2025年雜訊太多！華爾街對哪些市場趨勢尤其看走眼？
2025年華爾街從年初到年尾警告聲不斷。經濟衰退來襲？關稅威脅再起？人工智慧（AI）泡沫爆裂？各種疑慮搞得市場忐忑不安，但在一陣劇烈震盪後通常又回歸平靜。這帶給投資人什麼教訓？
本周市場七上八下，就是2025全年市況的縮影：甲骨文和高通釋出的訊息再度敲響AI泡沫警鈴，動搖投資人對AI股漲勢能否持久的信心，拖累那斯達克100指數12日盤中重挫2.3%。
回顧這一年來，同樣揮之不去的包括經濟衰退疑慮、關稅震撼彈不定時冒出、聯準會（Fed）降息展望變來變去。於是，美國公債殖利率隨之竄升、陡降，然後又躍起。美元匯率上半年溜滑梯，下半年走平。
每一段插曲都予人「轉折點」來了的迫切感，但往往是船過水無痕，未造成持久的影響。本周AI股大震盪是否打破這種型態，仍有待觀察。
2025市場教訓：缺乏實質的雜訊是陷阱
彭博資訊報導，2025年給投資人的教訓，並非宏觀趨勢不再重要，而是太多缺乏實質的雜訊可能是個陷阱。今年這種型態讓形形色色的投資人為之氣餒，最明顯的是採取趨勢追蹤（trend following）策略的基金，這種押注市場單一走向的基金今年表現差勁，要怪殖利率和匯率走勢像蹺蹺板忽漲忽跌，讓這種追蹤趨勢的交易施展不開，法興追蹤20支這類大型基金的指數今年來下跌約1%。
Dynamic Beta投資公司創辦人畢爾說：「若你回到1月1日，告訴大家：『貿易戰將爆發，川普會威脅Fed獨立性，和種種瘋狂事情』，你可能以為會造成巨大衝擊。但其實，這世界沒什麼改變。這一年雜訊超多，資訊變化卻不大。」
這種七上八下的型態，可在過去幾個交易日一覽無遺。Fed周三降息激勵資產價格齊揚，但克里夫蘭聯準銀行哈瑪克針對通膨和就業發表偏「鷹」談話後，美國長期公債價格12日回跌，甲骨文布建資料中心計畫延遲的消息則拖累美股下跌。
這再次凸顯出，市場對相對溫和的訊號反應劇烈，但這種走勢或許持續不了多久。
整體而言，趨勢追蹤基金今年來投資報酬大致下跌或持平，反映美國長期和短期公債、10年期英國公債、歐元和美元走勢逆轉。法興指數顯示，各種資產類別中，以外匯和固定收益交易損失最大。
時機未到就偷跑 美元、美債押注翻車
這些損失反映一連串「時機未到就搶跑」的操作，後來因市場動能突然轉變而翻車。
比方說，債券交易員斷定Fed降息趨勢確立，不料新的通膨數據發布或Fed官員放鷹，殖利率猛然反撲。
又如年初時，市場共識觀點是美元應會走強，因為川普關稅戰將重創美國的貿易夥伴。於是槓桿型基金，包括趨勢追蹤基金在內，累積了大量放空歐元兌美元部位。沒想到，美元在1月觸頂後一連六個月走貶，於是「賣美國」論述開始大行其道。到7月，槓桿型基金做空美元的部位升到去年9月來最高，怎知後來「美元末日論」證明是謬論，之後美元大致走平。
美債同樣歷經雲霄飛車般走勢。年初市場普遍擔心，川普龐大的支出計畫將導致美國赤字暴增，30年期美債殖利率於是在5月衝上兩年高點，同月穆迪摘除美國AAA信評，加深悲觀氣氛。
豈料降評時點大約是殖利率觸頂之時，因為市場共識看法又變了，現在認為關稅稅收有助於改善赤字、紓解長債殖利率承受的壓力。而就業市場減弱，給Fed空間降息。
結果是：10年期美債殖利率今年大部分時間都在4%~4.5%的區間內震盪。任何上升或下降趨勢，持續時間都不超過幾周。
AlphaSimplex首席策略師卡米絲琪說，2025年的共通主題是：投資人在決策未定時就搶先偷跑，以至於等到正式決定公諸於世時，市場反應反倒平靜。
「台股周一直接摜下去！」阮慕驊解讀美股AI災情：有個狀況比開盤大跌更慘
美國對等關稅海嘯今年4月洗捲全球，台股先後創下史上單日最大漲跌點，上沖下洗讓投資人心情如坐雲霄飛車；12月11日，台股盤中觸及28658點，但終場收在28024點，震盪劇烈。財經專家阮慕驊今（13）日上午在臉書評估，台指期夜盤收跌超過500點，想必台股周一開盤就是直接「摜下去」；他也提及，然而有一種情況可能比「開盤就大跌」還要慘。 人工智慧（AI）泡沫......風傳媒 ・ 15 小時前 ・ 75
破盤價再翻身？ 杜金龍：中鋼、台塑四寶「這原因」可入手
杜金龍在節目《鈔錢部署》中表示，今年盤面雖以AI題材為主，但不少投資人對於已在高位的AI股泡沫化感到擔憂，轉而尋求基期較低的標的。杜金龍觀察，11月大盤雖兩度回檔，卻意外帶動傳產族群的強勢表現，其中塑化漲幅達23%，鋼鐵、陶瓷玻璃亦表現亮眼。杜金龍透露，他本人近期...CTWANT ・ 14 小時前 ・ 1
博通一句話嚇壞市場、降息後獲利了結 美股重挫、台積電ADR大跌4.17%
聯準會（Fed）本週宣布降息後，美國股市12日出現獲利了結賣壓，其中科技大廠博通（Broadcom）因客製化AI處理器毛利率問題，單日股價暴跌11%，引發晶片股連鎖反應，拖累費城半導體指數重挫5.10%，三大指數全面收黑。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 26
