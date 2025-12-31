2025年難過？毛小孩成依靠 《華郵》揭寵物治癒心靈術

編譯林浩博／綜合報導

我們即將揮別2025年，過去一年的起起伏伏，又是誰陪你度過？《華盛頓郵報》指出，或許毛小孩會是你的最佳良伴。只要貓狗在身邊陪伴個幾分鐘，人就會心情愉快，壓力減輕，而且寵物的減壓效果可是有科學認證。底下就跟著《華郵》腳步，一同探索寵物與人之間的暖心故事，了解牠們如何治癒我們的心靈。

虎斑貓「芮芮」偷偷爬上車頂與家人出遊，但在被發現後，牠也給自己賺到了紐約之旅。（圖／翻攝自X平台 @CriminalShow）

改善心靈健康

93歲的洛杉磯老翁費根鮑姆（Norm Feigenbaum），直呼他家的黃毛拉不拉多犬「小陽」（Sunny），是他的最好朋友。小陽失蹤的那兩年，費根鮑姆吃不下，也睡不好，整天憂心忡忡，全身都被空虛感填滿。所幸經志工努力不懈地尋找，一人一狗終於重逢，費根鮑姆的情緒跟著穩定了下來。費根鮑姆說：「沒有牠的話，一切都毫無意義。」

廣告 廣告

肯塔基州女孩金莉（Kynlee）患有唇顎裂，她領養了一隻跟她一樣唇部有裂開的波士頓㹴「田納西」（Tennessee）。田納西走進金莉的人生，這段人狗情誼，提升了金莉的自信心，點亮了她人生的光彩。

金莉的母親金柏莉（Kimberly Rogers）深感欣慰，「田納西就跟她一樣」，他們生日甚至都在1月4日，「這讓她有所共鳴，她不再孤獨」。

逗人發笑

有些毛小孩則是個性十足。賓州有一家人開車旅行，自家的貓「芮芮」（Ray）竟就在車頂，而且車開了160公里才有人發現。芮芮因此給自己賺到了一次紐約之旅，但家人都給牠繫上牽繩，並會用寵物背包揹著牠，以免發生意外。

同樣引人發笑的，還有愛「偷東西」的黃金獵犬「杜克」（Duke）。檯燈、相框、錢包，甚至盤子，都難逃杜克的魔口。杜克會用嘴叼著牠戰利品，耀武揚威地巡遊一番，再把東西放到牠的狗床上，好好守衛。主人將杜克的行為在社群網路分享，牠也成了擁有數千名粉絲的小網紅。

無法讓人討厭的狗「小偷」杜克。（圖／翻攝自IG @dukethegolden）

團結社區

維吉尼亞州的黃金貴賓犬「費狗」（Faygo），2025年初被診斷罹患末期癌症。主人知道費狗親人，因此特意請鄰居過來摸摸牠。結果數十人前來響應，他們在費狗的生命最後時光，給予牠安撫、禮物與愛。儘管大家先前對費狗一無所知，整個社區仍因為牠團結在一起。

拯救人命

狗不只能警告人們危險，甚至可感知人的健康出了狀況。年初一隻在活動等待認養的狗狗，牠猛拉牽繩、想衝向一名男子的異常舉止，引發了該名男子的妻子注意。妻子這才發現自己老公即將癲癇發作，及時將他帶回家服藥。這名妻子稱，所幸這隻狗的直覺，丈夫能夠免於險境。

新罕布夏州的搜救犬「芙蕾雅」（Freyja），一天與領犬員搭檔花了5小時在寒冷的森林，搜尋失蹤的小女孩。芙蕾雅利用牠的敏銳感官，終於找到那名2歲的女孩，將她帶回給家人。當局直言，如非芙蕾雅的追蹤能力，小女孩恐怕凶多吉少。

給予生活目標

大病初癒的英國鬥牛犬「牛肉」（Beef），給了主人的父親曼尼（Manny Miranda）運動的動力。一人一狗的緩慢悠閒散步，成了他們共同的每日鍛鍊，並在社群網路爆紅。

女子克拉瑪（Kate Cramer）救了一隻剛出生就被母親拋棄的小羊「小葉」（Little Leaf）。克拉瑪在女兒離鄉上大學後，生活空虛，小葉正好將之填補。克拉瑪傾盡所能照顧好小葉，讓牠恢復健康，現在這對人羊搭檔一同遊遍美國。小葉不只是克拉瑪的寵物，更是她生活的重心。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

毛小孩就是自己孩子！日本傳統兒童節日 給狗狗穿和服

世界最矮的馬現身！只有「52.6公分」萌翻 體型像小狗

鄰居家橘白貓「撞臉愛貓」！飼主下秒對視傻了 抓包牠小偷身分

被主人忘了！忠犬待街角「苦等60天」 落寞身影鄰居淚崩

