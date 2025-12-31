2025年電子五哥一家獨漲 獲三大法人同步買超

〔記者方韋傑／台北報導〕2025年台股正式封關，電子五哥全年股價漲跌與法人持股出爐，三大法人全年合計僅對緯創呈現買超，帶動緯創(3231)一整年的股價上漲幅度達到44.71%，廣達(2382)、和碩(4938)、英業達(2356)、仁寶(2324)全年股價則皆為下跌。

對照電子五哥2024年、2025年封關日的股價表現，廣達2024年封關日股價收在287元，2025年收盤價為272元，全年下跌5.51%，外資合計賣超12萬4706張，投信賣超1萬6996張，自營商買超3萬9512張，三大法人合計賣超10萬2190張。

緯創2024年封關日股價收在104元，2025年收盤價為150.5元，全年股價上漲44.71%，外資合計買超9824張，投信買超1萬1475張，自營商買超4萬6588張，三大法人合計買超6萬7887張。

英業達2024年封關日股價收在50.1元，2025年收盤價為42.9元，全年下跌14.37%，外資合計賣超1萬1068張，投信賣超12萬2241張，自營商買超6萬6769張，三大法人合計賣超6萬6540張。

和碩2024年封關日收盤價為91.9元，2025年收在91.9元，全年下跌25.35%，外資合計賣超10萬2100張，投信賣超14萬5537張，自營商買超4萬7039張，三大法人合計賣超20萬0598張。

仁寶2024年封關日收盤價為37.65元，2025年收在30.4元，全年跌幅19.25%，外資合計賣超46萬6798張，投信賣超5萬8029張，自營商買超8萬0797張，三大法人合計賣超44萬4030張。

供應鏈指出，自去年起，AI伺服器已不再只是單一硬體規格的競賽，而是全面升級為系統整合、供應鏈協同與全球交付能力的綜合戰場。AI伺服器代工廠正從傳統原廠委託設計製造(ODM)角色，快速轉向能夠承接整櫃式(Rack-level)、資料中心級(Data Center-level)專案的關鍵夥伴。

根據業者觀察，隨著生成式AI、推論服務與企業私有雲需求同步擴張，客戶關注的不再只是單台伺服器效能，而是交付速度、能耗效率、散熱架構與長期維運能力。這也使得AI伺服器產業鏈的競爭門檻顯著拉高，從主機板、電源、散熱到系統驗證與全球產能配置，各個環節缺一不可。

在此背景下，產業人士認為，AI伺服器解決方案供應商不只是AI浪潮下的受惠者，更是全球AI基礎設施能否順利擴張的執行者，推動產業正式邁入「規模化落地」與「系統級競賽」的新階段，而台灣代工體系，正站在這場長期結構性成長的核心位置。