【Hot台股】金融股接棒撐盤 網喊「最後一棒」分析師：可分批布局
今日社群台股最Hot議題 「金融股今天是瘋了嗎」、「金融指 新高喔」、「金融最後一棒…」、「今天的金融指有點牆」、「金融今天這麼強..真的不習慣!」、「終於輪到金融漲了嗎」、「看起來記憶體沒了。要去玩金融了」。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 4
《半導體》華邦電獲利爆棚 法人喊上百元
【時報記者葉時安台北報導】華邦電(2344)今年10月每股盈餘0.26元，達成市場今年第四季預估的27%，受惠報價持續走揚下，11、12月EPS可望逐月走升，且ASP主升段才正要開始，華邦電明年獲利成長可望大幅優於原先預期，明年度上看一個股本之歷史新高紀錄。獲利成長性強勁下，本土法人維持華邦電「增加持股」評等，而目標價從69元上調至100元，甚至挑戰108元歷史新高價。 三大法人操作上，已連續兩天賣超，外資兩天共賣超5.42萬張、投信期間亦賣超149張。不過華邦電股價仍維持高檔，周五強漲半根漲停，重回70元關卡，再度挑戰73.4元本周所創多年新高價。 華邦電今年10月每股盈餘0.26元，達成市場今年第四季預估的27%。華邦電2025年11月營收86.29億元，月增4.92%、年增38.70%，創下2022年6月以來的41個月新高。華邦電今年12月營收在報價持續走揚下亦可望續增，預期11、12月每股盈餘將逐月提升。不過考量邏輯IC業務略低於預期，微幅下修華邦電今年第四季營收、每股盈餘。 而市場緊盯價格變動，根據供應鏈調查，華邦電明年第一季DDR4、DDR3合約價有望挑戰100%季增，主因時報資訊 ・ 1 天前 ・ 1
外資回頭狂買 18檔出頭天
台股11月遭外資狂提款近3,749億元，終於在12月首周迎來強勁的轉折，單周買超台股526.65億元，12月累計買超亦達到781.19億元，少了外資拖後腿的台股急奮起，一度問鼎歷史新高點，由台積電（2330）、南亞科（2408）領軍的18檔外資加持股出頭天，有機會憑藉著籌碼的優勢，一路旺下去。工商時報 ・ 1 天前 ・ 4
目標價升破100元！華邦電再獲法人力挺、估獲利「1元跳升至10元」 看好記憶體漲價循環
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導在記憶體供需吃緊與價格上行預期帶動下，華邦電再度成為法人關注焦點。繼美系外資大摩將其列為台系記憶體股首選、目標價上...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
一早被錢香醒！00878發84.5億元股利今入帳 近170萬人睡醒領錢
國泰永續高股息（00878）今年第四季配息今（12）日正式入帳，每股配發0.4元，本次共有近170萬股民領息，配息總金額約新台幣84.5億元。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 4
鴻海單週遭砍3萬張淪提款機！外資下狠手...再倒電子五哥「這檔」3.7萬張 提款近56億元
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導台股本週（12/08～12/12）加權指數上漲217.13點，收在28198.02點，漲幅0.78%。據證交所盤後公布籌碼動向，外資本週共買超25...FTNN新聞網 ・ 10 小時前 ・ 1
矽光子族群紅光刺眼！惠特「搭2熱門題材」強勢漲停 聯亞等3檔齊逼新天價
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（12）日終場漲173.27點，收在28,198.02點，漲幅0.62%，矽光子概念股全數沸騰上攻，其中惠特（6706）飆上漲...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
〈焦點股〉東森拚多處資產活化 股價衝上2年新高
〈焦點股〉東森拚多處資產活化 股價衝上 2 年新高鉅亨網 ・ 1 天前 ・ 1
漲破8%急殺下落！搶搭星際之門列車？這「機電大廠」炸近4萬張大量
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導機電大廠東元（1504）今（12）日走勢強勁，早盤最高衝上92元、漲逾8%；截至上午11點28分，股價暫報88.4元，上漲約4%，成交量...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
