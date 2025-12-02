2025年閩南戲劇周在福建漳州舉辦 開啟融合「戲曲+文旅+非遺」的文化盛宴

▲2025年閩南戲劇周在福建漳州舉辦。

【本報大陸新聞中心 報導】2025年閩南戲劇周在福建漳州啟動，本次活動主題為「戲韻閩南·和合共生」，設置了優秀節目展演環節，邀請新加坡、馬來西亞等17個國家和我國臺灣、海南等地的800餘名戲劇演員、留學生和戲劇愛好者，聯動台灣地區歌仔戲等各戲劇團體同台獻藝。

本屆戲劇周舉辦優秀經典展演、戲劇傳承交流、戲曲進校園、古城沉浸式展演、閩南語脫口秀、土樓非遺匯演等活動，聯動台灣地區歌仔戲、海南瓊劇團隊，與漳州歌仔戲(薌劇)、木偶戲、潮劇、廈門高甲戲、泉州梨園戲等多元劇種團隊共同參與交流；通過系列精彩的戲劇活動，讓傳統藝術從劇場走向生活、從地域走向全域，共同推動閩南文化成為連接海峽兩岸、溝通世界的橋樑。

▲閩南戲劇周在漳州舉辦，開啟融合「戲曲+文旅+非遺」的文化盛宴。

活動內容涵蓋優秀經典展演、邵江海從藝100周年暨閩南戲劇傳承發展交流活動、戲曲進校園、古城沉浸式展演、閩南語脫口秀、木偶經典折子戲展演、土樓非遺匯演、「週末戲相逢」公益性演出等環節。在漳州古城開展「戲游閩南」古城沉浸式展演，以古城街巷為舞臺，上演布袋木偶戲、歌仔戲、錦歌、潮劇、高甲戲等閩南語系非遺劇種，開啟融合「戲曲+文旅+非遺」的文化盛宴。

此外，「土樓戲韻」閩南非遺匯演將在華安二宜樓舉行，打造「晝賞土樓、夜觀非遺」的雙重體驗，獻上一場融合高山族歌舞與閩南戲曲的視聽盛宴。福建省宣傳部部長張彥在首場活動致辭時強調，福建正加快建設世界閩南文化交流中心，希望以閩南戲劇周為起點，進一步發掘閩南文化，合力保護傳承閩南戲劇，推動閩南文化創造性轉化、創新性發展。

▲圖為現場人偶同台表演《醜詼旦韵》。

近年來，漳州以國家級閩南文化生態保護區建設為依托，加快建設世界閩南文化交流中心。主辦方相關負責人表示，活動旨在充分融合廈漳泉閩南語地區戲劇、曲藝、木偶等特色文化資源，通過戲劇藝術展演、學術交流等形式，推動閩南戲劇的保護傳承、傳播普及，提升閩南戲劇的國內外影響力和美譽度。

據悉，2025年閩南戲劇周活動內容涵蓋優秀經典展演、邵江海從藝100週年暨閩南戲劇傳承發展交流活動、戲曲進校園、閩南語脫口秀、木偶經典折子戲展演等環節，閩南戲劇作為閩南文化的重要文化資產，蘊含著閩南文化的「古早味」，映射著廣大閩南人和閩籍華僑華人的共同記憶。（照片記者蔡叔涓翻攝）