約168%，主要受其被列入美國關鍵礦產清單、供應短缺以及工業需求與投資需求增長等因素推動。鉑金價格上漲5.1%，至每盎司2216.45美元，週一曾創下2478.50美元歷史新高，隨後出現有史以來最大單日跌幅。鈀金價格則上漲1.6%，至每盎司1639.08美元，此前週一下跌約16%。

此外，根據外媒《Kitco News》報導，近期多起地緣政治事件對避險金屬偏利多，包括俄烏和平倡議可能受阻、美國軍方在委內瑞拉港口進行打擊行動，以及中台緊張局勢升高等因素，均短期內推升金價回穩。

財經專家Jim Wyckoff表示，隨著年關到來與地緣政治緊張加劇，進一步推升市場對黃金與白銀的避險需求。