訂單蜂擁！記憶體這檔6天強噴45% 國家隊豪砸2億元力挺
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股昨（12）日開高走高，加權指數終場收在28198.02點，上漲173.27點，漲幅0.62%，成交金額4757.18億元。根據「玩股網」資...FTNN新聞網 ・ 21 小時前 ・ 2
台股高檔震盪 專家：年末行情機會大於風險
[NOWnews今日新聞]台股在本周四（11日）早盤創高後拉回，終場下跌375.98點，以28027.75點作收，守住2萬8千點大關；不過在大盤高檔震盪之際，高息ETF表現相對抗跌，其中群益台灣精選高...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前 ・ 1
人均GDP贏韓卻無感 38K薪資揭貧富落差/記憶體稱霸成交榜 華邦電華東母子檔大爆量/光電概念強襲 多檔漲停盤面最亮｜Yahoo財經掃描
美股在聯準會啟動降息後漲跌互見，市場一方面消化甲骨文財測利空，另一方面也持續關注AI投資周期與政策態度。道瓊強漲1.34%，創歷史收盤新高；標普500指數小漲0.21%、同樣改寫歷史收盤新高；那斯達克指數小跌0.25%，費城半導體指數亦下跌0.75%。科技股表現分歧，其中谷歌因歐盟反壟斷調查傳聞與AI競爭壓力再跌2.27%；半導體族群同樣走弱，台積電ADR同步承壓，收跌1.45%。美股整體氛圍仍圍繞在降息後的資金重新配置氛圍。 亞股今日普遍反彈，擺脫前一日的疲弱表現。日股強彈1.37%，韓股走強1.38%，而港股同樣強漲1.75%，陸股亦小幅收高，區域市場氣氛轉趨回穩，也觀望日本央行下周利率決議方向。 台股今（12）日在台積電(2330)止跌回穩與金融權值股強力點火下，終場上漲173.27點、收28,198.02點，成交金額4,757.18億元，周線連3紅。台積電回神走揚帶動大盤情緒改善，金融族群成為最大助攻，中信金(2891)勁揚改寫28年新高、富邦金(2881)同創29年高點。盤面上記憶體族群人氣火熱，受DRAM報價全面調升帶動，華邦電(2344)爆量衝新高、成交量居冠，華東(8110)、力積電(6770)、旺宏(2337)輪動走強；太陽能概念股亦因SpaceX資料中心與掛牌題材激勵，元晶(6443)亮燈漲停。電子、金融、綠能多線點火，使指數順利站回28,000點之上。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前 ・ 33
華新集團股勢不可擋！華邦電炸量54萬張成連7日成交王 華東量價雙創史高…華新、精金齊揚
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導在AI需求飆升帶動下，記憶體、封裝測試、線纜等市場持續暢旺，讓華新麗華成為昨（12）日台股最強集團股，除了記憶體指標廠...FTNN新聞網 ・ 11 小時前 ・ 發起對話
攜手光聖搶攻矽光子商機！這「磊晶廠」半月暴漲近8成 10月自EPS年增40倍轉盈
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導磊晶廠英特磊IET-KY（4971）受惠AI與光通訊高速發展，帶動高速磊晶材料需求激增，加上日前攜手光通訊大廠光聖（6442）布局C...FTNN新聞網 ・ 11 小時前 ・ 發起對話
美降息一碼 資金行情將持續？元大投顧: 低檔轉強股較安全
財經中心/綜合報導FOMC 本次降息一碼，惟甲骨文營收不符期待暴雷利空淡化，週五台股在台積電回魂之下，軍心大振、終場上揚173點，收在2萬8198點，成交量4757億元，其中台積電上漲10元，收在1480元。民視財經網 ・ 1 天前 ・ 1
台股漲回28K！ 華邦電成交衝第一、00919價量皆揚
金融股由台新新光金領先，ETF為00919群益台灣精選高息。主動群益台灣強棒ETF（00982A）於今年7月配出每股0.236元，預估年化配息率逾8％，花兩個交易日完成填息。11月配息創新高，每股配發0.334元，預估年化配息率9％，受到11月大盤拉回整理影響，在昨天、花了18天完成第二次...CTWANT ・ 1 天前 ・ 1
除息日將至卻提錢跑？國家隊出貨00919近4千張 這檔「配息下修」也遭唾棄9天
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數昨（12）日終場漲173.27點，收在28,198.02點，漲幅0.62%，根據「玩股網」統計，八大公股銀行昨上市ETF賣超方面...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 發起對話