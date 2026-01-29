2025年金融業獲利次高 差一步再破兆元大關

金融三業距離賺破兆元只差一步。金管會於今(29)日舉行新春記者會，公布去(2025)年金融三業獲利狀況，全年自結稅前盈餘合計9,880億元，與兆元大關僅相差約120億元，最終未能連續2年改寫史上新高，年減6.69%，仍為史上次高水準。

回顧近年表現，金融三業曾於2024年一舉衝破兆元關卡、創下1兆588億元的歷史高峰。相較之下，2025年雖然略為回落，但整體獲利規模仍處於高檔區間，差距並非來自核心業務動能轉弱，而是特定產業一次性調整所致。

進一步拆解獲利結構，2025年金融三業整體未能再度突破兆元門檻，主要與保險業獲利顯著下滑有關。去年保險業稅前盈餘降至1,937億元，年墜43.28%，成為拉低金融三業整體獲利水準的關鍵因素。

相較之下，銀行業與證券期貨業獲利表現持續走強。銀行業全年稅前盈餘達6,279億元，年增11.01%，續創歷年新高，獲利占金融三業比重63.55%，穩居整體金融業獲利主力。證券期貨業稅前盈餘1,664億元，年升9.69%，主要受惠於資本市場交易動能與投資收益提升，表現也優於前(2024)年。

金管會說明，保險業獲利大幅滑落，主因壽險業於年底提列外匯價格變動準備金，短期內壓縮帳面獲利表現，但有助於強化業者因應匯率波動的風險承受能力，對產業長期經營體質具正面效果。

展望後續金融業發展，金管會表示，不對單一年度獲利數字進行預測，但隨著金融業務逐步開放、相關制度陸續落地，市場對金融業整體發展仍抱持相對正向態度。其中，壽險業在制度調整完成後的表現，將是影響金融三業獲利走勢的觀察重點。

